भिलाई\दुर्ग: भिलाई के सीएसवीटीयू में पदस्थ डिप्टी रजिस्ट्रार डॉ. भास्कर चंद्राकर (36) की तालाब में डूबने से मौत हो गई. यह दर्दनाक घटना गुरुवार को उतई थाना क्षेत्र के पतोरा गांव स्थित तालाब में हुई.

कमल का फूल तोड़ने के दौरान हादसा: जानकारी के मुताबिक, डॉ. चंद्राकर ड्यूटी खत्म होने के बाद सीएसवीटीयू के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) के साथ उतई इलाके में एक प्लॉट का निरीक्षण करने गए थे, जहां मकान निर्माण कार्य चल रहा था. वापसी के दौरान रास्ते में तालाब में खिले कमल के फूल देखकर उन्होंने अपनी कार रोकी और फूल तोड़ने तालाब में उतर गए. उन्होंने सीएफओ को बताया कि उन्हें तैरना आता है, इसलिए वे आसानी से फूल तोड़कर लौट आएंगे. लेकिन तालाब में उतरने के बाद उनका पैर कमल के तनों और जड़ों में उलझ गया, जिससे वे बाहर नहीं निकल सके.

सीएसवीटीयू के डिप्टी रजिस्ट्रार की मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)

सेक्टर 9 के डॉक्टरों ने घोषित किया मृत: ग्रामीणों ने उन्हें डूबते देखा और तुरंत तालाब में कूदकर बाहर निकाला. इसके बाद पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें सेक्टर-9 अस्पताल रेफर कर दिया. सेक्टर-9 के डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सीएसवीटीयू प्रबंधन ने की पुष्टि: सीएसवीटीयू के कुलसचिव डॉ. अंकित अरोरा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि डॉ. चंद्राकर ड्यूटी के बाद सीएफओ के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर गए थे. दुर्भाग्यवश, कमल का फूल तोड़ते समय वह तालाब में फंस गए और उनकी जान नहीं बच सकी.

डॉ. भास्कर चंद्राकर मूल रूप से रायपुर के निवासी थे. वर्तमान में वे पिछले चार साल से प्रतिनियुक्ति पर सीएसवीटीयू भिलाई में डिप्टी रजिस्ट्रार पद पर कार्यरत थे. उनकी स्थायी पदस्थापना शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर में थी. उनकी अचानक हुई मौत से विश्वविद्यालय और शिक्षा जगत में शोक की लहर है.