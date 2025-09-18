ETV Bharat / state

लेपर्ड या हायना? वन्यजीव के हमले में किसान घायल, वन विभाग ने 15 ट्रैप कैमरे लगाए

भरतपुर में एक वन्यजीव के हमले ने ग्रामीणों को भयभीत कर दिया है. वन विभाग ने गश्त अभियान चलाया है.

बयाना सदर थाना.
ETV Bharat Rajasthan Team

September 18, 2025

भरतपुरः जिले के बयाना सदर थाना क्षेत्र के गांव नगला गरगरा खानखेड़ा में बुधवार देर रात एक वन्यजीव के हमले से ग्रामीणों में दहशत फैल गई. किसान हजारी गुर्जर (35) पर अचानक हुए हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन और ग्रामीण तत्काल उसे बयाना उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार कराया गया.

ग्रामीणों का कहना है कि हमला लेपर्ड ने किया था, लेकिन डीएफओ मानस सिंह का कहना है कि हमला संभवतः हायना ने किया. लेपर्ड के कोई निशान या सबूत नहीं मिला है. गांव के आसपास 15 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं. साथ ही विभाग के कर्मचारी लगातार गश्त कर रहे हैं.

पढ़ेंः जयपुर के आबादी क्षेत्र में तीन दिन रहा लेपर्ड, गोपालपुरा क्षेत्र की गोशाला से किया रेस्क्यू

मवेशियों की आवाज सुनकर गए हजारीः हजारी के परिजनों ने बताया कि रात के समय गांव के मवेशियों के बाड़े में अचानक शोर सुनाई दिया. मवेशियों की आवाजें सुनकर हजारी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लेपर्ड मवेशियों पर झपटने की कोशिश कर रहा था, जैसे ही हजारी ने शोर मचाकर मवेशियों को बचाने का प्रयास किया, लेपर्ड ने उन पर हमला कर दिया. हमले में हजारी के दोनों हाथ लहूलुहान हो गए.

उनकी चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण लाठियां लेकर दौड़े तो वह वन्यजीव खेतों की ओर भाग निकला. घटना के बाद पूरे गांव में भय का माहौल है. ग्रामीणों ने रातभर जागकर चौकसी की और सुबह वन विभाग को सूचना दी. ग्रामीणों की मांग है कि लेपर्ड को जल्द पकड़ा जाए, ताकि गांव में फिर से इस तरह की घटना न हो.

डीएफओ बोले, लेपर्ड के सबूत नहींः सूचना पर वन विभाग की टीम गांव पहुंची. डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में लेपर्ड के हमले के स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं. उन्होंने आशंका जताई कि संभवतः यह हमला हायना (लकड़बग्घा) ने किया होगा. उन्होंने कहा कि हमने रात को ही गश्त शुरू करवा दी है और पगमार्क की तलाश की जा रही है. गांव के आसपास करीब 15 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, यदि हमें लेपर्ड की मौजूदगी का कोई सबूत मिलता है तो तुरंत पिंजरा लगवाकर पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी.

डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि वन विभाग की टीम लगातार गांव के आसपास के जंगल और खेतों में गश्त कर रही है. ट्रैप कैमरों के जरिए वन्यजीव की गतिविधियों की निगरानी की जाएगी. फिलहाल वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और रात के समय अकेले बाहर न निकलने की अपील की है.

