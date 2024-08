ETV Bharat / state

रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 25 युवाओं से ठगी, ज्वाइनिंग लेटर भेजकर जाल में फंसाते... 3 गिरफ्तार - Fraud in the name of getting a job

नौकरी लगाने के नाम पर 25 युवाओं से ठगी (ETV BHARAT) भरतपुर. जिले की नदबई थाना पुलिस ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी पहले तो भोले-भाले बेरोजगार युवाओं से रेलवे के अधिकारी बनकर मिलते और उसके बाद झांसे में लेकर उन्हें रेलवे की नौकरी का फर्जी मोहर लगाकर फर्जी जॉइनिंग लेटर भेज देते. अब तक ये आरोपी करीब 25 युवाओं के साथ ठगी कर 80-90 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं. फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. भरतपुर पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि जिले के नदबई थाना क्षेत्र में एएसपी उच्चैन रामकल्याण मीणा व सीओ नदबई पूनम भरगड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रेलवे नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए ठगने वाले तीन आरोपियों को पकड़ा है. पकड़े गए आरोपियों में नदबई निवासी मास्टर माइंड कपिल जिंदल, दोस्त श्याम सिंह जाटव और ई-मित्र संचालक जयपाल जाटव शामिल हैं.