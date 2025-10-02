व्यापारी पर फायरिंग, मुख्यमंत्री के घर से चंद कदमों की दूरी पर वारदात
भरतपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद. व्यापारी को मारी गोली. बाल-बाल बची जान. जानिए पूरा मामला...
Published : October 2, 2025 at 12:54 PM IST
भरतपुर: शहर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में बुधवार रात सनसनीखेज वारदात हुई. बदमाशों ने एक व्यापारी का पीछा कर उसे गोली मार दी. घटना मुख्यमंत्री के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई. व्यापारी को पैर में गोली लगी है और वह बाल-बाल बच गया. वारदात के बाद बदमाश बाइक पर फरार हो गए. पुलिस ने मौके से खाली कारतूस बरामद कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. वहीं, व्यापारी का अस्पताल में उपचार चल रहा है.
पुलिस ने क्या कहा ? : एडिशनल एसपी सतीश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से खाली कारतूस बरामद कर साक्ष्य जुटाए हैं. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि बदमाश व्यापारी का लंबे समय से पीछा कर रहे थे. हालांकि, फायरिंग हुई या नहीं, इसे लेकर आसपास के कुछ लोगों के बयान अलग-अलग हैं. सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और व्यापारी से भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है.
एएसपी ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि बदमाशों की पहचान हो सके. वहीं, घटना स्थल मुख्यमंत्री आवास के बेहद नजदीक होने के कारण पुलिस महकमे में भी खलबली मची है.
वहीं, जवाहर नगर निवासी घायल व्यापारी अर्जुन मेघनानी ने बताया कि वे रोजाना की तरह रात करीब 10 बजे हीरादास चौराहे स्थित अपनी परचून की दुकान बंद कर घर लौट रहे थे. उसी दौरान दो बाइक सवार बदमाश पीछे लग गए. अर्जुन को उनकी हरकत का आभास हो गया. जैसे ही वे जवाहर नगर स्थित अपने घर के नजदीक पहुंचे, घबराकर उनकी स्कूटी नियंत्रण खो बैठी और एक मकान की दीवार से जा टकराई. इसी दौरान बदमाशों ने उन पर फायर कर दिया. गोली अर्जुन के पैर में लगी. उन्होंने आरोप लगाया कि बदमाश उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे थे.
फायरिंग के बाद पड़ोसी पहुंचे : घटना के वक्त गोली की आवाज और स्कूटी टकराने से आसपास के लोग बाहर निकल आए, तब तक बदमाश मौके से फरार हो चुके थे. पड़ोसियों ने घायल अर्जुन को उठाकर उनके घर पहुंचाया. हालांकि, घटना के बाद परिवार ने पुलिस को तुरंत सूचना नहीं दी. करीब एक घंटे बाद मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची. बाद में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया. घटना जवाहर नगर में सीएम के घर के पास की है.