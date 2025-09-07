ETV Bharat / state

उत्तराखंड के दूरस्थ गंगी गांव में भेड़ कौथिग, सोमेश्वर देवता के चरणों में भेड़-बकरियों ने की परिक्रमा

रीति रिवाजों पर कायम गंगी गांव: टिहरी जिला मुख्यालय से भले ही गंगी गांव कई किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो, लेकिन गंगी गांव आज भी अपने रीति रिवाजों पर कायम हैं. गंगी गांव के लोगों का रहन-सहन और वेशभूषा आज भी वैसे ही है जैसे पहले हुआ करती थी. यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और भेड़ पालन है.

टिहरी: उत्तराखंड के टिहरी जिला के भिलंगना विकासखंड के सीमांत गांव गंगी में पारंपरिक त्रिवार्षिक भेड़ कौथिग मेला धूमधाम से आयोजित किया गया. इस अवसर पर ग्रामीणों ने अपनी भेड़-बकरियों को भगवान सोमेश्वर महादेव मंदिर की परिक्रमा कराई. मान्यता है कि इस परिक्रमा से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और गांव में सुख-समृद्धि एवं खुशहाली बनी रहती है.

टिहरी गढ़वाल के गंगी गांव में भेड़ कौथिग एक अनोखा और पारंपरिक मेला है, जो उत्तराखंड के सीमांत गंगी गांव में आयोजित किया गया. जहां पशुपालक बुग्यालों से अपनी भेड़-बकरियां वापस लाते समय सोमेश्वर महादेव मंदिर में उनका स्वागत और परिक्रमा करते हैं. यह आयोजन हर तीन साल में एक बार होता है. इस मेले में ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा में झुमैलो नृत्य करते हैं. ग्रामीण मान्यताओं के अनुसार अपनी भेड़-बकरियों की कुशलता और यश की कामना करते हैं.

गेंवाली गांव में आयोजित होना था भेड़ कौथिग: वहीं, घनसाली विधायक शक्ति लाल शाह ने गंगी के ग्रामीणों को इस आयोजन के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि परंपराओं से ही संस्कृति जीवित रहती है और इस तरह के आयोजन समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं. उन्होंने जानकारी दी कि इस साल भेड़ कौथिग मेला गेंवाली गांव में आयोजित होना था, लेकिन लगातार बारिश के चलते ग्रामीणों की आपसी सहमति से इसे फिर से गंगी में ही आयोजित किया गया.

पर्यटन हब के रूप में विकसित होगा गंगी गांव: विधायक शाह ने गंगी गांव को विकास की राह पर ले जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि सड़क और बिजली की सुविधा के बाद अब जल्द ही गंगी संचार सेवाओं से भी जुड़ जाएगा. साथ ही उन्होंने घोषणा की कि आने वाले समय में गंगी को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा. गंगी गांव के पांडव चौक का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा.

सेब की खेती को बढ़ावा देने पर फोकस: वहीं, कार्यक्रम में मौजूद नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख राजीव कंडारी ने भी गंगी को पर्यटन और उद्योग क्षेत्र में अग्रणी बनाने की बात कही. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सेब की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. वहीं, भेड़ कौथिग में ग्रामीणों ने पारंपरिक गीत-संगीत के साथ अपनी भागीदारी निभाई.

