मेरठ: भारतीय किसान यूनियन (BKU) के कार्यकर्ता दूसरे दिन कमिश्नर दफ्तर के सामने डटे हुए हैं. यहां देर रात तक रागिनी गायन कार्यक्रम चला. वहीं, सुबह बीच सड़क पर ही किसानों ने नाश्ता बनाया. सड़क पर ही स्नान किया. किसानों का आरोप है, कि उनकी अनदेखी की जा रही है. अभी स्मार्ट मीटर हमारा मुख्य मुद्दा है. मंडलायुक्त ने अब तक मिलना भी उचित नहीं समझा. ऐसे में हमारा धरना जारी रहेगा.

मेरठ में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकाला था. मेरठ में कमिश्नर कार्यालय के ठीक सामने ही धरने पर बैठ गए. कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही टेंट लगा दिए और महापंचायत के बहाने किसान धरना शुरू कर दिया. हालांकि, देर रात उन्हें मनाने के लिए कुछ अफसर पहुंचे थे, लेकिन किसानों का आरोप है, कि उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है. ऐसे में वह यहां से जाने वाले नहीं हैं.

धरनास्थल पर रागिनी गायन. (Video Credit: ETV Bharat)

भाकियू जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने कहा कि सिर्फ एसपी ट्रैफिक और एडीएम ने आकर मुलाकात की थी. उन दोनों अफसरों के पास किसानों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है. किसान नेताओं का आरोप है, कि बीते वर्ष उन्होंने नलकूपों पर लगाए जा रहे मीटर समेत कई विषयों पर विरोध दर्ज किया था. तब एक साल का समय भी दिया गया था. गन्ना बकाया समेत किसानों की बहुत सी समस्याएं हैं. इस वजह से उन्हें अपनी मांग रखने के लिए यहां आकर बैठना पड़ रहा है.

भाकियू नेताओं का कहना है, कि वह किसानों के मुद्दों को लेकर यहां आए हैं. इस दौरान हालांकि अधिकतर किसान ट्रैक्टर लेकर वापिस चले गए, लेकिन अभी भी मेरठ कॉलेज के मुख्य द्वार के नजदीक में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना जारी रखा है.

हल्की बारिश में भी ये लोग वहीं बैठे रहे. किसानों ने बताया कि वह लोग पूरी तैयारी से आए हैं. भाकियू जिलाध्यक्ष ने कहा कि अब यहां अनिश्चित कालीन धरना करेंगे. उन्होंने कहा कि अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं और ऐसे में हम भी यहां से जाने वाले नहीं हैं.

किसान नेता बोले- स्मार्ट मीटर हमारा मुख्य मुद्दा. (Photo Credit: ETV Bharat)

भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव सतवीर जंगेठी ने बताया कि ये 11अगस्त का धरना पहले से प्रस्तावित था. अधिकारियों को भी अवगत कराया गया था, लेकिन मंडलायुक्त ने न तो वार्ता के लिए संपर्क किया और न ही किसान नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रित किया.

उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर ही मुख्य मुद्दा है. किसान नेता ने कहा कि उन्हें कोई समस्या नहीं है. जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने कहा कि सुबह के नाश्ते में चाय और पुलाव का इंतजाम है. उसके बाद भोजन की तैयारी होगी. किसी भी हाल में हटने वाले नहीं हैं.

