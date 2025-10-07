ETV Bharat / state

भरतपुर की मिट्टी में खिला इजरायली 'कनक', दोगुनी पैदावार, बीज की नेपाल तक से मांग

किसान दिनेश चंद तैनगुरिया ने नवाचार से अपनी खेती तो बढ़ाई ही है, साथ ही अब इसे मॉडल खेती के रूप में देखा जा रहा.

इजरायली कनक से दोगुना मुनाफा
इजरायली कनक से दोगुना मुनाफा (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 7, 2025 at 11:12 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर : राजस्थान की उपजाऊ धरती ने फिर एक बार यह साबित कर दिया है कि नवाचार और किसान की मेहनत मिलकर नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं. भरतपुर जिले के गांव पीपला के प्रगतिशील किसान दिनेश चंद तैनगुरिया ने इजराइल से मंगाए गए विशेष इजरायली कनक (गेहूं) से ऐसी पैदावार हासिल की है जो दूर-दूर तक चर्चा का विषय बन गई है. 34 क्विंटल प्रति एकड़ का रिकॉर्ड उत्पादन कर उन्होंने साबित कर दिया कि नवाचार और मेहनत से मिट्टी भी सोना उगलती है. यही वजह है कि अब उनके कनक की मांग देश के अलग-अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि नेपाल तक से हो रही है.

किसान दिनेश चंद तैनगुरिया ने बताया कि उन्होंने दो साल पहले किसी जानकार के माध्यम से इजराइल से इस खास किस्म का बीज मंगवाया था. करीब 10 किलो बीज 700 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आया था. पहले साल ट्रायल किया तो नतीजे उम्मीद से बेहतर मिले, इसलिए इस साल पूरा एक एकड़ में बोया. इस एक एकड़ में उन्होंने जो परिणाम पाया, वह हर किसान का सपना होता है. इस बार 34 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन हुआ. पारंपरिक वैरायटी से जहां गेहूं की पैदावार करीब 17 मन प्रति बीघा उपज मिलती है, वहीं इजरायली कनक ने लगभग दोगुनी उपज दी.

भरतपुर की मिट्टी में खिला इजरायली कनक (ETV Bharat Bharatpur)

पढे़ं. केवल 100 रुपए में तैयार कर सकते हैं किचन गार्डन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की पहल से आसान खेती

किसान दिनेश चंद तैनगुरिया
किसान दिनेश चंद तैनगुरिया (ETV Bharat Bharatpur)

मोटा दाना, तीन गुना लंबी बाली : किसान दिनेश ने बताया कि इजरायली कनक के दाने की बात करें तो यह किसी साधारण गेहूं जैसा नहीं दिखता. इसका दाना बड़ा, बोल्ड, लालिमा लिए चमकदार होता है. दाना इतना भारी होता है कि हाथ में लेते ही फर्क समझ में आ जाता है. जहां आम गेहूं की बालियां 3-4 इंच की होती हैं, वहीं इजरायली कनक की बालियां 6 से 12 इंच तक की होती हैं. पौधे की ऊंचाई भी लगभग कमर तक होती है. सबसे खास बात यह कि पौधे की डांडी (तना) मोटी होने की वजह से इस गेहूं की फसल हवा या बारिश में गिरती नहीं. इससे फसल को नुकसान का खतरा काफी कम हो जाता है.

भरतपुर के किसान का नवाचार
भरतपुर के किसान का नवाचार (ETV Bharat GFX)

पढे़ं. Explainer: 'सरसों' की राजधानी बना भरतपुर, किसानों को मिल रही 'सोने' जैसी फसल

दाना बड़ा, बोल्ड, लालिमा लिए चमकदार
दाना बड़ा, बोल्ड, लालिमा लिए चमकदार (ETV Bharat Bharatpur)

125 दिन में पकने वाली फसल : दिनेश ने बताया कि इस कनक की फसल में कुल चार पानी लगते हैं. पहला अंकुरण के बाद, दूसरा बढ़त पर, तीसरा फूल आने पर और चौथा दाना बनने के समय. चार पानी के बाद यह 125 दिन में पूरी तरह पक जाती है. इसकी बुवाई का सबसे उपयुक्त समय 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है. उनके तैयार बीज की मांग राजस्थान के अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश (अलीगढ़) तक से आ चुकी है. हमारा बीज अब नेपाल तक गया है और हाल ही में सऊदी अरब से भी कॉल आया है. वहां रहने वाले भारतीय किसानों ने यह बीज की इच्छा जताई है. एक छोटे से गांव का यह बीज अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की राह पर है.

बालियां 6 से 12 इंच तक की होती हैं
बालियां 6 से 12 इंच तक की होती हैं (ETV Bharat Bharatpur)

पढे़ं. पत्नी की बीमारी ने बदली रिटायर्ड प्रिंसिपल राह, अब खेतों में उगती है सेहत की फसल

दिनेश चंद तैनगुरिया का मानना है कि किसान अगर नई तकनीक अपनाने से झिझके नहीं तो खेती में बदलाव निश्चित है. उन्होंने कहा कि बीज बहुत हैं, लेकिन सही बीज वही है जो वजन बढ़ाए और उत्पादन बढ़ाए. यह थोड़ा महंगा जरूर है, पर एक बार किसान इसे बो दे तो अगली बार खुद बीज रख सकता है. यही असली आत्मनिर्भर खेती है. भरतपुर और आसपास के क्षेत्रों में दिनेश चंद तैनगुरिया की पहल को अब एक मॉडल खेती के रूप में देखा जा रहा है. उनके खेत पर कई किसान आकर इस नई वैरायटी को देख चुके हैं और बीज खरीदने की जानकारी लेते हैं.

भरतपुर में इजरायली कनक
भरतपुर में इजरायली कनक (ETV Bharat Bharatpur)

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRAELI WHEAT SEEDSभरतपुर में इजरायली कनकISRAELI WHEAT PROFITINITIATIVE IN FARMINGBHARATPUR FARMER ISRAELI WHEAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भरतपुर की मिट्टी में खिला इजरायली 'कनक', दोगुनी पैदावार, बीज की नेपाल तक से मांग

ओडिशा समेत 7 प्रदेशों में उपचुनाव की तारीख भी आई, जानें- कब आएंगे नतीजे

बड़ी राहत: 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा उच्च पेंशन का लाभ

करवा चौथ स्पेशल: आपकी पूजा थाली में ये 7 चीजें जरूर होनी चाहिए

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.