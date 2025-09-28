ETV Bharat / state

भिलाई में रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी से नौकरानी ने की ठगी, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर वसूले लाखों

नौकरानी ने वसूले गए पैसों से जमीन का प्लॉट खरीदा. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2025 at 11:42 AM IST

दुर्ग: भिलाई 3 पुलिस ने रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर लाखों की वसूली करने वाली नौकरानी को गिरफ्तार किया है. भिलाई तीन पुलिस के मुताबिक आरोपिया नौकरानी ने रिटार्यड रेलवे कर्मचारी को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर पहले तो डराया. जब बुजुर्ग नौकरानी की धमकी से डर गया तो महिला ने उससे लाखों रुपए वसूल लिए. पुलिस की जांच में पता चला कि वसूले गए पैसों से महिला ने एक जमीन का प्लॉट खरीदा और बाकी रकम उसने बैंक खाते में जमा कर दिए.

झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर नौकरानी ने वसूले लाखों: दरअसल पीड़ित बुजुर्ग रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी हैं. पीड़ित कर्मचारी बीएमवाई चरोदा में रहते हैं. बुजुर्ग घर में अकेले रहते हैं लिहाजा घर के कामों के लिए उन्होने एक नौकरानी को काम पर रखा है. आरोपी नौकरानी उनके यहां साल 2018 से काम कर रही है. पीड़ित बुजुर्ग नौकरानी को हर महीने 10 हजार रुपए काम के बदले देते हैं. पीड़ित के मुताबिक शुरुआत में तो महिला ठीक ठाक काम करती रही. बाद में उसके व्यवहार में काफी तेजी से परिवर्तन आया. महिला आए दिन बुजुर्ग से वाद विवाद करने लगी. हद तो तब हो गई जब उसने बुजुर्ग पर छेड़खानी और दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज कराने की धमकी दे दी.

15 लाख वसूले, 40 लाख की कर रही थी डिमांड: आरोप है कि महिला ने बुजुर्ग को बताया कि उसके बड़े अधिकारियों से भी अच्छे संबंध है लिहाज वो उसे झूठे केस में आसानी से फंसा सकती है. बजुर्ग जब महिला के झांसे में आ गया तो उसने उससे अलग अलग किश्तों में कुल 14 लाख रुपए वसूल लिए. महिला लगातार बुजुर्ग पर 40 लाख देने का दबाव डाल रही थी. बुजुर्ग को जब समझ में आ गया कि वो महिला की गिरफ्त में फंस चुके हैं तो उन्होने पुलिस के पास जाना बेहतर समझा.

थाने में दर्ज कराई शिकायत: बुजुर्ग ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर आरोपी महिला लगातार पैसों की वसूली का दबाव बना रही है. महिला पहले ही उससे 15 लाख वसूल चुकी है. शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने जब पूछताछ में सख्ती बरती तो महिला ने स्वीकार किया कि उसने झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर पीड़ित को ठगा है. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी महिला ने वसूले गए पैसों से 10 लाख में पंचशील नगर में एक प्लॉट खरीदा और 5 लाख अपने बैंक खाते में जमा कर रखे हैं. पुलिस ने प्लॉट और बैंक खाते में जमा रकम को जब्त कर लिया है.

आरोपी नौकरानी कोर्ट में पेश: दुर्ग शहर एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराया कि, उसके घर काम करने वाली नौकरानी ने उससे 15 लाख ब्लैकमेलिंग कर वसूले हैं. आरोपी महिला उससे 40 लाख की डिमांड कर रही है. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरु की है. पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि नौकरानी ने बलात्कार और छेड़खानी के झूठे केस में फंसाने और पुलिस से शिकायत करने के नाम पर पैसे ऐंठे हैं. पुलिस ने आरोपिया महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है.

