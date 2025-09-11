ETV Bharat / state

बिल पास करने की एवज में ली 3 लाख 10 हजार की रिश्वत, एईएन सहित 5 कर्मचारी गिरफ्तार

September 11, 2025

धौलपुर: भरतपुर एसीबी की टीम ने गुरुवार को धौलपुर नगर परिषद कार्यालय की महिला एईएन समेत पांच कर्मचारियों को 3 लाख 10 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह राशि ठेकेदार के बिल पास करने की एवज में मांगी गई थी. भरतपुर एसबी के एडिशनल एसपी अमित कुमार ने बताया कि राजकीय संवेदक ने एसीबी कार्यालय, भरतपुर में एक शिकायत दर्ज कराई थी. परिवादी ने आरोप लगाया कि धौलपुर नगर परिषद कार्यालय में कार्यरत एईएन प्रिया, वरिष्ठ सहायक भरत कुमार, वरिष्ठ सहायक नीरज, संविदाकर्मी हरेंद्र एवं चालक देवेंद्र बरसात के पानी निकासी का बिल पास करने के एवज में अलग-अलग तरीके से रिश्वत की मांग कर रहे थे. उन्होंने बताया कि ठेकेदार का बिल करीब 35 से 40 लाख रुपए का था. गत 1 साल से ठेकेदार को परेशान किया जा रहा था. पढ़ें: रिश्वतखोरी पर एसीबी का शिकंजा, उपनिदेशक और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ट्रैप