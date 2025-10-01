ETV Bharat / state

काशी का अनोखा मंदिर; यहां की जाती है भारत माता की पूजा, महात्मा गांधी का भी जुड़ा है गहरा नाता

25 अक्टूबर 1936 को किया था उद्घाटन : केयरटेकर राजू सिंह बताते हैं कि शिवप्रसाद गुप्त ने इस मंदिर का निर्माण कराया था. इसका निर्माण 1918 में शुरू हुआ और 1924 में बनकर तैयार हुआ. 25 अक्टूबर 1936 में इस मंदिर का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था.

संगमरमर पर उकेरा है नक्शा : इस मंदिर का स्वरूप अपने आप में ही अलग माना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में एक तरफ जहां कोई मूर्ति ना होकर अखंड भारत का नक्शा संगमरमर पर उकेरा है. महात्मा गांधी के उस वक्त पर आने की वजह से यह मंदिर अंग्रेजी हुकूमत में चर्चाओं में रहा.

बापू ने लिखा था पत्र : महात्मा गांधी ने उस वक्त एक खत लिखकर अपनी बातों और अपने भावों को इस मंदिर के प्रति व्यक्त किया था. बापू ने काशी के भारत माता मंदिर को सर्वधर्म, सर्वजाती का सबसे बड़ा मंच बताया था.

मंदिर के उद्घाटन समारोह में की थी शिरकत : मंदिर के केयरटेकर राजू सिंह के मुताबिक, उस वक्त भारत माता मंदिर जो पूरे देश में इकलौता ऐसा मंदिर है, जहां अखंड भारत का नक्शा पूजा जाता है, उसका उद्घाटन किया था. बाबू शिवप्रसाद गुप्त के विचारों के साथ इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी ने शिरकत कर उस दौर में कुछ ऐसी बातें कहीं थीं जो आज भी प्रासंगिक हैं.

वाराणसी : 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती का दिन. जयंती पर हर कोई अपने-अपने तरीके से बापू को याद करता है. धर्मनगरी से महात्मा गांधी का गहरा रिश्ता था, क्योंकि वह आजादी की लड़ाई के दौरान 11 बार बनारस आए थे, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण दौरा 1936 को हुआ था.

मंदिर के उद्घाटन के मौके की तस्वीर. (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)

30 हजार समर्थक साथ में थे : वे बताते हैं कि उस वक्त महात्मा गांधी के साथ लगभग 30 हजार समर्थक उनके साथ थे. जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र प्रसाद, भगवान दास जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू सभी लोग आए हुए थे.

सभी को एकजुट करना था उद्देश्य : उस वक्त इस मंदिर के निर्माण का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना था कि भारत के आजादी की लड़ाई में सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को एकजुट किया जाए. उस वक्त आजादी नहीं मिली थी.

काशी का अनोखा मंदिर (Photo credit: ETV Bharat)

खत में लिखीं यह बातें : वे बताते हैं कि बापू ने अपने खत में लिखा कि 'इस तीर्थ का उद्घाटन करते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उमड़ रही हैं उनको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं.' सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी ने अपने खत में इस मंदिर को सर्वजाती, सर्वधर्म के लिए एक मील का पत्थर बताया था.

उन्होंने इस बात का जिक्र भी अपने खत में किया था कि यह मंदिर सभी धर्म, सभी जाति के लोगों के लिए सर्वदेशिक मंच का रूप ग्रहण कर लेगा और इस देश में पारस्परिक धार्मिक एकता, शांति तथा प्रेम की भावनाओं को बढ़ाने में बड़ा योगदान देगा.

डाॅ. भगवानदास और महात्मा गांधी (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)

तैयार किया गया था स्केच : 1936 में महात्मा गांधी जब बनारस आए थे उस वक्त उनका एक स्केच तैयार किया गया था, जिस पर महात्मा गांधी ने खुद अपने हस्ताक्षर करके लिखा था. वह तस्वीर भी यहां सुरक्षित है. इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी के हाथों का लिखा खत और जिस वक्त इस मंदिर के संरक्षक मंडल का गठन हुआ था, उसमें सबसे पहला नाम महात्मा गांधी का ही था. प्रथम संरक्षक मंडल के गठन में महात्मा गांधी के साथ भगवान दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य बड़े नाम भी शामिल किए गए थे.





1934 को आचार्य नरेंद्र देव को भी लिखा था एक खत : वे बताते हैं कि इस आयोजन में आने से पहले महात्मा गांधी ने 2 अगस्त 1934 को आचार्य नरेंद्र देव को भी एक खत लिखा था. जिसकी प्रति भी यहां मौजूद है. महात्मा गांधी ने भारत माता मंदिर के बारे में अपने खत में लिखा था कि इस मंदिर में किसी देवी-देवता की मूर्ति नहीं है. यहां संगमरमर पर उभरा हुआ भारत का एक मानचित्र भर है.

25 अक्टूबर 1936 की तस्वीर. (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि इस तीर्थ का उद्घाटन करते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उमड़ रहीं है उनको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता. प्रेम की पुकार नहीं टाली जा सकती. मैं गांव के अपने काम को छोड़कर चलकर यहां काशी में आ गया हूं.

प्रेम लोगों को हजारों मील दूर से खींच लाता है, मैं भी शिवप्रसाद के स्नेह के सामने टिक नहीं सकता था. मैं इस मन्दिर का उद्घाटन करने योग्य बिल्कुल ही नहीं हूं. महात्मा गांधी ने यह भी लिखा था कि हम आज जिसकी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, वह यही धरित्री माता है.





यह भी पढ़ें : लखनऊ में 2 अक्टूबर को इन रास्तों पर संभल कर निकलें, नहीं तो हो जाएगी मुश्किल, जानिए क्या है डायवर्जन प्लान