भरतपुर की सेक्टर-13 योजना: 20 साल का इंतजार, 3 हजार किसानों को ना पट्टा, ना मुआवजा, आवेदक भी निराश

भरतपुर की सेक्टर-13 आवासीय योजना 20 साल बाद भी आगे नहीं बढ़ पाई है. हजारों किसाना और आवेदक निराश हो चुके हैं.

Sector 13 scheme in Bharatpur
भरतपुर की सेक्टर-13 आवासीय योजना (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2025 at 7:22 PM IST

भरतपुर: जिले की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम सेक्टर-13 योजना दो दशक बाद भी हकीकत नहीं बन पाई है. 20 साल पहले तैयार की गई इस योजना का सपना अब तक अधूरा है. हजारों किसान अपनी जमीन गंवाकर मुआवजे और पट्टे का इंतजार कर रहे हैं. जबकि शहर के हजारों लोग भी वर्षों से अपने घर के सपने को पूरा होते देखने को तरस गए हैं.

ऐसे शुरू हुई योजना: 21 सितंबर, 2005 को जयपुर-आगरा हाईवे पर सेक्टर-13 योजना का प्लान बनाया गया. इसके बाद साल 2010 में किसानों को खेती करने से रोक दिया गया. 2014 में 2200 बीघा (346.86 हैक्टेयर) जमीन 10 गांवों से अधिग्रहीत कर ली गई. इसमें 2980 किसानों की जमीन शामिल थी. विवाद और कानूनी अड़चनों के बावजूद 2 अक्टूबर, 2018 को योजना लॉन्च की गई.

इसलिए रद्द हो गई योजना: लॉन्चिंग के वक्त करीब 8 हजार लोगों ने आवेदन किया, लेकिन सिर्फ 8 माह बाद ही तत्कालीन कलेक्टर ने सक्षम अधिकारियों से अनुमति न होने का हवाला देकर योजना रोक दी. इस फैसले से 5 हजार से अधिक आवेदकों ने अपने आवेदन वापस ले लिए. अब भी हजारों लोग योजना की दोबारा लॉन्चिंग का इंतजार कर रहे हैं. कांग्रेस सरकार के समय सेक्टर-13 योजना में करीब 15 हजार वर्ग गज जमीन विभिन्न समाजों को बांट दी गई. किसानों का आरोप है कि सरकारें आती-जाती रहीं, पर योजना को लेकर गंभीरता किसी ने नहीं दिखाई. नतीजतन, किसान न तो खेती कर पा रहे हैं और न ही अपनी जमीन के बदले मुआवजा उठा पाए हैं.

जमीन गई, लाभ नहीं मिला: किसान मोती सिंह ने बताया कि वर्ष 2010 से हमारी जमीन पर खेती बंद है. सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, लेकिन हमें ना मुआवजा मिला और ना ही पट्टे दिए गए. अब इस जमीन पर हमारा कोई अधिकार नहीं और सरकार भी कुछ नहीं कर रही. विरोध के बाद करीब 1 हजार किसानों को पट्टे दिए गए, लेकिन उसके बाद प्रक्रिया फिर रोक दी गई. आज भी आधे से अधिक किसान पट्टे और मुआवजे के इंतजार में हैं.

अब जांच रिपोर्ट पर टिकी उम्मीद: भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद राज्य सरकार ने जयपुर से जांच कमेटी गठित की है. बीडीए आयुक्त कनिष्क कटारिया ने कहा कि कमेटी हाल ही में जांच के लिए आई थी. सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं. रिपोर्ट आने और सरकार से निर्देश मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी. हमारा प्रयास रहेगा कि बचे हुए किसानों को एक साथ पट्टे जारी कर दिए जाएं. साथ ही सरकार के निर्देश के बाद हमारा प्रयास रहेगा कि सेक्टर 13 स्कीम का लाभ जल्द से जल्द शहरवासियों को मिल सके.

योजना की डिटेल:

  1. योजना की शुरुआत: 21 सितंबर, 2005
  2. किसानों की खेती पर रोक: 2010
  3. अधिग्रहीत जमीन: 2200 बीघा (346.86 हैक्टेयर)
  4. प्रभावित किसान: 2980 (10 गांवों से)
  5. लॉन्चिंग: 2 अक्टूबर, 2018
  6. आवेदन: 8 हजार से अधिक
  7. योजना बंद: 2019 (8 माह बाद)
  8. वापस लिए आवेदन: 5 हजार से अधिक
  9. समाजों को दी गई जमीन: करीब 15 हजार वर्ग गज
  10. अब तक पट्टे मिले: करीब 1 हजार किसानों को
  11. जांच: जयपुर में गठित कमेटी कर रही है.

