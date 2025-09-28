थाने के बाहर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की पिटाई, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस
भरतपुर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य अजय कुकरेजा पर सेवर थाना परिसर के बाहर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया.
Published : September 28, 2025 at 11:52 PM IST
भरतपुर: जिले के श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं वरिष्ठ आचार्य अजय कुकरेजा रविवार को अचानक हुए हमले का शिकार हो गए. वे अपने परिचित से जुड़ी पूछताछ की जानकारी लेने सेवर थाने पहुंचे थे. आरोप है कि थाने से बाहर निकलते ही 6 से 8 अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर लिया और लात-घूसों से बुरी तरह पीट दिया. हमले से वहां अफरा-तफरी मच गई और प्राचार्य को बचने का मौका भी नहीं मिला.
पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच शुरू: घटना के तुरंत बाद अजय कुकरेजा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. ग्रामीण क्षेत्र की सीओ आकांक्षा चौधरी ने पुष्टि की कि मेडिकल कॉलेज प्राचार्य की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.
घटना से गहराया तनाव और चिंता: रविवार दोपहर करीब 2.30 बजे हुई इस घटना से मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों में चिंता का माहौल है. कॉलेज प्राचार्य पर हमला होना न केवल सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. कई लोग मानते हैं कि थाने के बाहर ऐसा हमला होना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है.