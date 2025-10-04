ETV Bharat / state

भरतपुर के कार्तिक शर्मा और आकाश सिंह का रणजी ट्रॉफी के लिए राजस्थान टीम में चयन

भरतपुर: बीसीसीआई की ओर से अक्टूबर माह में आयोजित की जा रही रणजी ट्रॉफी के लिए राजस्थान की 15 सदस्यीय सीनियर टीम की घोषणा कर दी गई है. इस टीम में भरतपुर जिले के दो प्रतिभाशाली खिलाड़ी 18 वर्षीय दायें हाथ के मध्यम क्रम के बल्लेबाज कार्तिक शर्मा और 21 वर्षीय बायें हाथ के तेज गेंदबाज आकाश सिंह का चयन हुआ है. जिला क्रिकेट संघ सचिव शत्रुधन तिवारी ने बताया कि राजस्थान टीम का पहला मैच 15 अक्टूबर से नाथद्वारा (राजसमंद) स्थित मिराज क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा.

कार्तिक शर्मा का क्रिकेट सफर: कार्तिक शर्मा ने बहुत कम उम्र से क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई. वे पहले अंडर-14, अंडर-16 और अंडर-19 स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. इसके अलावा रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और टी-20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए भी राजस्थान की टीमों में खेल चुके हैं. कार्तिक एनसीए (नेशनल क्रिकेट अकादमी) में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं. पिछले साल राजस्थान से खेलते हुए उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे सीजन में 1770 रन बनाए, जो उनकी बल्लेबाजी प्रतिभा का प्रमाण है.