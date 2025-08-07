Essay Contest 2025

फुलवारा हत्याकांड: दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त पिस्टल और बाइक बरामद - PHULWARA MURDER CASE

भरतपुर जिले की पुलिस ने​ पिछले माह हुई फुलवारा हत्याकांड में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Phulwara Murder case
पुलिस की गिरफ्त में मुख्य आरोपी (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2025 at 4:36 PM IST

भरतपुर: जिले के फुलवारा गांव में गत 13 जुलाई को दिनदहाड़े गोली मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके कब्जे से वारदात के काम में ली गई अवैध पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है.

बता दें कि गत 13 जुलाई की शाम लगभग 6 बजे फुलवारा बृजेश कुमार और उसके साथी लवकुश को पीपला गांव के कुछ युवकों ने आरएस पब्लिक स्कूल के पास घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी. बृजेश ने तत्काल अपने चाचा अशोक कुमार को फोन कर बुलाया. अशोक कुमार के मौके पर पहुंचते ही आरोपियों में शामिल जीतू, छोटू, तीरथपाल, सूरज और अन्य ने उन्हें घेर लिया और विवाद के दौरान जीतू ने अशोक कुमार के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी घटना के बाद एक मोटरसाइकिल मौके पर छोड़कर भाग निकले. घटना के समय पुलिस ने एक बाल अपचारी को पकड़ लिया था.

पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र करन सिंह और छोटू उर्फ कुलदीप पुत्र कमल सिंह को गिरफ्तार किया है. दोनों चिकसाना थाने के पीपला गांव के हैं. पुलिस ने इन्हें 4 अगस्त 2025 को मथुरा की जेल से प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया. दोनों अभियुक्त पूर्व में अन्य प्रकरणों में निरुद्ध थे. भरतपुर पुलिस की विशेष टीम ने विधिक प्रक्रिया के तहत दोनों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया औार उनसे गहन पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया. उनसे हत्या में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और घटना के समय उपयोग में ली गई यूपी नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई.

अब तक तीन गिरफ्तार: उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तीरथपाल पुत्र पूरन सिंह निवासी चौमा, थाना जैत, जिला मथुरा, जीतू उर्फ जितेन्द्र और छोटू उर्फ कुलदीप को गिरफ्तार किया है, जबकि दो बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया है.

