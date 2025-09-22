झालावाड़: भवानी सिंह शेखावत का सम्मान, ट्रांसप्लांट गेम्स को खेलो इंडिया में शामिल करने की मांग
भवानी सिंह शेखावत ने ट्रांसप्लांट गेम्स को खेलो इंडिया में शामिल करने और खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं देने की मांग की.
Published : September 22, 2025 at 4:21 PM IST
झालावाड़: जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट प्रतियोगिता में रजत और कांस्य पदक जीत चुके राजस्थान के एथलेटिक्स खिलाड़ी भवानी सिंह शेखावत का सम्मान झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में किया गया. भवानी सिंह शेखावत 2008 से 2011 तक इसी कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर पद पर कार्यरत रहे थे.
पुरानी संस्था में सम्मान पाकर गर्व: सम्मान समारोह में शेखावत ने कहा कि अपने पुराने संस्थान में साथियों के बीच सम्मानित होना गर्व की बात है. उन्होंने वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स को ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की तरह मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता बताते हुए सरकार से आग्रह किया कि इन खिलाड़ियों को भी सभी खेल सुविधाएं दी जाएं.
इसे भी पढ़े- राजस्थान में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन, जुटेंगे 6000 खिलाड़ी
सरकार से खेल सुविधा देने की अपील: भवानी सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को ट्रांसप्लांट गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए. उन्होंने डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात कर इस मांग को रखा था. उन्होंने कहा कि ट्रांसप्लांट गेम्स को खेलो इंडिया योजना में शामिल करने से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें खेल कोटे के तहत नौकरियों में अवसर मिलेगा.
जिला कलेक्टर ने जताया गर्व: सम्मान समारोह में पहुंचे जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने कहा कि वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में भवानी सिंह का पदक जीतना झालावाड़ के लिए गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि यह जिला अंगदान में भी अग्रणी है और भवानी सिंह की उपलब्धि अंगदान करने वालों और प्राप्तकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है.
इसे भी पढ़े- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की तैयारियों को लेकर सीएम की अहम बैठक, दिए ये निर्देश
जीवन संघर्ष और सफलता: भवानी सिंह शेखावत का 19 वर्ष की उम्र में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था. उनके पिता ने अपनी किडनी दान कर उनकी जान बचाई थी. इसके बाद भी उन्होंने हार न मानते हुए सात अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लेकर 18 पदक हासिल किए हैं. इस बार पेंटाक खेल की पुरुष एकल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर राजस्थान का गौरव बढ़ाया. इस अवसर पर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, डीन संजय पोरवाल और डीएफओ सागर पवार ने उन्हें साफा, माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया.