झंडा विवाद पर सुलह : मोती महल पर लहराएगा तिरंगा, अनिरुद्ध सिंह और एसपी में बनी सहमति
मोती महल झंडा विवाद पर सुलह. अनिरुद्ध सिंह और एसपी में बनी सहमति. अब लहराएगा तिरंगा. जानिए पूरा मामला...
Published : September 18, 2025 at 5:47 PM IST
भरतपुर: करीब तीन हफ्ते से चर्चा में चल रहे मोती महल झंडा विवाद का आखिरकार समाधान निकल आया. पूर्व राजपरिवार सदस्य अनिरुद्ध सिंह भरतपुर ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि भरतपुर पुलिस अधीक्षक (एसपी) दिगंत आनंद के साथ विस्तृत चर्चा के बाद सामूहिक सहमति बनी है कि मोती महल पैलेस की छत पर भारतीय तिरंगा फहराया जाएगा.
उन्होंने लिखा कि यह निर्णय भरतपुर में कानून-व्यवस्था की व्यापक भलाई और मोती महल की गरिमा, सुरक्षा तथा पवित्रता की रक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. अनिरुद्ध सिंह ने लिखा है कि तिरंगा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सर्वोच्च प्रतीक है. इस ऐतिहासिक धरोहर की छत पर इसे फहराना गर्व की बात है.
After a detailed discussion with Bharatpur SP, Shri Digant Anand, IPS, it has been collectively agreed — in the interest of law & order in Bharatpur, and to safeguard the dignity, safety, and sanctity of the disputed Moti Mahal Palace — that the Indian Tricolour shall proudly fly…— Anirudh D. Bharatpur (@thebharatpur) September 18, 2025
24 अगस्त 2025 को पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने फेसबुक पोस्ट कर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने लिखा था कि मोती महल से कीमती दरवाजे और खिड़कियां तक बेची जा चुकी हैं और राजपरिवार के पुरखों के समय से लहराता ऐतिहासिक ध्वज भी बदल दिया गया है. इस पोस्ट के बाद जिले ही नहीं, जिले के बाहर भी मोती महल के ध्वज को लेकर पंचायतें होने लगीं. स्थानीय लोगों और नेताओं के बयान आने लगे और मामला तूल पकड़ गया.
ध्वजस्तम्भ को नुकसान का आरोप : 17 सितंबर 2025 को अनिरुद्ध सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि मंगलवार रात कुछ अज्ञात लोग मोती महल परिसर में घुसे और ध्वजस्तम्भ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. पोस्ट के अनुसार, महल की छत पर लगे ध्वजस्तम्भ को सहारा देने वाली धातु की तारें जानबूझकर काटी गईं. यहां तक कि धारदार तारों से ध्वज को फाड़ने का भी प्रयास किया गया.
पढ़ें : मोती महल पैलेस में ध्वजस्तम्भ को नुकसान पहुंचाने का आरोप, अनिरुद्ध सिंह बोले– पारिवारिक विरासत पर घृणित हमला
अनिरुद्ध ने तस्वीरें भी साझा कीं, जिनमें ध्वज पर कटने के निशान बताए गए थे. उन्होंने इसे परिवार की विरासत और सम्मान पर सीधा और घृणित हमला बताया.
लगातार बढ़ते विवाद और सुरक्षा को लेकर चिंता के बीच पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ. गुरुवार को एसपी दिगंत आनंद और अनिरुद्ध सिंह के बीच बातचीत हुई. इसमें यह तय किया गया कि मोती महल पर भारतीय तिरंगा फहराया जाएगा, ताकि ऐतिहासिक धरोहर की गरिमा बनी रहे और कानून-व्यवस्था पर कोई असर न पड़े.