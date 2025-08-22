जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार 23 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक होगी. दोपहर 2:00 बजे कैबिनेट तो इसके तत्काल बाद 3:00 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है. मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी आदेश में कैबिनेट बैठक और मंत्रिपरिषद बैठक की तो अधिकृत सूचना दी गई है, लेकिन बैठक की कार्यसूची या एजेंडा अभी जारी नही किया गया. पंचायत और निकाय चुनाव करने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच यह बैठक खासा महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इसके साथ इस बैठक को मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं से भी जोड़ कर देखा जा रहा है.

विधानसभा सत्र को लेकर : दरअसल, मंत्री परिषद की बैठक में आगामी 1 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर चर्चा होगी. इसके साथ ही इस बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाले बिलों को लेकर भी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा. माना जा रहा है कि तीन बिलों पर सरकार इस बैठक में मुहर लगाएगी. इसके साथ बैठक में खेलों इंडिया को लेकर चर्चा हो सकती है. बैठक में यूडीएच, जलसंसाधन, पर्यटन, शिक्षा और राजस्व विभाग के बिंदुओं पर चर्चा होगी.

निर्वाचन आयोग और सरकार आपने-सामने : बता दें कि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार आमने-सामने हैं. एक तरफ जहां राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जल्द ही चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की मनसा जाता चुका है. वहीं, दूसरी ओर सरकार में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा साफ कर दिया कि सरकार की मंशा वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव कराने की है और इसको लेकर कमेटी अपना काम कर रही है.

सरकार ने पूर्व निर्धारित कर रखा है कि दिसंबर तक पंचायत और निकाय चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निणर्य लिया जा सकता है.