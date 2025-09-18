ETV Bharat / state

लेपर्ड या हायना? वन्यजीव के हमले में किसान घायल, वन विभाग ने 15 ट्रैप कैमरे लगाए

भरतपुरः जिले के बयाना सदर थाना क्षेत्र के गांव नगला गरगरा खानखेड़ा में बुधवार देर रात एक वन्यजीव के हमले से ग्रामीणों में दहशत फैल गई. किसान हजारी गुर्जर (35) पर अचानक हुए हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन और ग्रामीण तत्काल उसे बयाना उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार कराया गया. ग्रामीणों का कहना है कि हमला लेपर्ड ने किया था, लेकिन डीएफओ मानस सिंह का कहना है कि हमला संभवतः हायना ने किया. लेपर्ड के कोई निशान या सबूत नहीं मिला है. गांव के आसपास 15 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं. साथ ही विभाग के कर्मचारी लगातार गश्त कर रहे हैं. पढ़ेंः जयपुर के आबादी क्षेत्र में तीन दिन रहा लेपर्ड, गोपालपुरा क्षेत्र की गोशाला से किया रेस्क्यू मवेशियों की आवाज सुनकर गए हजारीः हजारी के परिजनों ने बताया कि रात के समय गांव के मवेशियों के बाड़े में अचानक शोर सुनाई दिया. मवेशियों की आवाजें सुनकर हजारी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लेपर्ड मवेशियों पर झपटने की कोशिश कर रहा था, जैसे ही हजारी ने शोर मचाकर मवेशियों को बचाने का प्रयास किया, लेपर्ड ने उन पर हमला कर दिया. हमले में हजारी के दोनों हाथ लहूलुहान हो गए.