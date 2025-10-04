ETV Bharat / state

भरतपुर के कार्तिक शर्मा और आकाश सिंह का रणजी ट्रॉफी के लिए राजस्थान टीम में चयन

राजस्थान रणजी टीम में भरतपुर के दो युवा क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन किया गया है.

Cricketers Kartik Sharma and Akash Singh
क्रिकेटर कार्तिक शर्मा और आकाश सिंह (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 4, 2025 at 3:52 PM IST

2 Min Read
भरतपुर: बीसीसीआई की ओर से अक्टूबर माह में आयोजित की जा रही रणजी ट्रॉफी के लिए राजस्थान की 15 सदस्यीय सीनियर टीम की घोषणा कर दी गई है. इस टीम में भरतपुर जिले के दो प्रतिभाशाली खिलाड़ी 18 वर्षीय दायें हाथ के मध्यम क्रम के बल्लेबाज कार्तिक शर्मा और 21 वर्षीय बायें हाथ के तेज गेंदबाज आकाश सिंह का चयन हुआ है. जिला क्रिकेट संघ सचिव शत्रुधन तिवारी ने बताया कि राजस्थान टीम का पहला मैच 15 अक्टूबर से नाथद्वारा (राजसमंद) स्थित मिराज क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा.

कार्तिक शर्मा का क्रिकेट सफर: कार्तिक शर्मा ने बहुत कम उम्र से क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई. वे पहले अंडर-14, अंडर-16 और अंडर-19 स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. इसके अलावा रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और टी-20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए भी राजस्थान की टीमों में खेल चुके हैं. कार्तिक एनसीए (नेशनल क्रिकेट अकादमी) में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं. पिछले साल राजस्थान से खेलते हुए उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे सीजन में 1770 रन बनाए, जो उनकी बल्लेबाजी प्रतिभा का प्रमाण है.

पढ़ें: रणजी ट्रॉफी के दो मैचों के लिए राजस्थान टीम में भरतपुर के कार्तिक शर्मा का चयन

आकाश सिंह का अनुभव: वहीं आकाश सिंह बायें हाथ के तेज गेंदबाज हैं और पिछले चार वर्षों से आईपीएल में विभिन्न टीमों के साथ खेल रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने राजस्थान से रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और टी-20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी लगातार योगदान दिया है. हाल ही में आकाश सिंह ने बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन से बतौर प्रोफेशनल खिलाड़ी खेलते हुए बेहतरीन प्रदर्शन कर क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान खींचा. सचिव तिवारी ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों का चयन न केवल भरतपुर बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है. कार्तिक और आकाश आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी दमदार पहचान बना सकते हैं.

