भाजपा का तिरंगा अभियानः झारखंड में हर घर तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य - TIRANGA CAMPAIGN

भाजपा तिरंगा अभियान चला रही है. इसके तहत पार्टी राज्य में 70 लाख तिरंगा बांटेगी. पार्टी जोर-शोर से तैयार कर रही है.

Bharatiya Janata Party is preparing for Tiranga campaign
बाबूलाल मरांडी एवं अभियान (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2025 at 9:47 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 11:52 PM IST

खूंंटीः पीएम मोदी के आह्वान पर झारखंड सहित देशभर में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी तिरंगा अभियान चला रही है. जिसके तहत प्रदेश भाजपा राज्य के हर घर तक तिरंगा पहुंचाने का काम करेगी. पार्टी ने इसके लिए बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय ध्वज मंगवाया है. जिसकी बिक्री के साथ साथ लोगों को मुफ्त में घर पर लगाने के लिए दिया जायेगा.

बीजेपी मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने जानकारी देते हुए कहा कि इस अभियान के तहत राज्य के 60 से 70 लाख परिवारों तक तिरंगा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे. इस तरह से देखें तो अकेले झारखंड में स्वाधीनता दिवस पर भाजपा द्वारा करीब 70 लाख तिरंगा का इस्तेमाल किया जाएगा.

जानकारी देते बीजेपी नेता (ईटीवी भारत)

इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई है. उन्होंने कहा कि तिरंगा राष्ट्रीय पहचान और सम्मान से जुड़ा हुआ है. इसलिए इसमें सभी की भागीदारी होगी चाहे वह गरीब हो या अमीर हो सभी के लिए स्वाधीनता दिवस गर्व की बात है.

भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा अभियान को व्यापक मनाने के लिए गली मोहल्ले से लेकर शहर के हर कोने तक राष्ट्रीय ध्वज लगाने का निर्णय लिया है. इसके लिए मंडल से लेकर जिला स्तर पर बैठकों का दौर जारी है और सभी कार्यकर्ताओं को इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने के निर्देश दिए गए हैं.

केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश कार्य समिति के सभी पदाधिकारी और बड़े नेताओं को विशेष रूप से जिम्मेदारी दी है. 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इसके अलावा शहीदों के स्थल स्मारक को साफ सफाई पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा किया जाएगा.

पार्टी ने मंडल एवं जिला स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है, जिसमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग, युवा और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जगह-जगह कार्यशाला एवं विचार गोष्ठी का भी आयोजन करने का निर्णय लिया गया है.

