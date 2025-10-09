ETV Bharat / state

भरतपुर के चेतन शर्मा का चयन अंडर-23 सीके नायडू ट्रॉफी में, जिले में खुशी की लहर

भरतपुर के तेज गेंदबाज चेतन शर्मा ( ETV Bharat Bharatpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 9, 2025 at 5:50 PM IST 2 Min Read