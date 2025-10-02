ETV Bharat / state

व्यापारी पर फायरिंग, मुख्यमंत्री के घर से चंद कदमों की दूरी पर वारदात

भरतपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद. व्यापारी को मारी गोली. बाल-बाल बची जान. जानिए पूरा मामला...

Police Station Mathura Gate
मथुरा गेट थाना (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2025 at 12:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: शहर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में बुधवार रात सनसनीखेज वारदात हुई. बदमाशों ने एक व्यापारी का पीछा कर उसे गोली मार दी. घटना मुख्यमंत्री के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई. व्यापारी को पैर में गोली लगी है और वह बाल-बाल बच गया. वारदात के बाद बदमाश बाइक पर फरार हो गए. पुलिस ने मौके से खाली कारतूस बरामद कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. वहीं, व्यापारी का अस्पताल में उपचार चल रहा है.

पुलिस ने क्या कहा ? : एडिशनल एसपी सतीश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से खाली कारतूस बरामद कर साक्ष्य जुटाए हैं. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि बदमाश व्यापारी का लंबे समय से पीछा कर रहे थे. हालांकि, फायरिंग हुई या नहीं, इसे लेकर आसपास के कुछ लोगों के बयान अलग-अलग हैं. सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और व्यापारी से भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है.

एएसपी ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि बदमाशों की पहचान हो सके. वहीं, घटना स्थल मुख्यमंत्री आवास के बेहद नजदीक होने के कारण पुलिस महकमे में भी खलबली मची है.

पढ़ें : डाबी में कुल्हाड़ी से वार कर युवक की नृशंस हत्या, जान बचाने का कोई मौका तक नहीं मिला

वहीं, जवाहर नगर निवासी घायल व्यापारी अर्जुन मेघनानी ने बताया कि वे रोजाना की तरह रात करीब 10 बजे हीरादास चौराहे स्थित अपनी परचून की दुकान बंद कर घर लौट रहे थे. उसी दौरान दो बाइक सवार बदमाश पीछे लग गए. अर्जुन को उनकी हरकत का आभास हो गया. जैसे ही वे जवाहर नगर स्थित अपने घर के नजदीक पहुंचे, घबराकर उनकी स्कूटी नियंत्रण खो बैठी और एक मकान की दीवार से जा टकराई. इसी दौरान बदमाशों ने उन पर फायर कर दिया. गोली अर्जुन के पैर में लगी. उन्होंने आरोप लगाया कि बदमाश उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे थे.

फायरिंग के बाद पड़ोसी पहुंचे : घटना के वक्त गोली की आवाज और स्कूटी टकराने से आसपास के लोग बाहर निकल आए, तब तक बदमाश मौके से फरार हो चुके थे. पड़ोसियों ने घायल अर्जुन को उठाकर उनके घर पहुंचाया. हालांकि, घटना के बाद परिवार ने पुलिस को तुरंत सूचना नहीं दी. करीब एक घंटे बाद मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची. बाद में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया. घटना जवाहर नगर में सीएम के घर के पास की है.

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRING IN BHARATPURATTACK ON BUSINESSMANएडिशनल एसपी सतीश कुमारBHARATPUR CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पोर्ट्रेट आर्टिस्ट शालिनी: हौसले और हुनर ने दिखाई राह, अलवर से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक बनाई पहचान

300 साल पुरानी हवेली की चौखट से गूंजते हैं 'ध्रुपद' के स्वर, 20वीं पीढ़ी निभा रही परंपरा

चार दशकों में पहली बार राजनीतिक उथल-पुथल से लद्दाख की 'लाइफ लाइन' प्रभावित हुई

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी, 8वें वेतन आयोग की शर्तों की मंजूरी का इंतजार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.