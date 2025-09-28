ETV Bharat / state

भिलाई में रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी से नौकरानी ने की ठगी, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर वसूले लाखों

दुर्ग: भिलाई 3 पुलिस ने रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर लाखों की वसूली करने वाली नौकरानी को गिरफ्तार किया है. भिलाई तीन पुलिस के मुताबिक आरोपिया नौकरानी ने रिटार्यड रेलवे कर्मचारी को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर पहले तो डराया. जब बुजुर्ग नौकरानी की धमकी से डर गया तो महिला ने उससे लाखों रुपए वसूल लिए. पुलिस की जांच में पता चला कि वसूले गए पैसों से महिला ने एक जमीन का प्लॉट खरीदा और बाकी रकम उसने बैंक खाते में जमा कर दिए.

झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर नौकरानी ने वसूले लाखों: दरअसल पीड़ित बुजुर्ग रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी हैं. पीड़ित कर्मचारी बीएमवाई चरोदा में रहते हैं. बुजुर्ग घर में अकेले रहते हैं लिहाजा घर के कामों के लिए उन्होने एक नौकरानी को काम पर रखा है. आरोपी नौकरानी उनके यहां साल 2018 से काम कर रही है. पीड़ित बुजुर्ग नौकरानी को हर महीने 10 हजार रुपए काम के बदले देते हैं. पीड़ित के मुताबिक शुरुआत में तो महिला ठीक ठाक काम करती रही. बाद में उसके व्यवहार में काफी तेजी से परिवर्तन आया. महिला आए दिन बुजुर्ग से वाद विवाद करने लगी. हद तो तब हो गई जब उसने बुजुर्ग पर छेड़खानी और दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज कराने की धमकी दे दी.

15 लाख वसूले, 40 लाख की कर रही थी डिमांड: आरोप है कि महिला ने बुजुर्ग को बताया कि उसके बड़े अधिकारियों से भी अच्छे संबंध है लिहाज वो उसे झूठे केस में आसानी से फंसा सकती है. बजुर्ग जब महिला के झांसे में आ गया तो उसने उससे अलग अलग किश्तों में कुल 14 लाख रुपए वसूल लिए. महिला लगातार बुजुर्ग पर 40 लाख देने का दबाव डाल रही थी. बुजुर्ग को जब समझ में आ गया कि वो महिला की गिरफ्त में फंस चुके हैं तो उन्होने पुलिस के पास जाना बेहतर समझा.