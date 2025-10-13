ETV Bharat / state

भारतीय किसान संघ का 9 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन, मुख्यमंत्री निवास का घेराव, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

भारतीय किसान संघ का 9 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बूढ़ातालाब धरना स्थल पर सोमवार को छत्तीसगढ़ भारतीय किसान संघ ने प्रदर्शन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: बूढ़ातालाब धरना स्थल पर सोमवार को छत्तीसगढ़ भारतीय किसान संघ अपनी 9 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके पहले भी भारतीय किसान संघ ने कई बार तहसील और जिला स्तर पर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था. बावजूद इसके किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया. धरना प्रदर्शन के बाद छत्तीसगढ़ भारतीय किसान संघ मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने भी निकले.

33 जिलों के किसान पहुंचे: छत्तीसगढ़ भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री मुकेश चौधरी ने बताया कि सरकार हमारी मांगों को पर ध्यान नहीं दे रही जिसके चलते आज प्रदेश भर के 33 जिलों के हजारों किसान इस प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं. उन्होंने बताया कि हाफ बिजली बिल योजना फिर से लागू किया जाए. नहर और जल की व्यवस्था अंतिम गांव तक पहुंचे.

इस प्रदर्शन के बाद भी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो, आने वाले दिनों में किसान संघ चक्का जाम समेत उग्र प्रदर्शन करेगा- मुकेश चौधरी, प्रदेश महामंत्री छत्तीसगढ़ भारतीय किसान संघ

पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा: छत्तीसगढ़ भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष माधो सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी किसान अपनी पीड़ा लेकर बूढ़ा तालाब के पास आए हैं. इधर, मुख्यमंत्री निवास के घेराव कार्यक्रम को देखते हुए जगह-जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है. इधर किसानों में भी जोश दिखा, उन्होंने कहा कि, हम मुख्यमंत्री निवास तक जरूर पहुंचेंगे.

33 जिलों के किसान पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

9 सूत्रीय किसानों की मांग है जो किसानों के हित में है. छत्तीसगढ़ का किसान प्रदेश का मालिक होता है हमारा दुर्भाग्य है कि मालिक सरकार से मांगने आया है. यह छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा संकेत नहीं है. अगला कदम विधानसभा का घेराव होगा- माधो सिंह प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भारतीय किसान संघ

आने वाले दिनों में विधानसभा घेराव के साथ चक्काजाम भी करने की चेतावनी दी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ भारतीय किसान संघ की 9 सूत्रीय मांग