ETV Bharat / state

झंडा विवाद : अनिरुद्ध सिंह बोले- मोती महल की सुरक्षा सर्वोपरि, गेट तोड़ने वालों के खिलाफ शिकायत दी

मोती महल झंडा विवाद पर बोलते अनिरुद्ध सिंह ( ETV Bharat Bharatpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 22, 2025 at 12:07 PM IST 3 Min Read

भरतपुर: मोती महल की सुरक्षा सर्वोपरि है. धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए सभी झंडे हटाए जा चुके हैं और गेट तोड़कर अंदर घुसने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है. यह कहना है पूर्व राजपरिवार सदस्य अनिरुद्ध सिंह का. रविवार रात मोती महल पैलेस परिसर में हुई घटना (मनुदेव सिनसिनी और दो अन्य लोगों ने मोती महल का दरवाजा तोड़कर ऐतिहासिक झंडा हाथ में लेकर परिसर में घुस गए थे) को लेकर उन्होंने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि यह न सिर्फ ऐतिहासिक संरचना के लिए खतरनाक था, बल्कि वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों की जान पर भी बन सकती थी. घटना कॉम्पलेक्स में, न कि महल में : अनिरुद्ध सिंह ने स्पष्ट किया कि यह घटना मोती महल पैलेस के भीतर नहीं, बल्कि उसके परिसर में हुई है. जहां यह घटना हुई, वह मुख्य महल से करीब 500 मीटर दूर है और आमतौर पर इसे पैलेस का पिछला गेट माना जाता है. इसलिए यह साफ हो कि असली धरोहर के भीतर कोई नुकसान नहीं पहुंचा. अनिरुद्ध सिंह ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bharatpur) सुरक्षा के मद्देनजर हटाए गए झंडे : उन्होंने कहा कि घटनाक्रम के बाद सबसे पहले पैलेस परिसर में लगे सभी झंडों को हटा दिया गया है. संरचना सुरक्षित नहीं है, यदि उस पर कोई भी झंडा लगाया जाए. धरोहर की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए सभी संभावित झंडे हटा दिए गए हैं.