भरतपुर: सर्राफा व्यापारी से लूट का खुलासा, मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार

मुठभेड़ के बाद अस्पताल में भर्ती बदमाश ( ETV Bharat Bharatpur )

September 10, 2025

भरतपुर: जिले के बयाना क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी पिंटू सोनी से हुई लूट और गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. बीती रात गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने गोलीबारी के बीच चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ में घायल हुए बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक महिला को भी पकड़ा गया. पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से दो 315 बोर के कट्टे, 8 जिंदा कारतूस, 7 खाली कारतूस, लूट का सामान और दो चोरी की बाइक बरामद की हैं. मुठभेड़ के बाद पकड़ा: एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि जैसे ही पुलिस की टीम बदमाशों तक पहुंची, उन्होंने भागने के लिए फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और चारों को काबू कर लिया. पकड़े गए आरोपियों से अवैध हथियार, कारतूस, लूट का सामान और दो चोरी की बाइक बरामद की गई हैं. एसपी ने बताया कि इस वारदात का मास्टरमाइंड श्यामवीर ठाकुर (शमशाबाद, आगरा) है, जिसने नई गैंग बनाकर घटना को अंजाम दिया. श्यामवीर दो साल पहले भी बयाना में सर्राफा व्यापारी साहिल जैन की लूट के दौरान हत्या कर चुका है.