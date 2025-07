ETV Bharat / state

हिमाचल के इस MLA ने 15,000 फुट की ऊंचाई पर चलाया सफाई अभियान, तीर्थ यात्रा मार्ग पर मिली शराब की बोतलें - BHARMOUR MLA DR JANAK RAJ

विधायक ने चलाया सफाई अभियान ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : July 27, 2025 at 10:01 AM IST | Updated : July 27, 2025 at 11:28 AM IST 3 Min Read

चंबा: जिला चंबा के पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. जनक‌ राज की अगुवाई में एक 11 सदस्यीय दल ने 15 हजार फुट की उंचाई पर कलाह जोत में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया. विधायक और उनके साथ मौजूद लोगों ने पवित्र डल झील तक के रास्ते में साफ सफाई की. वहीं डल झील से लेकर हड़सर तक भी सफाई अभियान चलाया गया. इस दौरान उन्होंने मणिमहेश यात्रा को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया. साथ ही स्थानीय लोगों से भी मुलाकात कर व्यवस्थाओं को लेकर उनकी राय ली. बता दें कि विधायक डॉ. जनक राज बुधवार को होली से कलाह गांव पहुंचे थे और गुरूवार को कलाह गांव से होने वाली मणिमहेश परिक्रमा यात्रा के लिए निकले थे. जैल खड्ड, सुखडली और कलाह जोत होते हुए विधायक डल झील पहुंचे. इस पूरे ट्रैक पर सफाई अभियान विधायक की अगुवाई में चलाया गया, जिसके बाद हड़सर तक सफाई करते हुए शुक्रवार रात को विधायक अपनी टीम सहित हड़सर पहुंचे. मणिमहेश में विधायक ने चलाया सफाई अभियान (ETV Bharat) मणिमहेश यात्रा की तैयारियों का भी लिया जायजा विधायक जनक राज ने बताया कि 'कलाह गांव से लेकर डल झील और हड़सर तक यह सफाई अभियान चलाया गया. कलाह जोत से डल झील और इसके आसपास के हिस्सों में कपड़े, रैपर्ज के अलावा शराब की बोतलें भी मिली हैं. श्रृद्धालुओं से अपील है कि सफाई का विशेष तौर पर ध्यान दें. प्राकृतिक जल स्त्रोतों को साफ सुथरा रखने में अपना सहयोग करें. साथ ही हमने इस दौरान मणिमहेश यात्रा को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है और यात्रियों को ओर बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से स्थानीय लोगों की राय और सुझाव भी लिए हैं. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिलें, इसके लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं.' 16 अगस्त से शुरू होगी मणिमहेश यात्रा बता दें कि 16 अगस्त से चम्बा में भरमौर के हडसर से मणीमहेश यात्रा का आगाज होगा. हड़सर से मणिमहेश डल झील तक का 13 किमी का यात्रा मार्ग उच्च-ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों से होकर निकलता है. बरसात में यात्रा मार्ग लैंडस्लाइट, बाढ़ सहित कई आपदाओं का खतरा बना रहता है. इस यात्रा मार्ग के रखरखाव, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, यात्रा की तैयारी जिला प्रशासन के समन्वय से मणिमहेश ट्रस्ट के अधीन की जाती हैं. विधायक ने शादी में की थी मरीजों की जांच वहीं, इससे पहले विधायक डॉ. जनक राज ने बुधवार को ग्राम पंचायत बकाण के तुरगंडा गांव के पंकज ठाकुर की शादी में शरीक होने पहुंचे थे. इसका पता चलते ही अपना स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. इस दौरान विधायक ने 20 से ज्यादा मरीजों का चैकअप किया और उन्हें चिकित्सकीय परामर्श दिया था. विधायक ने पंचायत में कैंसर जैसे गंभीर रोगों से ग्रसित मरीजों का उनके घर पर जाकर कुशलक्षेम जाना था. साथ ही उनकी जांच के अलावा चिकित्सकीय परामर्श भी दिया था. ये भी पढ़ें: कौन हैं ये MLA, जिसने बारात में पहुंच खोल दी 'OPD' और बारातियों का करने लगे इलाज

