9 जुलाई भारत बंद: क्या राजधानी में भी बंद हैं दुकानें-बाजार? हड़ताल से पहले दिल्ली के व्यापारियों का बड़ा ऐलान - BHARAT BAND EFFECT IN DELHI

9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान ( FILE PHOTO, PTI )

By ETV Bharat Delhi Team Published : July 9, 2025 at 12:34 AM IST | Updated : July 9, 2025 at 12:51 AM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: 9 जुलाई को देशभर में कई ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में करोड़ों कर्मचारियों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है. ऐसे में भारत बंद का पूरे देश में व्यापक असर हो सकता है. बैंकिंग, बीमा, डाक अन्य जैसे कई सेक्टरों के कामगार इस हड़ताल में शामिल हो सकते हैं. यानि इन सेक्टर्स में काफी प्रभावित हो सकता है. बात करें राजधानी दिल्ली की तो यहां कर्मचारी यूनियन ने खुद को इस हड़ताल से अलग कर लिया है. दिल्ली में हड़ताल का कैसा असर: भारत बंद से देशभर के आर्थिक, शैक्षणिक और कई प्रमुख संस्थानों और सेवाओं पर असर पड़ सकता है. लेकिन दिल्ली में इस हड़ताल का खासा असर देखने को नहीं मिलेगा.माना जा रहा है कि दिल्ली में सभी बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान कल पूर्ण रूप से खुले रहेंगे. इसमें दिल्ली के 700 बाजार और 56 इंडस्ट्रियल एरिया शामिल हैं. चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने किया साफ

चांदनी चौक से सांसद तथा कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ( कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल का स्पष्ट रूप से कहना है कि इस तरह के बंद का समर्थन न तो दिल्ली अथवा देश के व्यापारियों ने किया है. कल देश भर के बाजारों में व्यापार पूर्व की भांति सामान्य रूप से चलता रहेगा और इस बंद के आह्वान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल (SOURCE: ETV BHARAT) उन्होंने कहा की व्यापार और अर्थव्यवस्था को किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्त रखना आवश्यक है और व्यापारी समाज इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी को निभाता रहेगा.

