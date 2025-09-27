ETV Bharat / state

भिलाई के कॉलेज में गरबा आयोजन से पहले बवाल, तिलक लगाने को लेकर विवाद और मारपीट

भिलाई के कॉलेज में गरबा आयोजन से पहले बवाल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

तिलक लगाने का विरोध: बताया जा रहा है कि कॉलेज का छात्र साहिल कुरैशी जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा तो छात्रों ने उसे भी तिलक लगाने का प्रयास किया. साहिल ने इसका विरोध किया और तिलक लगाने से मना कर दिया. इसी दौरान वहां मौजूद छात्रों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया

क्या है मामला: मिली जानकारी के अनुसार, कल्याण कॉलेज में गरबा का आयोजन होना था. आयोजन से पहले कॉलेज में इसे लेकर एक बैठक हुई. बैठक में निर्णय लिया गया था कि कार्यक्रम में आने वाले सभी छात्रों को तिलक लगाया जाएगा और गंगाजल पिलाया जाएगा. इसी निर्णय को लेकर शनिवार को कॉलेज परिसर में हंगामा खड़ा हो गया.

दुर्ग: जिले के भिलाई सेक्टर-7 स्थित कल्याण कॉलेज में शनिवार को गरबा आयोजन को लेकर तनाव की स्थिति बन गई. कॉलेज परिसर में छात्रों के बीच तिलक लगाने को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ा कि देखते ही देखते हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गया. इसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल भी हो गया है.

पुलिस ने कंट्रोल की स्थिति: आरोप है कि साहिल कुरैशी ने अपने साथियों के साथ मिलकर छात्र नागेश्वर यादव पर हमला कर दिया. हमले में नागेश्वर यादव का सिर फट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों गुटों को अलग कर स्थिति को नियंत्रित किया.

कॉलेज की बैठक में सभी को तिलक लगाने का निर्णय लिया गया था. बावजूद इसके साहिल कुरैशी ने न केवल इसका विरोध किया, बल्कि हमला किया. हम मांग करते हैं कि, कड़ी धाराओं में कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई अन्य छात्र कॉलेज परिसर में इस तरह की घटना न कर सके- अक्षय मिश्रा, एबीवीपी नेता एवं स्टूडेंट

NSUI नेता ने बताया आपसी विवाद: ABVP के आरोप के बाद एनएसयूआई के छात्र नेता ने बयान दिया कि यह मामला दो छात्रों के बीच आपसी झगड़े का है और इसे धर्म से जोड़कर देखना गलत है. उन्होंने कहा कि दोनों छात्र एक ही कॉलेज के हैं और विवाद को धार्मिक रंग देना सरासर अनुचित है.

केस दर्ज, जांच जारी: घटना पर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि कॉलेज में गरबा आयोजन के दौरान दो गुटों में विवाद हुआ है. घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. साहिल कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है..

फिलहाल स्थिति कंट्रोल में हैं, केस दर्ज कर आगे की विवेचना की जा रही है. हम अपील करते हैं कि छात्र शांति बनाए रखें- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी, भिलाई नगर

इस घटना के बाद से कॉलेज परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि माहौल बिगड़ने न पाए.