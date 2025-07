ETV Bharat / state

लॉकअप में पॉक्सो आरोपी ने की आत्महत्या, परिजनों का हंगामा, पुलिस पर हत्या का आरोप - ACCUSED KILLED HIMSELF IN LOCKUP

थाने के बाहर जमा ग्रामीण व मृतक के परिजन ( ETV Bharat Bharatpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : July 11, 2025 at 10:45 AM IST | Updated : July 11, 2025 at 11:21 AM IST 2 Min Read

भरतपुर: शहर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह सनसनीखेज मामला सामने आया, जब पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार आरोपी ने थाने के लॉकअप में आत्महत्या कर ली. जैसे ही घटना की जानकारी परिजनों को मिली, वे थाने पहुंचे और पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. फिलहाल शव उद्योग नगर थाने में ही रखा गया है. मृतक के परिजन थाने पर हंगामा कर रहे हैं जिसके चलते अभी तक पोस्टमार्टम के कार्रवाई के लिए शव को मोर्चरी नहीं पहुंचाया जा सका है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक बच्ची के अपहरण और पॉक्सो का मामला दर्ज कराया गया था. आगरा के सेंधपुरा निवासी आरोपी गव्वर उर्फ गब्बर को दस्तयाब किया था. आरोपी ने शुक्रवार सुबह 6 बजे जेल में खुदकुशी कर ली. मामले की जांच कर रहे हैं. पढ़ें:बाड़मेर सुसाइड: मां ने बच्चे को पहले दुल्हन की तरह सजाया, फिर पूरे परिवार ने की आत्महत्या - FAMILY KILLED THEMSELVES

जानकारी के अनुसार, पुलिस ने गब्बर को नाबालिग लड़की से प्रेम-प्रसंग के चलते दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले में 9 जुलाई को गिरफ्तार किया था. आरोपी के संबंध एक रिश्तेदार की नाबालिग बेटी से थे. गब्बर को गिरफ्तार कर उद्योग नगर थाने के लॉकअप में रखा था. शुक्रवार सुबह पुलिसकर्मी उसे चाय के लिए जगाने पहुंचे तो वह लॉकअप में मृत मिला. पुलिसकर्मियों ने तुरंत सूचना उच्चाधिकारियों को दी. इसके बाद थाने में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही एसपी मृदुल कछावा, एएसपी सतीश कुमार और सीओ रूरल आकांक्षा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. इधर, जैसे ही आत्महत्या की खबर मृतक के परिजनों व गांववालों तक पहुंची, वे बड़ी संख्या में थाने पहुंच गए. पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया व हंगामा किया. मृतक के बड़े भाई लोकेश का आरोप है कि गब्बर आत्महत्या नहीं कर सकता, उसकी हत्या की गई है. आक्रोशित भीड़ ने थाने के बाहर सड़क जाम करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने समझाइश कर शांत कराया.

भरतपुर: शहर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह सनसनीखेज मामला सामने आया, जब पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार आरोपी ने थाने के लॉकअप में आत्महत्या कर ली. जैसे ही घटना की जानकारी परिजनों को मिली, वे थाने पहुंचे और पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. फिलहाल शव उद्योग नगर थाने में ही रखा गया है. मृतक के परिजन थाने पर हंगामा कर रहे हैं जिसके चलते अभी तक पोस्टमार्टम के कार्रवाई के लिए शव को मोर्चरी नहीं पहुंचाया जा सका है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक बच्ची के अपहरण और पॉक्सो का मामला दर्ज कराया गया था. आगरा के सेंधपुरा निवासी आरोपी गव्वर उर्फ गब्बर को दस्तयाब किया था. आरोपी ने शुक्रवार सुबह 6 बजे जेल में खुदकुशी कर ली. मामले की जांच कर रहे हैं. पढ़ें:बाड़मेर सुसाइड: मां ने बच्चे को पहले दुल्हन की तरह सजाया, फिर पूरे परिवार ने की आत्महत्या - FAMILY KILLED THEMSELVES जानकारी के अनुसार, पुलिस ने गब्बर को नाबालिग लड़की से प्रेम-प्रसंग के चलते दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले में 9 जुलाई को गिरफ्तार किया था. आरोपी के संबंध एक रिश्तेदार की नाबालिग बेटी से थे. गब्बर को गिरफ्तार कर उद्योग नगर थाने के लॉकअप में रखा था. शुक्रवार सुबह पुलिसकर्मी उसे चाय के लिए जगाने पहुंचे तो वह लॉकअप में मृत मिला. पुलिसकर्मियों ने तुरंत सूचना उच्चाधिकारियों को दी. इसके बाद थाने में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही एसपी मृदुल कछावा, एएसपी सतीश कुमार और सीओ रूरल आकांक्षा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. इधर, जैसे ही आत्महत्या की खबर मृतक के परिजनों व गांववालों तक पहुंची, वे बड़ी संख्या में थाने पहुंच गए. पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया व हंगामा किया. मृतक के बड़े भाई लोकेश का आरोप है कि गब्बर आत्महत्या नहीं कर सकता, उसकी हत्या की गई है. आक्रोशित भीड़ ने थाने के बाहर सड़क जाम करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने समझाइश कर शांत कराया.

Last Updated : July 11, 2025 at 11:21 AM IST