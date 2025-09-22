ETV Bharat / state

पंचायत का ऐलान- मोती महल पर फिर लहराना चाहिए रियासत का ध्वज, विश्वेंद्र सिंह ने कही बड़ी बात

मोती महल झंडा विवाद. पंचायत का ऐलान- मोती महल पर फिर लहराना चाहिए रियासत का ऐतिहासिक ध्वज. विश्वेंद्र सिंह बोले- बसंत पंचमी को जाएंगे महल.

Bharatpur Royal Family Dispute
पंचायत में मनुदेव सिनसिनी (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2025 at 3:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: मोती महल झंडा विवाद अब और गहराता जा रहा है. रविवार रात गेट तोड़े जाने की घटना के बाद सिनसिनी गांव में पंचायत हुई, जिसमें समाज ने साफ कहा कि मोती महल पर भरतपुर रियासत का ऐतिहासिक ध्वज दोबारा लहराना चाहिए. पंचायत ने मनुदेव सिनसिनी का समर्थन करते हुए संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया. इस बीच, फोन पर बातचीत में पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व राजपरिवार सदस्य विश्वेंद्र सिंह ने भी कहा कि वे बसंत पंचमी को महल जाएंगे और ऐतिहासिक झंडा फिर से फहराया जाएगा.

पंचायत में विश्वेंद्र सिंह से हुई बातचीत : पंचायत में मौजूद लोगों ने फोन कॉल पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व राजपरिवार सदस्य विश्वेंद्र सिंह से बातचीत की. कॉल स्पीकर पर सुनाई गई. इस दौरान समाज ने उनसे पूछा कि वे महल कब जाएंगे. इस पर विश्वेंद्र सिंह ने जवाब दिया मैं बसंत पंचमी को महल जाऊंगा. मोती महल पर ऐतिहासिक ध्वज फिर से फहराया जाएगा. मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूं. जनता का था और जनता का ही हूं.

मनुदेव सिनसिनी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bharatpur)

उन्होंने स्पष्ट किया कि मोती महल पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगा था और उसके नीचे ऐतिहासिक ध्वज नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि ऐतिहासिक ध्वज पर हनुमान जी अंकित हैं. एक ही पोल पर दो झंडे लगाना नियमों के अनुसार संभव नहीं है, लेकिन मोती महल पर रियासत का ध्वज जरूर लगेगा.

पढ़ें : झंडा विवाद : अनिरुद्ध सिंह बोले- मोती महल की सुरक्षा सर्वोपरि, गेट तोड़ने वालों के खिलाफ शिकायत दी

कुछ गलत नहीं किया : गेट तोड़ने की घटना को लेकर मनुदेव सिनसिनी ने पंचायत में कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया. पुरखों के सम्मान के लिए यह कदम उठाना पड़े तो मैं इसे बार-बार करूंगा. तिरंगे का हम भी उतना ही सम्मान करते हैं. मैं खुद फौजी हूं और फौजी के लिए तिरंगे से बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता, लेकिन ऐतिहासिक ध्वज हमारे बुजुर्गों के खून और कुर्बानी का प्रतीक है.

पढ़ें : भरतपुर झंडा विवाद : मनुदेव ने रात में मोती महल का दरवाजा तोड़ा, ऐतिहासिक झंडा लेकर किया फेसबुक लाइव

मनुदेव ने अनिरुद्ध सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह समाज और बुजुर्गों का अपमान करते हैं. उन्होंने कहा कि अनिरुद्ध ने चालाकी से तिरंगा लगाकर खुद को छिपा लिया. तिरंगे का सम्मान सबको है, लेकिन समाज के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट की जाएगी तो हजारों मनुदेव खड़े होंगे. हममें महाराजा सूरजमल का खून है. पंचायत में स्थानीय व्यक्ति दौलत सिंह फौजदार ने समाज का निर्णय सुनाते हुए कहा कि जब तक मोती महल पर ऐतिहासिक ध्वज नहीं लहराया जाएगा, यह संघर्ष जारी रहेगा. प्रशासन की ओर से मनुदेव सिनसिनी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो समाज चुप नहीं बैठेगा. आंदोलन भी किया जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

VISHVENDRA SINGH SON ANIRUDH SINGHBHARATPUR MOTI MAHALHOIST THE HISTORIC FLAGFLAG OF PRINCELY STATEMOTI MAHAL FLAG DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सुबह के समय क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, किन लोगों को ज्यादा खतरा? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ

शारदीय नवरात्रि : जयपुर में भी कर सकते हैं मां वैष्णो देवी के दर्शन, दुर्गम पथरीले रास्तों से होकर पहुंचते हैं श्रद्धालु

OpenAI ला रहा ChatGPT वाला स्मार्ट डिवाइस, 2027 में लॉन्च की उम्मीद: रिपोर्ट

जानें क्या है रेलवे की स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली, जो सुरक्षित और तेज यात्रा संभव बनाती है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.