भरतपुर रेंज में वज्र प्रहार: 1619 ठिकानों पर दबिश, 519 अपराधी गिरफ्तार

भरतपुर: अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भरतपुर रेंज पुलिस ने सोमवार को बड़े पैमाने पर वज्र प्रहार अभियान चलाया. इस विशेष ड्राइव में भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर जिलों में एक साथ एरिया डॉमिनेशन की कार्यवाही की गई. अभियान का उद्देश्य हिस्ट्रीशीटर, हार्डकोर अपराधियों, असामाजिक तत्वों और वांछित आरोपियों की धरपकड़ करना था.

276 टीमों ने दी 1619 स्थानों पर दबिश: आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि रेंज के सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए गए कि वे अपराधियों के ठिकानों पर रेड और सर्च ऑपरेशन चलाएं. इस कार्यवाही में 1188 पुलिस अधिकारी और जवानों की 276 टीमों ने 1619 स्थानों पर दबिश दी. वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं टीमों को ब्रीफ कर रवाना किया और क्षेत्र में अधिकतम पुलिस उपस्थिति सुनिश्चित की गई.

519 अपराधी गिरफ्तार: आईजी ने बताया कि रेंज में कुल 519 वांछित अपराधियों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया. इनमें 36 अपराधी नए दर्ज प्रकरणों में पकड़े गए. 25 जघन्य अपराधों में वांछित आरोपी और 40 सामान्य अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हुई. इसके अलावा 14 स्थाई वारन्टी और उद्घोषित अपराधी भी गिरफ्तार किए गए. 23 अपराधियों को गिरफ्तारी वारंट में पकड़ा गया, जबकि 417 व्यक्तियों को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया.

अवैध हथियारों पर सख्त कार्रवाई: अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज कीं. इस दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए और पुलिस ने 1 देशी कट्टा (315 बोर), 1 देशी कट्टा (12 बोर), 1 जिंदा कारतूस (12 बोर) और 1 जिंदा कारतूस (315 बोर) बरामद किए.