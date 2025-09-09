ETV Bharat / state

बीजेपी की महिला पार्षद को नाबालिग ने ठगा, खाते से 6 लाख किए पार

Published : September 9, 2025

दुर्ग\भिलाई: भिलाई छावनी थाना में वार्ड-31 की बीजेपी पार्षद प्रियंका भोला साहू ने अपने खाते से 6 लाख रुपये गायब होने की शिकायत दर्ज कराई. पार्षद ने बताया कि वह साल 2021 में वार्ड की पार्षद चुनी गई. पार्षद निधि का पैसा 15000 रुपये हम महीने उनके खाते में आता था. जिसे लंबे समय से निकाला नहीं गया था. बीते दिनों जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी और वह बैंक जाकर अपने खाते से पैसे निकालने लगी तो पता चला कि उनके एकाउंट में पैसे है ही नहीं. 6 लाख रुपये किसी ने निकाल लिए थे, जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था. पार्षद की शिकायत पर छावनी पुलिस ने जांच शुरू किया. जिसके बाद खुलासा हुआ कि घर में काम करने वाले नाबालिग ने इस घटना को अंजाम दिया.

