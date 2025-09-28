ETV Bharat / state

थाने के बाहर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की पिटाई, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

भरतपुर: जिले के श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं वरिष्ठ आचार्य अजय कुकरेजा रविवार को अचानक हुए हमले का शिकार हो गए. वे अपने परिचित से जुड़ी पूछताछ की जानकारी लेने सेवर थाने पहुंचे थे. आरोप है कि थाने से बाहर निकलते ही 6 से 8 अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर लिया और लात-घूसों से बुरी तरह पीट दिया. हमले से वहां अफरा-तफरी मच गई और प्राचार्य को बचने का मौका भी नहीं मिला.

पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच शुरू: घटना के तुरंत बाद अजय कुकरेजा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. ग्रामीण क्षेत्र की सीओ आकांक्षा चौधरी ने पुष्टि की कि मेडिकल कॉलेज प्राचार्य की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.