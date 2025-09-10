ETV Bharat / state

देवप्रयाग विधानसभा के छात्रों के लिए खुशखबरी, भारत दर्शन यात्रा को लेकर आया बड़ा अपडेट

देहरादून: हर साल की तरह इस साल भी देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी अपनी विधानसभा के मेधावी छात्रों को अक्टूबर महीने में भारत दर्शन यात्रा पर ले जाने जा रहे हैं. इस बार देवप्रयाग विधानसभा के टॉपर छात्रों को गुजरात दर्शन करवाया जाएगा. इसमें गुजरात के आश्रम, ऐतिहासिक स्थलों का विजिट किया जाएगा. देवप्रयाग विधानसभा से विधायक विनोद कंडारी ने 8 साल पहले ये पहल शुरू की थी. उनकी भारत दर्शन यात्रा प्रदेशभर में चर्चा का विषय बनी हुई है.

देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी हर साल अपनी विधानसभा में उन बच्चों को पूरे भारत दर्शन यात्रा पर ले जाते हैं जो कि अपने स्कूल में टॉप करते हैं. वह हर साल अपनी विधानसभा से तकरीबन 100 बच्चों को इस भारत दर्शन यात्रा पर ले जाते हैं. उनकी इस यात्रा का क्रेज उनकी विधानसभा में काफी देखने को मिलता है. विधायक विनोद कंडारी केवल छात्रों को ही नहीं बल्कि उन शिक्षकों को भी भारत भ्रमण का मौका देते हैं. ये शिक्षक अपने स्कूल में बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं. वह यह सब अपनी विधायक निधि से करते हैं.

भारत दर्शन यात्रा को लेकर आया बड़ा अपडेट (ETV BHARAT)

विधायक विनोद कंडारी ने बताया इस बार पंचायत चुनाव और मानसून सीजन के अत्यधिक प्रभाव के चलते उनकी भारत भ्रमण यात्रा थोड़ा लेट हुई है. उन्होंने सुनिश्चित किया है कि अक्टूबर माह में वह भारत भ्रमण यात्रा पर ले जाएंगे. उन्होंने बताया कि यह योजना उनकी विधानसभा की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना बन चुकी है. उन्होंने बताया वह अपनी विधानसभा में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में दसवीं क्लास के टॉपर छात्रों को इस भारत भ्रमण यात्रा पर ले जाते हैं. उन्होंने बताया इस बार उनकी भारत भ्रमण यात्रा अक्टूबर माह में गुजरात के लिए निकलेगी. जिसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं.