इजीनियर्स डे पर याद किए गए मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, झारखंड में एकेडमी खोलने की उठी मांग

इजीनियर्स डे के मौके पर भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को याद किया गया. राज्य में एक इंजीनियर्स एकेडमी के गठन की मांग की गई.

ENGINEER DAY CELEBRATION 2025
अभियंता दिवस पर याद किए गए मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया (etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2025 at 7:58 PM IST

रांची: अभियंता दिवस के मौके पर भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को झारखंड के अभियंताओं ने याद किया. रांची के शौर्य सभागार में झारखंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सुदिव्य कुमार, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और मंत्री योगेंद्र महतो समेत बड़ी संख्या में अभियंता शामिल हुए.

इस मौके पर झारखंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा राज्य में एक इंजीनियर्स एकेडमी के गठन की मांग की गई. जहां राज्य के इंजीनियरों का प्रशिक्षण हो सके.

हमारे देश का समाज अभियंत्रण की इकाई के साथ साथ इंजीनियरों को निर्माण की एक इकाई मानता है. इंजीनियर्स निर्माण और विध्वंस दोनों ही करते हैं लेकिन निर्माण का ही जिक्र होता है. आपके बेहतर काम याद रखे जाते हैं. झारखंड को विकसित राज्य बनाने में इंजीनियरों का अहम योगदान होना चाहिए: मंत्री सुदिव्य कुमार

संघ की जो भी मांग है, उसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी: मंत्री दीपिका पांडेय सिंह

इस अवसर पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक झारखंड के निर्माण के यहां के इंजीनियरों की बड़ी भूमिका होगी. हम देखते हैं कि पचास, सौ साल में निर्माण हुए स्ट्रक्चर खड़े रह जाते हैं और हाल के निर्मित स्ट्रक्चर गिर जाते हैं. इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है. उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि संघ की जो भी मांगें हैं, उसके निदान का प्रयास किया जाएगा.

समाज और राष्ट्र सेवा के माध्यम हैं इंजीनियर्स: मंत्री योगेंद्र महतो

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री योगेंद्र महतो ने बताया कि इंजीनियर्स समाज और राष्ट्र की सेवा के माध्यम हैं, उनके बिना विकास और बेहतर कल की परिकल्पना नहीं की जा सकती है. उन्होंने आगे कहा कि इंजीनियर्स यदि हमारे बीच में अपनी सेवा समाज और राष्ट्र को समर्पित ना करें तो कल बेहतर हो, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते. इंजीनियर चुनौतीपूर्ण माहौल में कार्य करते हुए राज्य के इतिहास और मानचित्र को गढ़ने का काम करते हैं.

इंजीनियरिंग सर्विसेज एसोसिएशनइंजीनियर्स एकेडमी के गठन की मांगENGINEER DAY CELEBRATION 2025ROLE OF ENGINEERS IN JHARKHANDENGINEER ACADEMY IN JHARKHAND

