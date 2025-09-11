ETV Bharat / state

बिल पास करने की एवज में ली 3 लाख 10 हजार की रिश्वत, एईएन सहित 5 कर्मचारी गिरफ्तार

धौलपुर नगर परिषद कार्यालय के 5 कर्मचारियों को 3 लाख 10 हजार की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है.

Action of Bharatpur ACB
भरतपुर एसीबी की कार्रवाई (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2025 at 5:59 PM IST

धौलपुर: भरतपुर एसीबी की टीम ने गुरुवार को धौलपुर नगर परिषद कार्यालय की महिला एईएन समेत पांच कर्मचारियों को 3 लाख 10 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह राशि ठेकेदार के बिल पास करने की एवज में मांगी गई थी.

भरतपुर एसबी के एडिशनल एसपी अमित कुमार ने बताया कि राजकीय संवेदक ने एसीबी कार्यालय, भरतपुर में एक शिकायत दर्ज कराई थी. परिवादी ने आरोप लगाया कि धौलपुर नगर परिषद कार्यालय में कार्यरत एईएन प्रिया, वरिष्ठ सहायक भरत कुमार, वरिष्ठ सहायक नीरज, संविदाकर्मी हरेंद्र एवं चालक देवेंद्र बरसात के पानी निकासी का बिल पास करने के एवज में अलग-अलग तरीके से रिश्वत की मांग कर रहे थे. उन्होंने बताया कि ठेकेदार का बिल करीब 35 से 40 लाख रुपए का था. गत 1 साल से ठेकेदार को परेशान किया जा रहा था.

रंगे हाथों गिरफ्तार: ठेकेदार की शिकायत मिलने के बाद मामले का गुप्त तरीके से भौतिक सत्यापन कराया गया. सत्यापन में मामला सही पाए जाने के बाद गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय में एसीबी की टीम ने छापा मारकर पांच कर्मचारियों को 3 लाख 10 की राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि इस मामले में नगर परिषद आयुक्त की भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है. सत्यापन में आयुक्त के नाम का भी जिक्र हुआ है. फिलहाल धौलपुर में अचानक की गई एसीबी की कार्रवाई से सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया है. एडिशनल एसपी ने बताया कि अनुसंधान के बाद आरोपियों को कोर्ट पेश किया जाएगा.

पिछले साल बारिश के पानी की कराई थी निकासी: वर्ष 2024 में शहर में जलभराव के हालात हुए थे. शहर की करीब दो दर्जन कॉलोनी पानी की चपेट में आई थी. तत्कालीन समय पर राजकीय संवेदक का पानी निकासी का टेंडर खुला था. ठेकेदार द्वारा शहर से पानी की निकासी भी कराई थी. लेकिन नगर परिषद के कर्मचारी काम हो जाने के बावजूद ठेकेदार का बिल पास नहीं कर रहे थे.

