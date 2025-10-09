भरतपुर के चेतन शर्मा का चयन अंडर-23 सीके नायडू ट्रॉफी में, जिले में खुशी की लहर
भरतपुर के तेज गेंदबाज चेतन शर्मा का चयन बीसीसीआई आयोजित अंडर-23 सीके नायडू ट्रॉफी में राजस्थान टीम के लिए हुआ.
Published : October 9, 2025 at 5:50 PM IST
भरतपुर: जिले के युवा तेज गेंदबाज चेतन शर्मा ने एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान आकर्षित किया है. उनका चयन अंडर-23 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के लिए राजस्थान की 15 सदस्यीय टीम में हुआ है. यह प्रतियोगिता भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा आयोजित की जाती है और देश के उभरते खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का एक महत्वपूर्ण मंच मानी जाती है.
जयपुर में होगा पहला मुकाबला: जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुधन तिवारी ने बताया कि राजस्थान टीम का पहला मुकाबला 16 से 19 अक्टूबर तक जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में मुंबई के खिलाफ खेला जाएगा. उन्होंने कहा कि चेतन शर्मा का चयन उनकी लगातार मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिणाम है. तिवारी ने बताया कि चेतन ने हाल ही में अंडर-19 इंडिया टीम से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की थी. इसके अलावा अंडर-19 एशिया कप में भी उन्होंने अपनी गति और निपुणता से सभी का ध्यान खींचा.
राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी दिखाया दम: चेतन शर्मा ने राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया. उनकी गेंदबाजी ने कई मैचों में टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. सचिव तिवारी ने बताया कि इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर चेतन को अंडर-23 सी.के. नायडू ट्रॉफी के लिए राजस्थान टीम में शामिल किया गया है.
जिले में खुशी की लहर: चेतन शर्मा पहले भी अंडर-19 भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं और अपने अनुभव से अब राष्ट्रीय स्तर के बड़े मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उनके चयन की खबर फैलते ही भरतपुर जिले में खुशी की लहर दौड़ गई. जिला क्रिकेट संघ के कार्यालय में हर्ष का माहौल देखने को मिला, जहां पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने मिठाई बांटी और चेतन को माला पहनाकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.