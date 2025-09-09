बीजेपी की महिला पार्षद को नाबालिग ने ठगा, खाते से 6 लाख किए पार
नाबालिग बीजेपी पार्षद के घर पर काम करता था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 9, 2025 at 9:38 AM IST|
Updated : September 9, 2025 at 11:09 AM IST
दुर्ग\भिलाई: भिलाई छावनी थाना में वार्ड-31 की बीजेपी पार्षद प्रियंका भोला साहू ने अपने खाते से 6 लाख रुपये गायब होने की शिकायत दर्ज कराई. पार्षद ने बताया कि वह साल 2021 में वार्ड की पार्षद चुनी गई. पार्षद निधि का पैसा 15000 रुपये हम महीने उनके खाते में आता था. जिसे लंबे समय से निकाला नहीं गया था. बीते दिनों जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी और वह बैंक जाकर अपने खाते से पैसे निकालने लगी तो पता चला कि उनके एकाउंट में पैसे है ही नहीं. 6 लाख रुपये किसी ने निकाल लिए थे, जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था.
पार्षद की शिकायत पर छावनी पुलिस ने जांच शुरू किया. जिसके बाद खुलासा हुआ कि घर में काम करने वाले नाबालिग ने इस घटना को अंजाम दिया.
नाबालिग ने उड़ाए पार्षद के खाते से लाखों रुपये: पार्षद के खाते से पार्षदनिधि गायब होने की जांच पुलिस ने शुरू की. पुलिस ने घर में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की. इसी दौरान घर में काम करने वाले नाबालिग से भी पूछताछ की गई. जिसके बाद पुलिस को उसकी बातों से शक हुआ. कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी नाबालिग ने घटना को अंजाम देना कबूल किया.
नाबालिग ने ऐसे दिया घटना को अंजाम: पुलिस की पूछताछ में आरोपी नाबालिग ने बताया. जिसे पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने मीडिया से साझा किया. उन्होंने बताया- पुलिस जांच पता चला है कि घर में काम करने वाले किशोर ने पार्षद के पुराने सिम को अपनी दादी की आईडी से एक्टिवेट कराया. च्वाइस सेंटर में जाकर भोला साहू के यूपीआई नंबर से बदलकर 6 लाख रुपये निकाल लिए. आरोपी नाबालिग के खिलाफ छावनी पुलिस ने धारा 318(4) के तहत कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया.