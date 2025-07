ETV Bharat / state

राष्ट्रव्यापी हड़ताल का हरियाणा पर असर: तीन लाख कर्मचारी काम छोड़कर करेंगे प्रदर्शन, रोडवेज बसों का चक्का जाम, सरकारी कामकाज होगा प्रभावित - BHARAT BANDH IMPACT ON HARYANA

Bharat Bandh Impact on Haryana ( Concept image )

हिसार: हरियाणा में आज 9 जुलाई को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर करीब तीन लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे. इस हड़ताल से रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह ठप रहेगा और तहसीलों से लेकर नगर निगमों तक सरकारी कामकाज प्रभावित होगा. प्रदेश के 40 से अधिक विभागों और 55 बोर्डों व निगमों के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे. ट्रेड यूनियनों ने साफ कहा है कि बसों को चलने नहीं दिया जाएगा और पूर्ण चक्का जाम किया जाएगा. संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इस हड़ताल को अपना समर्थन दिया है. मजदूर विरोधी श्रम नियमों का विरोध: कर्मचारियों का गुस्सा सरकार के चार नए श्रम नियमों के खिलाफ है, जिन्हें अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने मजदूर विरोधी बताया. उनके मुताबिक, 29 श्रम कानूनों को खत्म कर बनाए गए ये नियम पूंजीपतियों के हित में हैं. कर्मचारियों की मांग है कि इन नियमों को वापस लिया जाए, काम के घंटे और कार्यभार कम किया जाए. पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने, 18 महीने के बकाया डीए और डीआर को रिलीज करने की मांग भी जोर पकड़ रही है. कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने उनकी बार-बार की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उनमें भारी आक्रोश है. नगर निगमों और तहसीलों में काम ठप: हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने बताया कि नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के करीब 50 हजार कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे. पेयजल आपूर्ति को छोड़कर सफाई, प्रमाण-पत्र बनाने जैसे सभी कार्य ठप रहेंगे. वहीं, रेवेन्यू पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के राज्य प्रधान जयबीर चहल ने बताया कि प्रदेश के 1500 पटवारी और 256 कानूनगो भी हड़ताल में हिस्सा लेंगे, जिससे तहसीलों में कोई काम नहीं होगा. रोडवेज कर्मचारियों का चक्का जाम: हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के राज्य महासचिव सुमेर सिवाच ने कहा कि प्रदेश के सभी 24 डिपो में जनसंपर्क कर लिया गया है और रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा. इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बिजली, जन स्वास्थ्य, सिंचाई, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, बैंक, डाक, दूरसंचार जैसे विभागों के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल होंगे. आउटसोर्स कर्मियों की मांगें: हड़ताल में आउटसोर्स, ठेका कर्मियों, आंगनबाड़ी, आशा और मिड-डे मील वर्करों को नियमित करने और 26 हजार रुपये न्यूनतम वेतन की मांग भी उठाई जा रही है. राष्ट्रीय वीर किसान मजदूर दल के अध्यक्ष राकेश दलाल ने कहा कि सरकार महंगाई बढ़ा रही है, लेकिन मजदूरों और कर्मचारियों के हितों के लिए कोई कदम नहीं उठा रही. उन्होंने नौजवानों के लिए रोजगार और कर्मचारियों के लिए पेंशन की मांग को जोरदार तरीके से उठाया.

