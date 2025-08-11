ETV Bharat / state

भाकियू ने निकाला ट्रैक्टर तिरंगा मार्च; कमिश्नरी पर ट्रैक्टर खड़े कर शुरू की महापंचायत, जिलाध्यक्ष बोले- 14 दिन की रोटी लेकर आए हैं - MEERUT NEWS

शहर के तमाम चौक चौराहों पर देखने को मिला ट्रैक्टरों का हुजूम, कार्यकर्ताओं ने 150 मांगों को लेकर की पंचायत.

भाकियू ने निकाला ट्रैक्टर तिरंगा मार्च
भाकियू ने निकाला ट्रैक्टर तिरंगा मार्च (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 4:23 PM IST

मेरठ : जिले में भारतीय किसान यूनियन ने सोमवार को ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकाला. इस दौरान किसान यूनियन के कार्यकर्ता भारी संख्या में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे. अपनी मांगों को लेकर किसान यूनियन ने कमिश्नरी के ठीक सामने सड़क पर टैंट लगाकर महापंचायत भी शुरू कर दी.

भाकियू ने निकाला ट्रैक्टर तिरंगा मार्च (Video credit: ETV Bharat)

सड़कों पर भारी संख्या में दिखाई दिये ट्रैक्टर : मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया. इस मौके पर सुबह से ही मेरठ में सड़कों पर भारी संख्या में ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं. जिले भर के तमाम गांव से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान मेरठ के बीचों-बीच से कमिश्नरी चौराहे पर एकत्र हुए हैं. इस मौके पर शहर के तमाम चौक चौराहों पर ट्रैक्टरों का हुजूम देखने को मिला. बड़ी संख्या में लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर ट्रैक्टर पर तिरंगा लेकर एकत्र हुए.

ट्रैक्टर खड़े कर शुरू की महापंचायत
ट्रैक्टर खड़े कर शुरू की महापंचायत (Photo credit: ETV Bharat)


पुलिस ने की रोकने की कोशिश : इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर तमाम इंतजाम किए थे. ट्रैक्टरों को लेकर जब किसान यूनियन कार्यकर्ता कमिश्नरी चौराहे की ओर बढ़ रहे थे तभी, उन्हें रोकने की भी पुलिस ने कोशिश की, लेकिन उसमें पुलिस नाकाम रही. किसानों ने बैरिकेट्स को हटाकर अपने ट्रैक्टरों को कमिश्नरी चौराहे तक पहुंचाया.

मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे.
मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे. (Photo credit: ETV Bharat)


'समस्या का नहीं निकल पाया हल' : भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी ने कहा कि हम लगातार किसानों के मुद्दों पर अफसरों को ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा. उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पूर्व भी जिले के अफसरों को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन आज तक भी किसी भी समस्या का हल नहीं निकल पाया है, जिस वजह से आज 150 मांगों को लेकर किसान यहां महापंचायत कर रहे हैं. उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा, 14 दिन की रोटी लेकर आए हैं.

भारी संख्या में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे कार्यकर्ता.
भारी संख्या में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे कार्यकर्ता. (Photo credit: ETV Bharat)

तिरंगा मार्च में समर्थन देने पहुंचे बुजुर्ग : भारतीय किसान यूनियन के इस कार्यक्रम को लेकर एक तरफ जहां युवाओं की अच्छी खासी संख्या देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ बुजुर्गों की भी अच्छी खासी संख्या थी. भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत के साथ कई बार मंच साझा कर चुके 91 वर्षीय बुजुर्ग अलवर सिंह ने कहा कि वह भी इस ट्रैक्टर तिरंगा मार्च में अपना समर्थन देने आये हैं. उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं पर सरकार को गंभीर होना चाहिए.

कमिश्नरी पर ट्रैक्टर खड़े कर शुरू की महापंचायत
कमिश्नरी पर ट्रैक्टर खड़े कर शुरू की महापंचायत (Photo credit: ETV Bharat)

मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. इस दौरान एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, एसपी ट्रैफ़िक राघवेंद्र मिश्रा, एसपी क्राइम अवनीश कुमार समेत कई थाना क्षेत्रों के सीओ औऱ कई थाना क्षेत्रों की पुलिस मौजूद है. एसपी ट्रैफ़िक राघवेन्द्र मिश्रा ने कहा कि चौक चौराहों पर यातायात पुलिसकर्मी तैनात हैं, यातायात बाधित न हो इसको लेकर लगातार सभी सजग हैं.

