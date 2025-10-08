ETV Bharat / state

भाटापारा में बड़ी चोरी का 24 घंटे के अंदर खुलासा, तीन नाबालिगों ने की थी वारदात, 10.83 लाख का माल बरामद

बलौदाबाजार: भाटापारा शहर में हुई एक बड़ी चोरी की वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया है. चोरी हुए सोने-चांदी के जेवर और नकदी समेत कुल 10 लाख 83 हजार 772 का सामान भी बरामद कर लिया गया है.

कैसे हुई थी चोरी: घटना 4-5 अक्टूबर की दरमियानी रात की है. KK वार्ड निवासी राजेंद्र कुमार दुबे अपने परिवार के साथ घर में थे. इस दौरान अज्ञात चोर दीवार फांदकर उनके मकान में घुसे. आरोपियों ने पहले चैनल गेट और दरवाजे का ताला तोड़ा, फिर कमरे में रखी अलमारी को चाबी से खोलकर उसमें लगे लॉकर को तोड़ा गया. लॉकर से आरोपियों ने सोने-चांदी के जेवरात और करीब डेढ़ लाख रुपए कैश चोरी कर फरार हो गए.

भाटापारा में बड़ी चोरी का 24 घंटे के अंदर खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस का एक्शन: सुबह परिवार ने घटना की जानकारी थाना भाटापारा शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई. SP के निर्देश पर थाना प्रभारी भाटापारा शहर की टीम ने आसपास के इलाकों और प्रार्थी के मकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में तीन संदिग्ध युवक रात में घटनास्थल के आसपास घूमते नजर आए. उनकी पहचान की गई और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया. पूछताछ में तीनों ने अपना अपराध स्वीकार किया.