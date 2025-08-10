दुर्ग: जिले में छोटा भाई बड़े भाई का कातिल बन गया. वारदात पुरानी भिलाई थाना इलाके के डबरा पारा दक्षिण क्षेत्र की है. जहां छोटे भाई ने मामूली विवाद में अपने बड़े भाई की टंगिया से वार कर हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है.

मौसी के घर रहते थे: दरअसल घटना शनिवार देर रात की है. मृतक की पहचान 27 वर्षीय सुदामा ठाकुर के रूप में हुई है, जबकि आरोपी उसका छोटा भाई 25 वर्षीय शरद ठाकुर है. दोनों सगे भाई अपने बड़े भाई चंद्रशेखर ठाकुर के साथ मौसी-मौसा के घर में रहते थे. माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है.

भिलाई के डबरापारा में भाई ने भाई की जान ले ली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मानसिक स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं थी: जानकारी के अनुसार, आरोपी शरद पहले सड़क हादसे में घायल हुआ था, जिसके बाद से उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं थी और वह कोई काम नहीं करता था. खर्चों के लिए वह अक्सर भाइयों से पैसे मांगता था. शनिवार रात भी इसी बात को लेकर सुदामा और शरद में विवाद हुआ.

गुस्से में किए कई वार: पैसों को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि, छोटे भाई शरद ने गुस्से में टंगिया से सुदामा के गले और चेहरे पर वार कर दिए. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजनों ने उसे रात में अस्पताल नहीं पहुंचाया. इसके बाद रविवार सुबह मोहल्ले वालों ने खून से लथपथ हालत में सुदामा को देखा और पुलिस को सूचना दी.

भिलाई में 25 साल के भाई ने बड़े भाई की हत्या की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परिजन छिपा रहे थे हकीकत: पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सुदामा को जिला अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद घर वालों से पूछताछ में पहले तो परिजनों ने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति हमला कर गया, लेकिन सख्त पूछताछ में सच सामने आया कि हत्या शरद ने ही की है.

आपसी विवाद में छोटे भाई ने हत्या की है. बड़े भाई ने पहले भी काम करने को लेकर समझाइश दी थी, शनिवार को भी इसी बात पर विवाद हुआ जो हत्या का कारण बना- सत्यप्रकाश तिवारी, CSP, भिलाई नगर

दो दिन के भीतर दुर्ग जिले में ये हत्या की तीसरी वारदाता है. इस मामले में फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की विवेचना की जा रही है.