भरतपुर रेंज में वज्र प्रहार: 1619 ठिकानों पर दबिश, 519 अपराधी गिरफ्तार
भरतपुर रेंज पुलिस ने वज्र प्रहार अभियान चलाकर 1619 स्थानों पर दबिश दी और 519 अपराधियों को गिरफ्तार किया.
Published : October 6, 2025 at 11:20 PM IST
भरतपुर: अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भरतपुर रेंज पुलिस ने सोमवार को बड़े पैमाने पर वज्र प्रहार अभियान चलाया. इस विशेष ड्राइव में भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर जिलों में एक साथ एरिया डॉमिनेशन की कार्यवाही की गई. अभियान का उद्देश्य हिस्ट्रीशीटर, हार्डकोर अपराधियों, असामाजिक तत्वों और वांछित आरोपियों की धरपकड़ करना था.
276 टीमों ने दी 1619 स्थानों पर दबिश: आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि रेंज के सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए गए कि वे अपराधियों के ठिकानों पर रेड और सर्च ऑपरेशन चलाएं. इस कार्यवाही में 1188 पुलिस अधिकारी और जवानों की 276 टीमों ने 1619 स्थानों पर दबिश दी. वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं टीमों को ब्रीफ कर रवाना किया और क्षेत्र में अधिकतम पुलिस उपस्थिति सुनिश्चित की गई.
इसे भी पढ़ें- भरतपुर रेंज में वज्र प्रहार: 500 वांछित अपराधी गिरफ्तार, 1504 स्थानों पर दी दबिश
519 अपराधी गिरफ्तार: आईजी ने बताया कि रेंज में कुल 519 वांछित अपराधियों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया. इनमें 36 अपराधी नए दर्ज प्रकरणों में पकड़े गए. 25 जघन्य अपराधों में वांछित आरोपी और 40 सामान्य अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हुई. इसके अलावा 14 स्थाई वारन्टी और उद्घोषित अपराधी भी गिरफ्तार किए गए. 23 अपराधियों को गिरफ्तारी वारंट में पकड़ा गया, जबकि 417 व्यक्तियों को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया.
अवैध हथियारों पर सख्त कार्रवाई: अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज कीं. इस दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए और पुलिस ने 1 देशी कट्टा (315 बोर), 1 देशी कट्टा (12 बोर), 1 जिंदा कारतूस (12 बोर) और 1 जिंदा कारतूस (315 बोर) बरामद किए.
अवैध शराब कारोबार पर भी शिकंजा: पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर 24 एफआईआर दर्ज कीं. इसमें 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कब्जे से 936 देशी पव्वे, 68 लीटर देशी हथकड़ शराब और 1 दुपहिया वाहन जब्त किया.
इसे भी पढ़ें- ऑपरेशन वज्र प्रहार : 6 जिलों में पुलिस की दबिश, 585 वांछित अपराधी गिरफ्तार
अवैध खनन और अन्य अपराधों पर कार्रवाई: स्थानीय और विशेष अधिनियमों के तहत 5 प्रकरण दर्ज किए गए और 5 आरोपी गिरफ्तार हुए. अवैध खनन पर सख्त रुख अपनाते हुए 9 प्रकरण दर्ज कर 5 आरोपी पकड़े गए. पुलिस ने 436 टन अवैध बजरी और वाहन जब्त किया. रेंज में पिछले 5 वर्षों में आबकारी, आर्म्स और एनडीपीएस एक्ट के तहत 9379 चालानशुदा आरोपियों का रिकॉर्ड है. पुलिस ने इनकी गतिविधियों की जांच कर पूछताछ की ताकि दोबारा अपराध में शामिल लोगों की पहचान की जा सके.
अभियान का उद्देश्य अपराध मुक्त रेंज बनाना: आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि वज्र प्रहार अभियान का मकसद अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास कायम करना है. उन्होंने कहा कि रेंज के सभी जिलों में यह ऑपरेशन समन्वित तरीके से चलाया गया. आगे भी ऐसी कार्यवाहियां नियमित रूप से जारी रहेंगी ताकि रेंज को अपराध मुक्त बनाया जा सके.
इसे भी पढ़ें- बूंदी पुलिस का ऑपरेशन वज्र प्रहार, 10 इनामी बदमाशों समेत 210 अपराधी गिरफ्तार