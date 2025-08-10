Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

भिलाई में 25 साल के भाई ने बड़े भाई की हत्या की, मामूली विवाद में टंगिया से किए वार - BROTHER KILLED ELDER BROTHER BHILAI

भिलाई के डबरापारा में भाई ने भाई की जान ले ली. आरोपी की मानसिक स्थिति सही नहीं होने की बात कही जा रही.

brother killed elder brother Bhilai
भिलाई में 25 साल के भाई ने बड़े भाई की हत्या की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2025 at 2:43 PM IST

2 Min Read

दुर्ग: जिले में छोटा भाई बड़े भाई का कातिल बन गया. वारदात पुरानी भिलाई थाना इलाके के डबरा पारा दक्षिण क्षेत्र की है. जहां छोटे भाई ने मामूली विवाद में अपने बड़े भाई की टंगिया से वार कर हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है.

मौसी के घर रहते थे: दरअसल घटना शनिवार देर रात की है. मृतक की पहचान 27 वर्षीय सुदामा ठाकुर के रूप में हुई है, जबकि आरोपी उसका छोटा भाई 25 वर्षीय शरद ठाकुर है. दोनों सगे भाई अपने बड़े भाई चंद्रशेखर ठाकुर के साथ मौसी-मौसा के घर में रहते थे. माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है.

भिलाई के डबरापारा में भाई ने भाई की जान ले ली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मानसिक स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं थी: जानकारी के अनुसार, आरोपी शरद पहले सड़क हादसे में घायल हुआ था, जिसके बाद से उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं थी और वह कोई काम नहीं करता था. खर्चों के लिए वह अक्सर भाइयों से पैसे मांगता था. शनिवार रात भी इसी बात को लेकर सुदामा और शरद में विवाद हुआ.

गुस्से में किए कई वार: पैसों को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि, छोटे भाई शरद ने गुस्से में टंगिया से सुदामा के गले और चेहरे पर वार कर दिए. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजनों ने उसे रात में अस्पताल नहीं पहुंचाया. इसके बाद रविवार सुबह मोहल्ले वालों ने खून से लथपथ हालत में सुदामा को देखा और पुलिस को सूचना दी.

brother killed elder brother Bhilai
भिलाई में 25 साल के भाई ने बड़े भाई की हत्या की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परिजन छिपा रहे थे हकीकत: पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सुदामा को जिला अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद घर वालों से पूछताछ में पहले तो परिजनों ने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति हमला कर गया, लेकिन सख्त पूछताछ में सच सामने आया कि हत्या शरद ने ही की है.

आपसी विवाद में छोटे भाई ने हत्या की है. बड़े भाई ने पहले भी काम करने को लेकर समझाइश दी थी, शनिवार को भी इसी बात पर विवाद हुआ जो हत्या का कारण बना- सत्यप्रकाश तिवारी, CSP, भिलाई नगर

दो दिन के भीतर दुर्ग जिले में ये हत्या की तीसरी वारदाता है. इस मामले में फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की विवेचना की जा रही है.

ब्लैकमेलिंग कर पैसे की डिमांड, आरोपी महिला गिरफ्तार
भिलाई डबल मर्डर: रक्षाबंधन से पहले दो युवकों की चाकू मारकर हत्या
भिलाई के डीएवी इस्पात पब्लिक स्कूल में हादसा, पंखा गिरने से छात्रा घायल, सुरक्षा पर सवाल

दुर्ग: जिले में छोटा भाई बड़े भाई का कातिल बन गया. वारदात पुरानी भिलाई थाना इलाके के डबरा पारा दक्षिण क्षेत्र की है. जहां छोटे भाई ने मामूली विवाद में अपने बड़े भाई की टंगिया से वार कर हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है.

मौसी के घर रहते थे: दरअसल घटना शनिवार देर रात की है. मृतक की पहचान 27 वर्षीय सुदामा ठाकुर के रूप में हुई है, जबकि आरोपी उसका छोटा भाई 25 वर्षीय शरद ठाकुर है. दोनों सगे भाई अपने बड़े भाई चंद्रशेखर ठाकुर के साथ मौसी-मौसा के घर में रहते थे. माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है.

भिलाई के डबरापारा में भाई ने भाई की जान ले ली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मानसिक स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं थी: जानकारी के अनुसार, आरोपी शरद पहले सड़क हादसे में घायल हुआ था, जिसके बाद से उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं थी और वह कोई काम नहीं करता था. खर्चों के लिए वह अक्सर भाइयों से पैसे मांगता था. शनिवार रात भी इसी बात को लेकर सुदामा और शरद में विवाद हुआ.

गुस्से में किए कई वार: पैसों को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि, छोटे भाई शरद ने गुस्से में टंगिया से सुदामा के गले और चेहरे पर वार कर दिए. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजनों ने उसे रात में अस्पताल नहीं पहुंचाया. इसके बाद रविवार सुबह मोहल्ले वालों ने खून से लथपथ हालत में सुदामा को देखा और पुलिस को सूचना दी.

brother killed elder brother Bhilai
भिलाई में 25 साल के भाई ने बड़े भाई की हत्या की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परिजन छिपा रहे थे हकीकत: पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सुदामा को जिला अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद घर वालों से पूछताछ में पहले तो परिजनों ने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति हमला कर गया, लेकिन सख्त पूछताछ में सच सामने आया कि हत्या शरद ने ही की है.

आपसी विवाद में छोटे भाई ने हत्या की है. बड़े भाई ने पहले भी काम करने को लेकर समझाइश दी थी, शनिवार को भी इसी बात पर विवाद हुआ जो हत्या का कारण बना- सत्यप्रकाश तिवारी, CSP, भिलाई नगर

दो दिन के भीतर दुर्ग जिले में ये हत्या की तीसरी वारदाता है. इस मामले में फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की विवेचना की जा रही है.

ब्लैकमेलिंग कर पैसे की डिमांड, आरोपी महिला गिरफ्तार
भिलाई डबल मर्डर: रक्षाबंधन से पहले दो युवकों की चाकू मारकर हत्या
भिलाई के डीएवी इस्पात पब्लिक स्कूल में हादसा, पंखा गिरने से छात्रा घायल, सुरक्षा पर सवाल

For All Latest Updates

TAGGED:

BHILAI MURDERभाई की हत्याBHILAI CRIMEभिलाई थानाBROTHER KILLED ELDER BROTHER BHILAI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.