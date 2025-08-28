ETV Bharat / state

पूर्व सरपंच के बेटे पर फायरिंग करने वाला 'रावण' सहित दो गिरफ्तार, 3 पहले ही जा चुके जेल - BHARATPUR POLICE

भरतपुर पुलिस ने पूर्व सरपंच के बेटे पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पूर्व सरपंच के बेटे पर फायरिंग करने वाले गिरफ्तार
पूर्व सरपंच के बेटे पर फायरिंग करने वाले गिरफ्तार (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2025 at 9:38 AM IST

2 Min Read

भरतपुर : जिला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. उद्योगनगर थाना क्षेत्र में पूर्व सरपंच के पुत्र पर फायरिंग करने वाले कुख्यात अपराधी व 50 हजार के इनामी बदमाश सचिन उर्फ रावण को पुलिस ने उसके साथी विशाल उर्फ नेपाली सहित गिरफ्तार कर लिया. दोनों बदमाशों के खिलाफ हत्या, लूट और हत्या के प्रयास जैसे आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं.

50 हजार का इनामी बदमाश चढ़ा हत्थे : एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सचिन उर्फ रावण पर भरतपुर रेंज आईजी की ओर से 50 हजार रुपए का इनाम घोषित था. उसके खिलाफ लूट, हत्या, चोरी और हत्या के प्रयास जैसे करीब आधा दर्जन से अधिक संगीन मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं. वहीं, उसका साथी विशाल उर्फ नेपाली भी कई आपराधिक प्रकरणों में वांछित चल रहा था.

पढ़ें. धौलपुर: फर्जी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, वर्दी और नीली बत्ती का करता था दुरुपयोग

20 जुलाई 2025 को गांव तुहिया निवासी जनार्दन सिंह ने उद्योगनगर थाने में रिपोर्ट दी थी कि तुहिया चौराहे पर मनीष, सुशील कुमार, सचिन उर्फ रावण और भोला उर्फ लीलो ने कट्टों से जानलेवा फायरिंग की. इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. मामले में नामजद आरोपी मनीष, सुशील और भोला उर्फ लीलो को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि इनामी बदमाश सचिन उर्फ रावण और उसका साथी विशाल उर्फ नेपाली फरार चल रहे थे.

जंगल से दबोचे गए आरोपी : एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि डीएसटी टीम को सूचना मिली कि दोनों आरोपी मांडेरा रुध इलाके के जंगल में छिपे हुए हैं. सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की. भागने के प्रयास में दोनों आरोपी दीवार फांदते समय पत्थरों से टकराकर घायल हो गए. मौके पर मौजूद टीम ने उन्हें काबू किया और आरबीएम अस्पताल भरतपुर में भर्ती कराया. दोनों आरोपियों को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर थाने लाया गया. पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार बदमाशों में सचिन उर्फ रावण (23 वर्ष) पुत्र जसमत, निवासी लखन का बास, पैंघोर, थाना कुम्हेर, जिला डीग और विशाल उर्फ नेपाली (19 वर्ष) पुत्र मुनेश, निवासी कुंम्हा का बास, पैंघोर, थाना कुम्हेर, जिला डीग शामिल है.

भरतपुर : जिला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. उद्योगनगर थाना क्षेत्र में पूर्व सरपंच के पुत्र पर फायरिंग करने वाले कुख्यात अपराधी व 50 हजार के इनामी बदमाश सचिन उर्फ रावण को पुलिस ने उसके साथी विशाल उर्फ नेपाली सहित गिरफ्तार कर लिया. दोनों बदमाशों के खिलाफ हत्या, लूट और हत्या के प्रयास जैसे आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं.

50 हजार का इनामी बदमाश चढ़ा हत्थे : एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सचिन उर्फ रावण पर भरतपुर रेंज आईजी की ओर से 50 हजार रुपए का इनाम घोषित था. उसके खिलाफ लूट, हत्या, चोरी और हत्या के प्रयास जैसे करीब आधा दर्जन से अधिक संगीन मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं. वहीं, उसका साथी विशाल उर्फ नेपाली भी कई आपराधिक प्रकरणों में वांछित चल रहा था.

पढ़ें. धौलपुर: फर्जी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, वर्दी और नीली बत्ती का करता था दुरुपयोग

20 जुलाई 2025 को गांव तुहिया निवासी जनार्दन सिंह ने उद्योगनगर थाने में रिपोर्ट दी थी कि तुहिया चौराहे पर मनीष, सुशील कुमार, सचिन उर्फ रावण और भोला उर्फ लीलो ने कट्टों से जानलेवा फायरिंग की. इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. मामले में नामजद आरोपी मनीष, सुशील और भोला उर्फ लीलो को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि इनामी बदमाश सचिन उर्फ रावण और उसका साथी विशाल उर्फ नेपाली फरार चल रहे थे.

जंगल से दबोचे गए आरोपी : एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि डीएसटी टीम को सूचना मिली कि दोनों आरोपी मांडेरा रुध इलाके के जंगल में छिपे हुए हैं. सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की. भागने के प्रयास में दोनों आरोपी दीवार फांदते समय पत्थरों से टकराकर घायल हो गए. मौके पर मौजूद टीम ने उन्हें काबू किया और आरबीएम अस्पताल भरतपुर में भर्ती कराया. दोनों आरोपियों को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर थाने लाया गया. पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार बदमाशों में सचिन उर्फ रावण (23 वर्ष) पुत्र जसमत, निवासी लखन का बास, पैंघोर, थाना कुम्हेर, जिला डीग और विशाल उर्फ नेपाली (19 वर्ष) पुत्र मुनेश, निवासी कुंम्हा का बास, पैंघोर, थाना कुम्हेर, जिला डीग शामिल है.

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRING ON FORMER SARPANCH SONTWO ACCUSED OF FIRING ARRESTEDपूर्व सरपंच के बेटे पर फायरिंगBHARATPUR POLICE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

राजस्थान में कमजोर हुआ मानसून, IMD ने बताया अब किस तारीख को बरसेंगे मेघ

राजस्थान में स्ट्रीट डॉग्स के लिए बनेंगे फीडिंग प्वाइंट, स्टरलाइजेशन-टीकाकरण पर सख्त मॉनिटरिंग

राजनाथ सिंह ने बताया भारतीय सेना की ताकत का राज, कहा- हर सैनिक को मिलेगी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग

जॉब से लेकर लेकर ग्रोथ तक, ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ लागू होने से भारत पर क्या होगा असर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.