भरतपुर झंडा विवाद : मनुदेव ने रात में मोती महल का दरवाजा तोड़ा, ऐतिहासिक झंडा लेकर किया फेसबुक लाइव

भरतपुर : ऐतिहासिक भरतपुर रियासत के झंडे को लेकर चल रहे विवाद के बीच रविवार रात मोती महल परिसर में सनसनीखेज वारदात हुई. देर रात मनुदेव सिनसिनी नामक व्यक्ति ने दो अन्य लोगों के साथ गाड़ी की टक्कर मारकर मोती महल के पीछे का दरवाजा तोड़ दिया और हाथ में ऐतिहासिक ध्वज लेकर परिसर के भीतर घुस गया. इस दौरान फेसबुक पर लाइव कर पूरी घटना का वीडियो भी अपलोड किया.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे हुए हैं. तीनों व्यक्ति गाड़ी छोड़कर भाग गए हैं. आधी रात को पूर्व राजपरिवार सदस्य अनिरुद्ध सिंह ने मथुरा गेट थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी.

एएसपी सतीश कुमार ने बताया कि तीन लोग एक ही गाड़ी से आए थे. रात करीब 8.30 बजे मोती महल पर दिनभर तैनात रहा पुलिस जाप्ता हटने के कुछ ही समय बाद इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया. गाड़ी से मोती महल का पीछे का दरवाजा तोड़ने के बाद तीनों करीब 50 मीटर अंदर तक गए. तिरंगा झंडा यथास्थान पर सुरक्षित है. घटना के बाद तीनों व्यक्ति गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए. सूचना पर एफएसएल टीम ने पहुंचकर दरवाजे और आसपास के क्षेत्र से साक्ष्य जुटाए. पुलिस का कहना है कि फेसबुक पर अपलोड किए गए वीडियो और मौके से मिले सबूतों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है.