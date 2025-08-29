ETV Bharat / state

अंधाधुंध कोयला उत्पादन की होड़ में सुरक्षा मानकों की हो रही अनदेखी- भारतीय मजदूर संघ - COAL PRODUCTION

भारतीय मजदूर संघ ने कोयला उत्पादन को लेकर बड़ा आरोप कोल कंपनियों पर लगाया है.

Bharatiya Mazdoor Sangh accused coal companies of producing coal by ignoring safety standards
रांची में भारतीय मजदूर संघ की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 29, 2025 at 10:02 PM IST

4 Min Read

रांची: झारखंड सहित देशभर में कोल कंपनियों के द्वारा सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर कोयला का अंधाधुंध किए जा रहे खनन पर भारतीय मजदूर संघ ने आपत्ति जताई है.

झारखंड दौरे पर आए संघ के कोयला उद्योग प्रभारी के. लक्ष्मण रेड्डी ने चिंता जताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि पिछले साल केन्द्र सरकार ने 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया था. जिसे कोल कंपनियों ने करके दिखाया, जिसमें 75% कोल इंडिया ने अकेले उत्पादन किया था.

भारतीय मजदूर संघ के कोयला उद्योग प्रभारी का बयान (ETV Bharat)

के. लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए जिस उद्देश्य से 1975 में कोल इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस उद्देश्य को पूरा करने में कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है. उस समय कोल इंडिया में 5 लाख 225 कर्मचारी कार्यरत थे मगर आज हालात यह है कि कर्मचारी की संख्या घटकर 2 लाख के करीब पहुंच गई है जबकि उत्पादन उस समय से कई गुना ज्यादा हो रहे हैं. हर साल केंद्र सरकार टारगेट बढ़ाती जा रही है और कर्मचारियों की संख्या में कमी होती जा रही है.

के. लक्ष्मण रेड्डी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस उद्देश्य से कोल इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उसे बढ़ावा देने के बजाय उसके ठीक विपरीत काम हो रहे हैं. मेरा मानना है कि टारगेट को बढ़ाने से पहले यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पास मैनपावर और संसाधन कितना है केवल टारगेट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा. जानकारी के मुताबिक अगले साल कॉल इंडिया अकेले एक मिलियन टन कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है.

कोल इंडिया में सुरक्षा मानकों की हो रही अनदेखी

भारतीय मजदूर संघ ने कोयले की अंधाधुंध उत्पादन और उसमें कर्मचारियों की सुरक्षा की हो रही अनदेखी पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे टारगेट के चलते अधिकारी और कर्मचारी तनाव में काम करते हैं. किसी तरह से लक्ष्य को पूरा करने के होड़ में उपर से नीचे तक के अधिकारी इस भय से काम करते हैं कि नहीं तो उनका प्रमोशन रुक जायेगा और कार्रवाई हो जायेगी.

पहले जितना सुरक्षा को लेकर ध्यान रखा जाता था उतना अब नहीं होता क्योंकि उन्हें टारगेट दिखाना है. इस चक्कर में दुर्घटना हो रही है और कई लोगों की जान जा रही है इसलिए हम इसे रोकना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि देश के लिए उत्पादन बढ़ाना चाहिए इसे हम रोकना नहीं चाहते हैं लेकिन इसके लिए कोई देर की काली योजना बनाना चाहिए ठीक उसी तरह जिस तरह से 2047 में हम विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं.

उन्होंने कहा कि ठेका मजदूर या कोल इंडिया के जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके लिए बने आवास खाली पड़े हैं और बाहर के लोग अवैध रूप से उसे अतिक्रमित कर रहे हैं. कोल इंडिया को चाहिए कि ठेका मजदूर या रेगुलर कर्मचारी जो लेना चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध कराए.

के. लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि कोल इंडिया ने पिछले वर्ष 37000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है ऐसे में कर्मचारियों की सुरक्षा एवं संसाधनों पर भी खर्च होनी चाहिए. इन सब मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की है. इसके तहत 23 जुलाई से 17 सितंबर तक मजदूरों के बीच जागरुकता कार्यक्रम चलाया जाएगा और 12 सितंबर को देशभर में प्रदर्शन होगा.

इस मौके पर अखिल भारतीय मजदूर संघ के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार चौधरी, मंत्री के.के. सिंह और रविंद्र कुमार मिश्रा उपस्थित रहे.

इसे भी पढे़ं- केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सीएम से की मुलाकात, झरिया मास्टर प्लान समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा

इसे भी पढे़ं- धनबाद में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने झरिया मास्टर प्लान को लेकर की समीक्षा बैठक, लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार से मांगा सहयोग

इसे भी पढ़ें- कबरीबाद माइंस के पास माफियाओं ने बना दी सैकड़ों मीटर की सुरंग, चुरा ले गए करोड़ों का 'काला हीरा'!

