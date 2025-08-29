रांची: झारखंड सहित देशभर में कोल कंपनियों के द्वारा सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर कोयला का अंधाधुंध किए जा रहे खनन पर भारतीय मजदूर संघ ने आपत्ति जताई है.

झारखंड दौरे पर आए संघ के कोयला उद्योग प्रभारी के. लक्ष्मण रेड्डी ने चिंता जताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि पिछले साल केन्द्र सरकार ने 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया था. जिसे कोल कंपनियों ने करके दिखाया, जिसमें 75% कोल इंडिया ने अकेले उत्पादन किया था.

भारतीय मजदूर संघ के कोयला उद्योग प्रभारी का बयान (ETV Bharat)

के. लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए जिस उद्देश्य से 1975 में कोल इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस उद्देश्य को पूरा करने में कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है. उस समय कोल इंडिया में 5 लाख 225 कर्मचारी कार्यरत थे मगर आज हालात यह है कि कर्मचारी की संख्या घटकर 2 लाख के करीब पहुंच गई है जबकि उत्पादन उस समय से कई गुना ज्यादा हो रहे हैं. हर साल केंद्र सरकार टारगेट बढ़ाती जा रही है और कर्मचारियों की संख्या में कमी होती जा रही है.

के. लक्ष्मण रेड्डी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस उद्देश्य से कोल इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उसे बढ़ावा देने के बजाय उसके ठीक विपरीत काम हो रहे हैं. मेरा मानना है कि टारगेट को बढ़ाने से पहले यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पास मैनपावर और संसाधन कितना है केवल टारगेट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा. जानकारी के मुताबिक अगले साल कॉल इंडिया अकेले एक मिलियन टन कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है.

कोल इंडिया में सुरक्षा मानकों की हो रही अनदेखी

भारतीय मजदूर संघ ने कोयले की अंधाधुंध उत्पादन और उसमें कर्मचारियों की सुरक्षा की हो रही अनदेखी पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे टारगेट के चलते अधिकारी और कर्मचारी तनाव में काम करते हैं. किसी तरह से लक्ष्य को पूरा करने के होड़ में उपर से नीचे तक के अधिकारी इस भय से काम करते हैं कि नहीं तो उनका प्रमोशन रुक जायेगा और कार्रवाई हो जायेगी.

पहले जितना सुरक्षा को लेकर ध्यान रखा जाता था उतना अब नहीं होता क्योंकि उन्हें टारगेट दिखाना है. इस चक्कर में दुर्घटना हो रही है और कई लोगों की जान जा रही है इसलिए हम इसे रोकना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि देश के लिए उत्पादन बढ़ाना चाहिए इसे हम रोकना नहीं चाहते हैं लेकिन इसके लिए कोई देर की काली योजना बनाना चाहिए ठीक उसी तरह जिस तरह से 2047 में हम विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं.

उन्होंने कहा कि ठेका मजदूर या कोल इंडिया के जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके लिए बने आवास खाली पड़े हैं और बाहर के लोग अवैध रूप से उसे अतिक्रमित कर रहे हैं. कोल इंडिया को चाहिए कि ठेका मजदूर या रेगुलर कर्मचारी जो लेना चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध कराए.

के. लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि कोल इंडिया ने पिछले वर्ष 37000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है ऐसे में कर्मचारियों की सुरक्षा एवं संसाधनों पर भी खर्च होनी चाहिए. इन सब मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की है. इसके तहत 23 जुलाई से 17 सितंबर तक मजदूरों के बीच जागरुकता कार्यक्रम चलाया जाएगा और 12 सितंबर को देशभर में प्रदर्शन होगा.

इस मौके पर अखिल भारतीय मजदूर संघ के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार चौधरी, मंत्री के.के. सिंह और रविंद्र कुमार मिश्रा उपस्थित रहे.

