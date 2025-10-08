भाटापारा में बड़ी चोरी का 24 घंटे के अंदर खुलासा, तीन नाबालिगों ने की थी वारदात, 10.83 लाख का माल बरामद
भाटापारा पुलिस ने KK वार्ड में हुई चोरी का खुलासा किया है. साथ ही सामान भी बरामद किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 8, 2025 at 2:53 PM IST
बलौदाबाजार: भाटापारा शहर में हुई एक बड़ी चोरी की वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया है. चोरी हुए सोने-चांदी के जेवर और नकदी समेत कुल 10 लाख 83 हजार 772 का सामान भी बरामद कर लिया गया है.
कैसे हुई थी चोरी: घटना 4-5 अक्टूबर की दरमियानी रात की है. KK वार्ड निवासी राजेंद्र कुमार दुबे अपने परिवार के साथ घर में थे. इस दौरान अज्ञात चोर दीवार फांदकर उनके मकान में घुसे. आरोपियों ने पहले चैनल गेट और दरवाजे का ताला तोड़ा, फिर कमरे में रखी अलमारी को चाबी से खोलकर उसमें लगे लॉकर को तोड़ा गया. लॉकर से आरोपियों ने सोने-चांदी के जेवरात और करीब डेढ़ लाख रुपए कैश चोरी कर फरार हो गए.
पुलिस का एक्शन: सुबह परिवार ने घटना की जानकारी थाना भाटापारा शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई. SP के निर्देश पर थाना प्रभारी भाटापारा शहर की टीम ने आसपास के इलाकों और प्रार्थी के मकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में तीन संदिग्ध युवक रात में घटनास्थल के आसपास घूमते नजर आए. उनकी पहचान की गई और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया. पूछताछ में तीनों ने अपना अपराध स्वीकार किया.
चोरी का सामान खेत की झाड़ियों में छिपाया: आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वारदात के बाद वे चोरी का सामान लेकर शहर से दूर श्रीराम कॉलोनी के पास पहुंचे. यहां एक खाली खेत की झाड़ियों में उसे छिपा दिया था. पुलिस टीम ने मौके पर तलाशी अभियान चलाकर वहां से पूरा सामान बरामद किया.
जब्त सामान का विवरण
- सोने-चांदी के जेवरात- ₹10,64,400
- नकद रकम- ₹19,372
- कुल बरामदगी- ₹10,83,772
यह मामला हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन टीम ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ लिया. चोरी का पूरा सामान भी बरामद कर लिया गया है. वारदातों को रोकने पुलिस लगातार गश्त बढ़ा रही है- पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता
अदालत में पेश होंगे आरोपी: पुलिस ने तीनों अपचारी बालकों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इन नाबालिगों के पीछे कोई बड़ा गिरोह तो सक्रिय नहीं था.
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि, वे अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें और तुरंत पुलिस को सूचना दें. अपराधों की रोकथाम में पुलिस और जनता की साझेदारी बेहद जरूरी है.