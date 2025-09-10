ETV Bharat / state

भरतपुर: सर्राफा व्यापारी से लूट का खुलासा, मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार

भरतपुर पुलिस ने सर्राफा व्यापारी से लूट का खुलासा कर 4 बदमाशों को मुठभेड़ में पकड़ा. अवैध हथियार, नकदी और चोरी की बाइक बरामद हुई.

robbery from trader exposed
मुठभेड़ के बाद अस्पताल में भर्ती बदमाश (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2025 at 2:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: जिले के बयाना क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी पिंटू सोनी से हुई लूट और गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. बीती रात गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने गोलीबारी के बीच चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ में घायल हुए बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक महिला को भी पकड़ा गया. पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से दो 315 बोर के कट्टे, 8 जिंदा कारतूस, 7 खाली कारतूस, लूट का सामान और दो चोरी की बाइक बरामद की हैं.

मुठभेड़ के बाद पकड़ा: एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि जैसे ही पुलिस की टीम बदमाशों तक पहुंची, उन्होंने भागने के लिए फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और चारों को काबू कर लिया. पकड़े गए आरोपियों से अवैध हथियार, कारतूस, लूट का सामान और दो चोरी की बाइक बरामद की गई हैं. एसपी ने बताया कि इस वारदात का मास्टरमाइंड श्यामवीर ठाकुर (शमशाबाद, आगरा) है, जिसने नई गैंग बनाकर घटना को अंजाम दिया. श्यामवीर दो साल पहले भी बयाना में सर्राफा व्यापारी साहिल जैन की लूट के दौरान हत्या कर चुका है.

इसे भी पढ़ें- ज्वेलर पर फायरिंग कर लूटी 80 हजार नकदी और ज्वेलरी, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस की टीमें

एसपी ने बताया कि पकड़े गए अन्य आरोपियों में आशिफ (लोहा मंडी, आगरा), अलीहुसैन (खेरियामोड़, आगरा), और राजकुमार माली (थाना लखनपुर क्षेत्र, भरतपुर) शामिल हैं. सभी पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और ये सक्रिय अपराधी हैं. इस कार्रवाई में बयाना सीओ कृष्णराज जांगिड, एएसआई जितेंद्र शर्मा, कांस्टेबल सुनील, सुशील, यतेन्द्र, नीरज, कृष्णकुमार और छत्रपाल मीणा की अहम भूमिका रही. एसपी ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी से न केवल व्यापारी लूट की गुत्थी सुलझी है, बल्कि इलाके में सक्रिय खतरनाक गैंग का भी सफाया हो गया है.

यह थी घटना: 27 अगस्त की शाम बयाना क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी पिंटू सोनी से तीन बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर लूट की घटना को अंजाम दिया था. गांधी चौक निवासी पिंटू सोनी अपनी दुकान बंद कर बीरमपुरा से बयाना लौट रहे थे. सालाबाद रेलवे फाटक के पास बदमाशों ने उन्हें रोककर उन पर पिस्टल तान दी गई. विरोध करने पर गोली उनकी जांघ में लगी और वे गिर पड़े. बदमाश 80 हजार रुपए नकद और ज्वेलरी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए थे. पुलिस ने अब पूरी वारदात का खुलासा कर दिया है.

इसे भी पढ़ें- 1 करोड़ की लूट का खुलासा : पूर्व सेल्समैन था मास्टरमाइंड, चार आरोपी गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

For All Latest Updates

TAGGED:

ILLEGAL ARMSमुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तारBHARATPUR POLICE ACTIONBHARATPUR ENCOUNTERROBBERY FROM TRADER EXPOSED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आज देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, जानें सांसद कैसे डालेंगे वोट

कपड़ों से तेल के दाग कैसे हटाएं? घरेलू उपाय क्या हैं और किन चीजों का इस्तेमाल करें?

explained: क्यों बढ़ रही हैं AC ब्लास्ट की घटनाएं, जानिए इस समस्या से कैसे बचें और क्या सावधानियां बरतें

हिमालय को लांघ तिब्बत पहुंचा मॉनसून! साइंटिस्ट ने किया बड़ा दावा, खतरा भी जताया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.