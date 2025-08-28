भरतपुर : जिला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. उद्योगनगर थाना क्षेत्र में पूर्व सरपंच के पुत्र पर फायरिंग करने वाले कुख्यात अपराधी व 50 हजार के इनामी बदमाश सचिन उर्फ रावण को पुलिस ने उसके साथी विशाल उर्फ नेपाली सहित गिरफ्तार कर लिया. दोनों बदमाशों के खिलाफ हत्या, लूट और हत्या के प्रयास जैसे आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं.

50 हजार का इनामी बदमाश चढ़ा हत्थे : एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सचिन उर्फ रावण पर भरतपुर रेंज आईजी की ओर से 50 हजार रुपए का इनाम घोषित था. उसके खिलाफ लूट, हत्या, चोरी और हत्या के प्रयास जैसे करीब आधा दर्जन से अधिक संगीन मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं. वहीं, उसका साथी विशाल उर्फ नेपाली भी कई आपराधिक प्रकरणों में वांछित चल रहा था.

पढ़ें. धौलपुर: फर्जी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, वर्दी और नीली बत्ती का करता था दुरुपयोग

20 जुलाई 2025 को गांव तुहिया निवासी जनार्दन सिंह ने उद्योगनगर थाने में रिपोर्ट दी थी कि तुहिया चौराहे पर मनीष, सुशील कुमार, सचिन उर्फ रावण और भोला उर्फ लीलो ने कट्टों से जानलेवा फायरिंग की. इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. मामले में नामजद आरोपी मनीष, सुशील और भोला उर्फ लीलो को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि इनामी बदमाश सचिन उर्फ रावण और उसका साथी विशाल उर्फ नेपाली फरार चल रहे थे.

जंगल से दबोचे गए आरोपी : एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि डीएसटी टीम को सूचना मिली कि दोनों आरोपी मांडेरा रुध इलाके के जंगल में छिपे हुए हैं. सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की. भागने के प्रयास में दोनों आरोपी दीवार फांदते समय पत्थरों से टकराकर घायल हो गए. मौके पर मौजूद टीम ने उन्हें काबू किया और आरबीएम अस्पताल भरतपुर में भर्ती कराया. दोनों आरोपियों को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर थाने लाया गया. पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार बदमाशों में सचिन उर्फ रावण (23 वर्ष) पुत्र जसमत, निवासी लखन का बास, पैंघोर, थाना कुम्हेर, जिला डीग और विशाल उर्फ नेपाली (19 वर्ष) पुत्र मुनेश, निवासी कुंम्हा का बास, पैंघोर, थाना कुम्हेर, जिला डीग शामिल है.