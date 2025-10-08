ETV Bharat / state

भाटापारा में बड़ी चोरी का 24 घंटे के अंदर खुलासा, तीन नाबालिगों ने की थी वारदात, 10.83 लाख का माल बरामद

भाटापारा पुलिस ने KK वार्ड में हुई चोरी का खुलासा किया है. साथ ही सामान भी बरामद किया है.

Bhatapara Police Solve Theft Case
भाटापारा में बड़ी चोरी का 24 घंटे के अंदर खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 8, 2025 at 2:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार: भाटापारा शहर में हुई एक बड़ी चोरी की वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया है. चोरी हुए सोने-चांदी के जेवर और नकदी समेत कुल 10 लाख 83 हजार 772 का सामान भी बरामद कर लिया गया है.

कैसे हुई थी चोरी: घटना 4-5 अक्टूबर की दरमियानी रात की है. KK वार्ड निवासी राजेंद्र कुमार दुबे अपने परिवार के साथ घर में थे. इस दौरान अज्ञात चोर दीवार फांदकर उनके मकान में घुसे. आरोपियों ने पहले चैनल गेट और दरवाजे का ताला तोड़ा, फिर कमरे में रखी अलमारी को चाबी से खोलकर उसमें लगे लॉकर को तोड़ा गया. लॉकर से आरोपियों ने सोने-चांदी के जेवरात और करीब डेढ़ लाख रुपए कैश चोरी कर फरार हो गए.

भाटापारा में बड़ी चोरी का 24 घंटे के अंदर खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस का एक्शन: सुबह परिवार ने घटना की जानकारी थाना भाटापारा शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई. SP के निर्देश पर थाना प्रभारी भाटापारा शहर की टीम ने आसपास के इलाकों और प्रार्थी के मकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में तीन संदिग्ध युवक रात में घटनास्थल के आसपास घूमते नजर आए. उनकी पहचान की गई और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया. पूछताछ में तीनों ने अपना अपराध स्वीकार किया.

Bhatapara Police Solve Theft Case
भाटापारा पुलिस ने 10.83 लाख का माल बरामद किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चोरी का सामान खेत की झाड़ियों में छिपाया: आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वारदात के बाद वे चोरी का सामान लेकर शहर से दूर श्रीराम कॉलोनी के पास पहुंचे. यहां एक खाली खेत की झाड़ियों में उसे छिपा दिया था. पुलिस टीम ने मौके पर तलाशी अभियान चलाकर वहां से पूरा सामान बरामद किया.

जब्त सामान का विवरण

  • सोने-चांदी के जेवरात- ₹10,64,400
  • नकद रकम- ₹19,372
  • कुल बरामदगी- ₹10,83,772
Bhatapara Police Solve Theft Case
तीन नाबालिगों ने की थी वारदात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह मामला हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन टीम ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ लिया. चोरी का पूरा सामान भी बरामद कर लिया गया है. वारदातों को रोकने पुलिस लगातार गश्त बढ़ा रही है- पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता

अदालत में पेश होंगे आरोपी: पुलिस ने तीनों अपचारी बालकों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इन नाबालिगों के पीछे कोई बड़ा गिरोह तो सक्रिय नहीं था.

Bhatapara Police Solve Theft Case
भाटापारा पुलिस ने KK वार्ड में हुई चोरी का खुलासा किया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि, वे अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें और तुरंत पुलिस को सूचना दें. अपराधों की रोकथाम में पुलिस और जनता की साझेदारी बेहद जरूरी है.

बलौदाबाजार: जहां खत्म होता पेट्रोल, वहीं छोड़ देते थे चोरी की बाइक
बलौदाबाजार में अफसरों की कॉलोनी में चोरों का धावा, तहसीलदार, पटवारी सहित 7 घरों के ताले टूटे
बलौदाबाजार जिले में फिर चाकूबाजी, कसडोल थाने के 2 गांव में वारदात, 11 लोग घायल, 2 गंभीर

For All Latest Updates

TAGGED:

BHATAPARA POLICETHREE MINORS THEFTभाटापारा में बड़ी चोरीभाटापारा चोरी केसBHATAPARA POLICE SOLVE THEFT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

धमतरी के कुआं वाले गांव में अनोखी परंपरा, आखिर क्यों लगाई जाती है कुएं में छलांग, सदियों पुरानी मान्यता आज भी कायम

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास, बालोद बना देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.