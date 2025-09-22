पंचायत का ऐलान- मोती महल पर फिर लहराना चाहिए रियासत का ध्वज, विश्वेंद्र सिंह ने कही बड़ी बात
मोती महल झंडा विवाद. पंचायत का ऐलान- मोती महल पर फिर लहराना चाहिए रियासत का ऐतिहासिक ध्वज. विश्वेंद्र सिंह बोले- बसंत पंचमी को जाएंगे महल.
भरतपुर: मोती महल झंडा विवाद अब और गहराता जा रहा है. रविवार रात गेट तोड़े जाने की घटना के बाद सिनसिनी गांव में पंचायत हुई, जिसमें समाज ने साफ कहा कि मोती महल पर भरतपुर रियासत का ऐतिहासिक ध्वज दोबारा लहराना चाहिए. पंचायत ने मनुदेव सिनसिनी का समर्थन करते हुए संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया. इस बीच, फोन पर बातचीत में पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व राजपरिवार सदस्य विश्वेंद्र सिंह ने भी कहा कि वे बसंत पंचमी को महल जाएंगे और ऐतिहासिक झंडा फिर से फहराया जाएगा.
पंचायत में विश्वेंद्र सिंह से हुई बातचीत : पंचायत में मौजूद लोगों ने फोन कॉल पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व राजपरिवार सदस्य विश्वेंद्र सिंह से बातचीत की. कॉल स्पीकर पर सुनाई गई. इस दौरान समाज ने उनसे पूछा कि वे महल कब जाएंगे. इस पर विश्वेंद्र सिंह ने जवाब दिया मैं बसंत पंचमी को महल जाऊंगा. मोती महल पर ऐतिहासिक ध्वज फिर से फहराया जाएगा. मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूं. जनता का था और जनता का ही हूं.
उन्होंने स्पष्ट किया कि मोती महल पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगा था और उसके नीचे ऐतिहासिक ध्वज नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि ऐतिहासिक ध्वज पर हनुमान जी अंकित हैं. एक ही पोल पर दो झंडे लगाना नियमों के अनुसार संभव नहीं है, लेकिन मोती महल पर रियासत का ध्वज जरूर लगेगा.
कुछ गलत नहीं किया : गेट तोड़ने की घटना को लेकर मनुदेव सिनसिनी ने पंचायत में कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया. पुरखों के सम्मान के लिए यह कदम उठाना पड़े तो मैं इसे बार-बार करूंगा. तिरंगे का हम भी उतना ही सम्मान करते हैं. मैं खुद फौजी हूं और फौजी के लिए तिरंगे से बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता, लेकिन ऐतिहासिक ध्वज हमारे बुजुर्गों के खून और कुर्बानी का प्रतीक है.
मनुदेव ने अनिरुद्ध सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह समाज और बुजुर्गों का अपमान करते हैं. उन्होंने कहा कि अनिरुद्ध ने चालाकी से तिरंगा लगाकर खुद को छिपा लिया. तिरंगे का सम्मान सबको है, लेकिन समाज के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट की जाएगी तो हजारों मनुदेव खड़े होंगे. हममें महाराजा सूरजमल का खून है. पंचायत में स्थानीय व्यक्ति दौलत सिंह फौजदार ने समाज का निर्णय सुनाते हुए कहा कि जब तक मोती महल पर ऐतिहासिक ध्वज नहीं लहराया जाएगा, यह संघर्ष जारी रहेगा. प्रशासन की ओर से मनुदेव सिनसिनी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो समाज चुप नहीं बैठेगा. आंदोलन भी किया जाएगा.