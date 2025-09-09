ETV Bharat / state

भरतपुर की सेक्टर-13 योजना: 20 साल का इंतजार, 3 हजार किसानों को ना पट्टा, ना मुआवजा, आवेदक भी निराश

भरतपुर: जिले की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम सेक्टर-13 योजना दो दशक बाद भी हकीकत नहीं बन पाई है. 20 साल पहले तैयार की गई इस योजना का सपना अब तक अधूरा है. हजारों किसान अपनी जमीन गंवाकर मुआवजे और पट्टे का इंतजार कर रहे हैं. जबकि शहर के हजारों लोग भी वर्षों से अपने घर के सपने को पूरा होते देखने को तरस गए हैं.

ऐसे शुरू हुई योजना: 21 सितंबर, 2005 को जयपुर-आगरा हाईवे पर सेक्टर-13 योजना का प्लान बनाया गया. इसके बाद साल 2010 में किसानों को खेती करने से रोक दिया गया. 2014 में 2200 बीघा (346.86 हैक्टेयर) जमीन 10 गांवों से अधिग्रहीत कर ली गई. इसमें 2980 किसानों की जमीन शामिल थी. विवाद और कानूनी अड़चनों के बावजूद 2 अक्टूबर, 2018 को योजना लॉन्च की गई.

इसलिए रद्द हो गई योजना: लॉन्चिंग के वक्त करीब 8 हजार लोगों ने आवेदन किया, लेकिन सिर्फ 8 माह बाद ही तत्कालीन कलेक्टर ने सक्षम अधिकारियों से अनुमति न होने का हवाला देकर योजना रोक दी. इस फैसले से 5 हजार से अधिक आवेदकों ने अपने आवेदन वापस ले लिए. अब भी हजारों लोग योजना की दोबारा लॉन्चिंग का इंतजार कर रहे हैं. कांग्रेस सरकार के समय सेक्टर-13 योजना में करीब 15 हजार वर्ग गज जमीन विभिन्न समाजों को बांट दी गई. किसानों का आरोप है कि सरकारें आती-जाती रहीं, पर योजना को लेकर गंभीरता किसी ने नहीं दिखाई. नतीजतन, किसान न तो खेती कर पा रहे हैं और न ही अपनी जमीन के बदले मुआवजा उठा पाए हैं.

