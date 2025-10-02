ETV Bharat / state

व्यापारी पर फायरिंग, मुख्यमंत्री के घर से चंद कदमों की दूरी पर वारदात

भरतपुर: शहर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में बुधवार रात सनसनीखेज वारदात हुई. बदमाशों ने एक व्यापारी का पीछा कर उसे गोली मार दी. घटना मुख्यमंत्री के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई. व्यापारी को पैर में गोली लगी है और वह बाल-बाल बच गया. वारदात के बाद बदमाश बाइक पर फरार हो गए. पुलिस ने मौके से खाली कारतूस बरामद कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. वहीं, व्यापारी का अस्पताल में उपचार चल रहा है. पुलिस ने क्या कहा ? : एडिशनल एसपी सतीश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से खाली कारतूस बरामद कर साक्ष्य जुटाए हैं. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि बदमाश व्यापारी का लंबे समय से पीछा कर रहे थे. हालांकि, फायरिंग हुई या नहीं, इसे लेकर आसपास के कुछ लोगों के बयान अलग-अलग हैं. सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और व्यापारी से भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है. एएसपी ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि बदमाशों की पहचान हो सके. वहीं, घटना स्थल मुख्यमंत्री आवास के बेहद नजदीक होने के कारण पुलिस महकमे में भी खलबली मची है.