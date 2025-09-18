ETV Bharat / state

झंडा विवाद पर सुलह : मोती महल पर लहराएगा तिरंगा, अनिरुद्ध सिंह और एसपी में बनी सहमति

भरतपुर: करीब तीन हफ्ते से चर्चा में चल रहे मोती महल झंडा विवाद का आखिरकार समाधान निकल आया. पूर्व राजपरिवार सदस्य अनिरुद्ध सिंह भरतपुर ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि भरतपुर पुलिस अधीक्षक (एसपी) दिगंत आनंद के साथ विस्तृत चर्चा के बाद सामूहिक सहमति बनी है कि मोती महल पैलेस की छत पर भारतीय तिरंगा फहराया जाएगा.

उन्होंने लिखा कि यह निर्णय भरतपुर में कानून-व्यवस्था की व्यापक भलाई और मोती महल की गरिमा, सुरक्षा तथा पवित्रता की रक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. अनिरुद्ध सिंह ने लिखा है कि तिरंगा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सर्वोच्च प्रतीक है. इस ऐतिहासिक धरोहर की छत पर इसे फहराना गर्व की बात है.

24 अगस्त 2025 को पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने फेसबुक पोस्ट कर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने लिखा था कि मोती महल से कीमती दरवाजे और खिड़कियां तक बेची जा चुकी हैं और राजपरिवार के पुरखों के समय से लहराता ऐतिहासिक ध्वज भी बदल दिया गया है. इस पोस्ट के बाद जिले ही नहीं, जिले के बाहर भी मोती महल के ध्वज को लेकर पंचायतें होने लगीं. स्थानीय लोगों और नेताओं के बयान आने लगे और मामला तूल पकड़ गया.