ETV Bharat / state

थाने के बाहर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की पिटाई, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

भरतपुर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य अजय कुकरेजा पर सेवर थाना परिसर के बाहर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया.

AJAY KUKREJA ATTACK
सेवर थाना भरतपुर (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2025 at 11:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: जिले के श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं वरिष्ठ आचार्य अजय कुकरेजा रविवार को अचानक हुए हमले का शिकार हो गए. वे अपने परिचित से जुड़ी पूछताछ की जानकारी लेने सेवर थाने पहुंचे थे. आरोप है कि थाने से बाहर निकलते ही 6 से 8 अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर लिया और लात-घूसों से बुरी तरह पीट दिया. हमले से वहां अफरा-तफरी मच गई और प्राचार्य को बचने का मौका भी नहीं मिला.

पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच शुरू: घटना के तुरंत बाद अजय कुकरेजा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. ग्रामीण क्षेत्र की सीओ आकांक्षा चौधरी ने पुष्टि की कि मेडिकल कॉलेज प्राचार्य की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें- पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष पर हमले का पुलिस ने किया खुलासा, तीन हमलावर बापर्दा गिरफ्तार

घटना से गहराया तनाव और चिंता: रविवार दोपहर करीब 2.30 बजे हुई इस घटना से मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों में चिंता का माहौल है. कॉलेज प्राचार्य पर हमला होना न केवल सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. कई लोग मानते हैं कि थाने के बाहर ऐसा हमला होना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

MEDICAL COLLEGE PRINCIPALPRINCIPAL BEATENAJAY KUKREJA CASEATTACK OUTSIDE POLICE STATIONAJAY KUKREJA ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत के H-1B वीजा टैलेंट पर कनाडा की नजर, टेक पेशेवरों को बुलाने की तैयारी में PM कार्नी

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच, विदेशी निवेशकों ने मार्केट से निकाले 16,422 करोड़

शारदीय नवरात्रि का छठा दिन आज: मां कात्यायनी को करना चाहते हैं प्रसन्न? पूजा में जरूर करें ये काम

28 सितंबर 2025 का पंचांग: आज बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, जानें राहुकाल और शुभ पहर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.