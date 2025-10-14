ETV Bharat / state

भजनलाल सरकार का दीपावली गिफ्ट, 6 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( COURTESY - DPR JAIPUR )

जयपुर : प्रदेश के कार्मिकों के लिए खुशखबरी है. प्रदेश की भजन लाल सरकार ने दीपावली के अवसर पर राजकीय कार्मिकों को बोनस की विशेष सौगात दी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ने देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर यह जानकारी दी. उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं देते 6 लाख कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की. यह बोनस राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पे लेवल L-12 या ग्रेड पे ₹4800 एवं उससे कम वेतनमान में काम करते हैं. राज्य कर्मचारियों को बोनस: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया कि दीपावली के अवसर पर राजकीय कार्मिकों के लिए विशेष सौगात ! सुशासन को समर्पित हमारी सरकार ने दीपावली के पावन अवसर पर लगभग 6 लाख कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है. यह बोनस राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पे लेवल L-12 या ग्रेड पे ₹4800 एवं उससे कम वेतनमान में कार्यरत हैं. प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹6774 का तदर्थ बोनस दिया जाएगा. इस निर्णय का लाभ पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा. शुभ दीपावली ! इसे भी पढ़ें: दीपावली से पहले भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा, 3 फीसदी बढ़ा राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता