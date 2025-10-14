ETV Bharat / state

भजनलाल सरकार का दीपावली गिफ्ट, 6 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

दीपावली पर सरकारी कर्मचारियों को भजनलाल सरकार की सौगात.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (COURTESY - DPR JAIPUR)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 7:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : प्रदेश के कार्मिकों के लिए खुशखबरी है. प्रदेश की भजन लाल सरकार ने दीपावली के अवसर पर राजकीय कार्मिकों को बोनस की विशेष सौगात दी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ने देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर यह जानकारी दी. उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं देते 6 लाख कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की. यह बोनस राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पे लेवल L-12 या ग्रेड पे ₹4800 एवं उससे कम वेतनमान में काम करते हैं.

राज्य कर्मचारियों को बोनस: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया कि दीपावली के अवसर पर राजकीय कार्मिकों के लिए विशेष सौगात ! सुशासन को समर्पित हमारी सरकार ने दीपावली के पावन अवसर पर लगभग 6 लाख कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है. यह बोनस राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पे लेवल L-12 या ग्रेड पे ₹4800 एवं उससे कम वेतनमान में कार्यरत हैं. प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹6774 का तदर्थ बोनस दिया जाएगा. इस निर्णय का लाभ पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा. शुभ दीपावली !

इसे भी पढ़ें: दीपावली से पहले भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा, 3 फीसदी बढ़ा राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

पिछले दिनों बढ़ा था महंगाई भत्ता : इस महीने में 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली के त्यौहार से पहले राज्य कार्मिकों को महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत वृद्धि का उपहार दिया था. जिसमे पेंशनर्स को भी महंगाई राहत में 3 प्रतिशत वृद्धि की थी. उस व्यक्त मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बताया था कि अब प्रदेश में सातवें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2025 से 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा मंहगाई राहत देय होगी. इस निर्णय से लगभग 8 लाख कार्मिक और 4.40 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे. पंचायत समिति के साथ जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा.

कर्मचारियों को आगामी नवम्बर में देय अक्टूबर 2025 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा साथ ही 1 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक तीन माह की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी. पेंशनरों को 1 जुलाई, 2025 से महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जायेगा. कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में लिए गए इस संवेदनशील निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 1230 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा.

किसे मिलेगा लाभ?

  • वे सभी राज्य कर्मचारी जिनका वेतनमान पे लेवल L-12 या ग्रेड पे ₹4800 या उससे कम है।
  • पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारी भी इस निर्णय के दायरे में आएंगे।
  • प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹6774 का बोनस मिलेगा।

3% महंगाई भत्ता बढ़ाकर भी मिला था तोहफा

  • अब 1 जुलाई 2025 से DA/DR 55% से बढ़ाकर 58% किया गया है।
  • इस फैसले से 8 लाख कर्मचारी और 4.40 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
  • सरकार पर सालाना ₹1230 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।

बढ़े हुए भत्ते का भुगतान:

  • अक्टूबर 2025 का वेतन नवंबर में DA के साथ मिलेगा।
  • जुलाई से सितंबर तक के 3 महीनों का DA जीपीएफ खाते में जमा होगा।
  • पेंशनर्स को 1 जुलाई 2025 से DR का नकद भुगतान किया जाएगा।

TAGGED:

BHAJANLAL SHARMA BONUS ANNOUNCEMENT
GOVERNMENT EMPLOYEE BONUS RAJASTHAN
राजस्थान सरकारी कर्मचारी बोनस
सरकारी कर्मचारी खुशखबरी
DIWALI BONUS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026: 15 से 19 जनवरी तक सजेगा शब्दों और विचारों का महाकुम्भ

20 या 21 अक्टूबर? जानें इस बार कब मनाई जाएगी दिवाली, जानें क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन: तकनीक ने बदली रेस्क्यू ऑपेरशन की तरकीब, SDRF ने दस साल में 15 हजार जिंदगियां बचाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.