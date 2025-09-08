ETV Bharat / state

1 साल में गिरा अपराधों का ग्राफ, एससी-एसटी मामलों और महिला अत्याचार के केस भी कम

जयपुर: कांग्रेस भले ही प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी कोलचर कानून-व्यवस्था के मामले में लगातार घेर रही है. प्रदेश में अपराधों के ग्राफ बढ़ने का आरोप लगा रही है, लेकिन सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों की मानें तो पिछले 1 साल में अपराधों का ग्राफ गिरा है. सरकार ने मौजूदा विधानसभा सत्र में जवाब दिया है कि 1 अगस्त 2024 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश में 1 लाख 93 हजार 543 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 1 अगस्त 2023 से 31 जुलाई 2024 तक 2 लाख 25 हजार 651 मामले दर्ज किए गए थे. कांग्रेस विधायक रफीक खान की ओर से पूछे गए अतारांकित सवाल का सरकार ने लिखित में जवाब दिया है. कांग्रेस विधायक रफीक खान ने सवाल पूछा था कि प्रदेश में विगत एक वर्ष में अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है. यदि हां तो तो कितने मामले दर्ज किए गए हैं? वहीं, विगत 2 वर्षों में पुलिस हिरासत में कितनी मौतें हुई है? राज्य सरकार ने सदन में 4 सितंबर को जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश और जयपुर शहर में अपराध की घटनाओं में कमी दर्ज हुई है. पढे़ं: दो बड़े मामले: जमानती अपराध में 43 दिन जेल में रहने पर कोर्ट ने जताया खेद, सिलाई बिगाड़ने पर टेलर पर हर्जाना इस तरह आई गिरावट : सरकार की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक 1 अगस्त 2023 से 31 जुलाई 2024 तक 2 लाख 25 हजार 651 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 1 अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2025 तक 1 लाख 93 हजार 543 मामले दर्ज किए गए. ऐसे में साल 2023 के मुकाबले 1 अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2025 तक 32 हजार 108 मामले कम दर्ज हुए हैं. इस तरह से आपराधिक मामलों में 14.23 प्रतिशत की गिरावट आई है.