रांची: झारखंड सहित देशभर में कोल कंपनियों के द्वारा सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर कोयला का अंधाधुंध किए जा रहे खनन पर भारतीय मजदूर संघ ने आपत्ति जताई है.

झारखंड दौरे पर आए संघ के कोयला उद्योग प्रभारी के. लक्ष्मण रेड्डी ने चिंता जताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि पिछले साल केन्द्र सरकार ने 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया था. जिसे कोल कंपनियों ने करके दिखाया, जिसमें 75% कोल इंडिया ने अकेले उत्पादन किया था.

भारतीय मजदूर संघ के कोयला उद्योग प्रभारी का बयान (ETV Bharat)

के. लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए जिस उद्देश्य से 1975 में कोल इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस उद्देश्य को पूरा करने में कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है. उस समय कोल इंडिया में 5 लाख 225 कर्मचारी कार्यरत थे मगर आज हालात यह है कि कर्मचारी की संख्या घटकर 2 लाख के करीब पहुंच गई है जबकि उत्पादन उस समय से कई गुना ज्यादा हो रहे हैं. हर साल केंद्र सरकार टारगेट बढ़ाती जा रही है और कर्मचारियों की संख्या में कमी होती जा रही है.

के. लक्ष्मण रेड्डी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस उद्देश्य से कोल इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उसे बढ़ावा देने के बजाय उसके ठीक विपरीत काम हो रहे हैं. मेरा मानना है कि टारगेट को बढ़ाने से पहले यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पास मैनपावर और संसाधन कितना है केवल टारगेट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा. जानकारी के मुताबिक अगले साल कॉल इंडिया अकेले एक मिलियन टन कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है.

कोल इंडिया में सुरक्षा मानकों की हो रही अनदेखी

भारतीय मजदूर संघ ने कोयले की अंधाधुंध उत्पादन और उसमें कर्मचारियों की सुरक्षा की हो रही अनदेखी पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे टारगेट के चलते अधिकारी और कर्मचारी तनाव में काम करते हैं. किसी तरह से लक्ष्य को पूरा करने के होड़ में उपर से नीचे तक के अधिकारी इस भय से काम करते हैं कि नहीं तो उनका प्रमोशन रुक जायेगा और कार्रवाई हो जायेगी.

पहले जितना सुरक्षा को लेकर ध्यान रखा जाता था उतना अब नहीं होता क्योंकि उन्हें टारगेट दिखाना है. इस चक्कर में दुर्घटना हो रही है और कई लोगों की जान जा रही है इसलिए हम इसे रोकना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि देश के लिए उत्पादन बढ़ाना चाहिए इसे हम रोकना नहीं चाहते हैं लेकिन इसके लिए कोई देर की काली योजना बनाना चाहिए ठीक उसी तरह जिस तरह से 2047 में हम विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं.

उन्होंने कहा कि ठेका मजदूर या कोल इंडिया के जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके लिए बने आवास खाली पड़े हैं और बाहर के लोग अवैध रूप से उसे अतिक्रमित कर रहे हैं. कोल इंडिया को चाहिए कि ठेका मजदूर या रेगुलर कर्मचारी जो लेना चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध कराए.

के. लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि कोल इंडिया ने पिछले वर्ष 37000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है ऐसे में कर्मचारियों की सुरक्षा एवं संसाधनों पर भी खर्च होनी चाहिए. इन सब मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की है. इसके तहत 23 जुलाई से 17 सितंबर तक मजदूरों के बीच जागरुकता कार्यक्रम चलाया जाएगा और 12 सितंबर को देशभर में प्रदर्शन होगा.

इस मौके पर अखिल भारतीय मजदूर संघ के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार चौधरी, मंत्री के.के. सिंह और रविंद्र कुमार मिश्रा उपस्थित रहे.

इसे भी पढे़ं- केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सीएम से की मुलाकात, झरिया मास्टर प्लान समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा

इसे भी पढे़ं- धनबाद में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने झरिया मास्टर प्लान को लेकर की समीक्षा बैठक, लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार से मांगा सहयोग

इसे भी पढ़ें- कबरीबाद माइंस के पास माफियाओं ने बना दी सैकड़ों मीटर की सुरंग, चुरा ले गए करोड़ों का 'काला हीरा'!

For All Latest Updates

TAGGED:

कोल कंपनियों पर बड़ा आरोपBHARATIYA MAZDOOR SANGHPRODUCING COAL BY IGNORING SAFETYRANCHICOAL PRODUCTION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.