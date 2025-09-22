ETV Bharat / state

भरतपुर झंडा विवाद : मनुदेव ने रात में मोती महल का दरवाजा तोड़ा, ऐतिहासिक झंडा लेकर किया फेसबुक लाइव

भरतपुर झंडा विवाद के बीच एक युवक ऐतिहासिक ध्वज लेकर परिसर में घुस गया. इस दौरान वो फेसबुक पर लाइव था.

मौके पर पुलिस प्रशासन
मौके पर पुलिस प्रशासन (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2025 at 9:17 AM IST

Updated : September 22, 2025 at 9:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर : ऐतिहासिक भरतपुर रियासत के झंडे को लेकर चल रहे विवाद के बीच रविवार रात मोती महल परिसर में सनसनीखेज वारदात हुई. देर रात मनुदेव सिनसिनी नामक व्यक्ति ने दो अन्य लोगों के साथ गाड़ी की टक्कर मारकर मोती महल के पीछे का दरवाजा तोड़ दिया और हाथ में ऐतिहासिक ध्वज लेकर परिसर के भीतर घुस गया. इस दौरान फेसबुक पर लाइव कर पूरी घटना का वीडियो भी अपलोड किया.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे हुए हैं. तीनों व्यक्ति गाड़ी छोड़कर भाग गए हैं. आधी रात को पूर्व राजपरिवार सदस्य अनिरुद्ध सिंह ने मथुरा गेट थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी.

एएसपी सतीश कुमार ने बताया कि तीन लोग एक ही गाड़ी से आए थे. रात करीब 8.30 बजे मोती महल पर दिनभर तैनात रहा पुलिस जाप्ता हटने के कुछ ही समय बाद इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया. गाड़ी से मोती महल का पीछे का दरवाजा तोड़ने के बाद तीनों करीब 50 मीटर अंदर तक गए. तिरंगा झंडा यथास्थान पर सुरक्षित है. घटना के बाद तीनों व्यक्ति गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए. सूचना पर एफएसएल टीम ने पहुंचकर दरवाजे और आसपास के क्षेत्र से साक्ष्य जुटाए. पुलिस का कहना है कि फेसबुक पर अपलोड किए गए वीडियो और मौके से मिले सबूतों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है.

एएसपी सतीश कुमार (ETV Bharat Bharatpur)

पढे़ं. झंडा विवाद पर सुलह : मोती महल पर लहराएगा तिरंगा, अनिरुद्ध सिंह और एसपी में बनी सहमति

हाल के दिनों में भरतपुर रियासत के ऐतिहासिक झंडे को लेकर विवाद गहराया हुआ है. रविवार को दिनभर मोती महल पर भारी पुलिस बल तैनात था, लेकिन रात को जाप्ता हटते ही यह घटना हो गई. प्रशासन ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद एक बार फिर झंडा विवाद ने तूल पकड़ लिया है. सोशल मीडिया पर घटना के वीडियो को लेकर लोग अलग-अलग कमेंट कर रहे हैं. पुलिस ने घटनास्थल पर अतिरिक्त बल तैनात कर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी है.

