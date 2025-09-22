ETV Bharat / state

झंडा विवाद : अनिरुद्ध सिंह बोले- मोती महल की सुरक्षा सर्वोपरि, गेट तोड़ने वालों के खिलाफ शिकायत दी

मोती महल पैलेस परिसर में हुई घटना को लेकर अनिरुद्ध सिंह ने कहा- मोती महल की सुरक्षा सर्वोपरि. सभी झंडे हटाए गए. जानिए पूरा मामला...

Moti Mahal Flag Dispute
मोती महल झंडा विवाद पर बोलते अनिरुद्ध सिंह (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2025 at 12:07 PM IST

भरतपुर: मोती महल की सुरक्षा सर्वोपरि है. धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए सभी झंडे हटाए जा चुके हैं और गेट तोड़कर अंदर घुसने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है. यह कहना है पूर्व राजपरिवार सदस्य अनिरुद्ध सिंह का. रविवार रात मोती महल पैलेस परिसर में हुई घटना (मनुदेव सिनसिनी और दो अन्य लोगों ने मोती महल का दरवाजा तोड़कर ऐतिहासिक झंडा हाथ में लेकर परिसर में घुस गए थे) को लेकर उन्होंने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि यह न सिर्फ ऐतिहासिक संरचना के लिए खतरनाक था, बल्कि वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों की जान पर भी बन सकती थी.

घटना कॉम्पलेक्स में, न कि महल में : अनिरुद्ध सिंह ने स्पष्ट किया कि यह घटना मोती महल पैलेस के भीतर नहीं, बल्कि उसके परिसर में हुई है. जहां यह घटना हुई, वह मुख्य महल से करीब 500 मीटर दूर है और आमतौर पर इसे पैलेस का पिछला गेट माना जाता है. इसलिए यह साफ हो कि असली धरोहर के भीतर कोई नुकसान नहीं पहुंचा.

अनिरुद्ध सिंह ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bharatpur)

सुरक्षा के मद्देनजर हटाए गए झंडे : उन्होंने कहा कि घटनाक्रम के बाद सबसे पहले पैलेस परिसर में लगे सभी झंडों को हटा दिया गया है. संरचना सुरक्षित नहीं है, यदि उस पर कोई भी झंडा लगाया जाए. धरोहर की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए सभी संभावित झंडे हटा दिए गए हैं.

अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि पैलेस प्रबंधन की ओर से इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को शिकायत दे दी है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इसकी विस्तृत जानकारी पुलिस विभाग ही साझा करेगा. उन्होंने कहा कि जो असामाजिक तत्व इसके पीछे हैं, उनके नाम हमारी टीम पहले ही पुलिस को उपलब्ध करा चुकी है. अब यह पूरी तरह पुलिस की गहन और निष्पक्ष जांच का हिस्सा है.

पढ़ें : भरतपुर झंडा विवाद : मनुदेव ने रात में मोती महल का दरवाजा तोड़ा, ऐतिहासिक झंडा लेकर किया फेसबुक लाइव

सोशल मीडिया पोस्ट पर सफाई : करणी सेना से जुड़ी वायरल पोस्ट पर उन्होंने कहा कि यह पोस्ट उनकी ही ओर से की गई थी, लेकिन एसपी के कहने पर इसे तुरंत हटा लिया गया. मैं समाज का जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति हूं. एसपी साहब ने कहा कि इससे माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए मैंने तुरंत पोस्ट हटा दी. इससे आगे कुछ नहीं है.

पुलिस और सुरक्षा कर्मियों का सहयोग : घटना को लेकर पुलिस और सुरक्षा पर उठे सवालों पर अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पुलिस बेहद सहयोगी और मददगार रही है. दिनभर तैनात रहे सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मेहनत पर उंगली उठाना ठीक नहीं है. पैलेस की निजी सुरक्षा ने भी तुरंत अलर्ट किया, लेकिन अगर कोई वाहन 80–100 की रफ्तार से गेट तोड़कर घुसता है तो सुरक्षाकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर सामने खड़े नहीं हो सकते.

