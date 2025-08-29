जयपुर: राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा और भारतीयों में धांधली और गड़बड़ी के एक के बाद एक अलग-अलग तरह के मामले उजागर हो रहे हैं. पेपर लीक और डमी कैंडिडेट के जरिए नौकरी पाने के मामले कि अभी जांच चल ही रही है कि दिव्यांग कोटे में लगने वाले अभ्यर्थियों के मामले में और ज्यादा चिंता बढ़ा दी है. हालांकि, अन्य भर्तियों की तरह फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले कार्मिकों को लेकर गुरुवार को भजनलाल सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है.

सरकार अब उन सभी कार्मिकों की जांच करेगी जो दिव्यांग प्रमाण पत्रों के जरिए सरकारी नौकरी लगे हैं. इन सभी कार्मिकों का फिर से मेडिकल चेपक होगा और दिव्यांगता के मापदंड देखे जाएंगे. खास बात है कि फर्जी प्रमाण पत्र से नोकरी लगने कार्मिकों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी साथ ही नौकरी से भी बर्खास्त किया जाएगा.

एक्सपर्ट डॉक्टर्स की निगरानी में होगी जांच : कार्मिक विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुमार पाठक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार ने प्रदेशभर के सरकारी विभागों में लगे दिव्यांग कोटे के कर्मचारियों की फिर से जांच करने का फैसला किया है. इसके लिए सरकारी हॉस्पिटल में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की निगरानी में दिव्यांग कर्मचारियों का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा. ऐसे में अगर कोई भी कर्मचारी फर्जी ढंग से नौकरी करता पाया गया, उसके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेगी.

सरकार द्वारा अधिकृत मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की निगरानी में उनका नियम अनुसार परीक्षण किया जाएगा. इसके साथ ही उनके डॉक्युमेंट की भी फिर से जांच की जाएगी. अगर किसी भी कर्मचारी में दिव्यांगता या फिर डॉक्युमेंट में कमी पाई जाती है. उसके खिलाफ कार्मिक विभाग द्वारा सख्त एक्शन लिया जाएगा. इसके साथ ही कार्मिक विभाग संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को भी शिकायत देगा.

सरकार ने ये लिया निर्णय :

डीओपी ने परिपत्र जारी करके किया भजनलाल सरकार का रुख तय.

अब किसी प्रकरण में राजकीय सेवा के दिव्यांगता के तय मानक में पाई जाती है कमी या गलत प्रमाण पत्र जारी करना या प्रस्तुत करना पाया गया तो दोषी कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए DOP व SOG को भेजी जाएगी सूचना.

कार्रवाई करने व अनियमितता के बारे में दोषी कार्मिक के विरुद्ध भेजी जाएगी सूचना.

सीएस के अनुमोदन के बाद डीओपी सचिव डॉक्टर के के पाठक ने जारी किया परिपत्र.

एसओजी को सबूत मिले थे : बता दें कि राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच के दौरान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को फर्जी सर्टिफिकेट और दिव्यांग कोटे और गलत सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी हासिल करने के सबूत मिले थे. इसके बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा पीटीआई समेत कुछ भर्ती परीक्षा के संदिग्ध अभ्यर्थियों की जानकारी सरकार तक भी पहुंचाई थी. इसके बाद अब सरकार ने प्रदेशभर में सरकारी विभागों में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों की फिर से जांच करने का फैसला किया है. इसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत दिव्यांगजन कार्मिकों का राजकीय मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड से पुनः परीक्षण करवाएगी. सरकार उन पर भी कार्रवाई करेगी, जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए हैं.