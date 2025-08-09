Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

भईया तो आज भी जिंदा हैं: सुकमा में पत्थर की मूर्तियों को राखी बांधती है बहन - SISTER TIES RAKHI TO A STONE STATUE

एर्राबोर में नक्सलियों से मोर्चा लेते हुए तीन सगे भाई शहीद हो गए थे.

Sister ties Rakhi to a stone statue
भईया तो आज भी जिंदा हैं (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 9, 2025 at 1:59 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 3:08 PM IST

4 Min Read

सुकमा: देशभर में राखी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. सुकमा में भी राखी के त्योहार पर बहनें अपने भाईयों को राखी बांध रही हैं. नक्सल प्रभावित ऐर्राबोर में नक्सली मुठभेड़ में हुए जवानों की याद में बनाई गई मूर्तियों को बहनें राखी बांध रही हैं. नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद भाईयों को याद कर आज भी बहनों की आंखों में आंसू भर आते हैं. हर राखी के त्योहार पर ये बहनें इन वीर जवानों की मूर्तियों को राखी बांधती हैं.

शहीद जवानों को बहनों ने बांधी राखी: राखी बांधने आई बहन का कहना है कि उनके भाई छत्तीसगढ़ और देश की सेवा में शहीद हुए हैं. उनके भाई ने हमारी रक्षा के लिए शहादत दी है वो अमर हैं और हमारी यादों में जिंदा हैं. हम हर साल उनको इसी तरह से राखी बांधते हैंं.

भईया तो आज भी जिंदा हैं (ETV Bharat)

रक्षाबंधन पर विशेष आयोजन: रक्षाबंधन के दिन शहीद हुए भाईयों की बहन यहां प्रतिमा स्थल पर पहुंचती है और जिस चबूतरे पर मूर्ति स्थापित की गई है उसे अच्छी तरह से साफ करती हैं. मूर्ति को साफ करने के बाद मूर्ति के माथे पर तिलक लगाती है. तिलक लगाने के बाद बहन मूर्ति की आरती उतारती है. आरती उतारने के बाद मूर्ति की कलाईयों में पवित्र राखी का धागा बांधती है. पुलिस स्मारक पर राखी बांधने आई बहन की आंखे इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नम हो जाती है.

सलवा जुडूम आंदोलन: साल 2007 में सलवा जुडूम आंदोलन जब चरम पर था तब सुकमा के ऐर्राबोर में गोलियों की आवाज गूंजती रहती थी. नक्सलियों को जवाब देने के लिए जवान दिन रात जंगलों की खाक छानते थे. माओवादी मुठभेड़ों में शहीद हुए जवानों को सम्मान देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से इन जवानों की प्रतिमा पुलिस स्मारक में स्थापित की गई. शहीद जवानों की बहन आज भी भाई को याद कर भावुक हो जाती है.

पत्थर की प्रतिमा को बांधते हैं राखी: वीर भाईयों को मूर्तियों को राखी बांधने आई बहन कहती हैं कि उनके भाई आज भी उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं. अपने शहीद भाई की प्रतिमा को राखी बांधने आई बहन कहती हैं कि उसके भाई ने वादा किया था कि वो राखी पर जरुर आएगा. लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था. राखी से पहले देश की सेवा में उसका भाई शहीद हो गया. शहीद जवान की बहन कहती है कि वो हर साल यहां आती है और भाई की बनी प्रतिमा की कलाई पर राखी बांधकर लौट जाती है. बहन कहती है कि ये प्रतिमा जरुर पत्थर की है लेकिन ये प्रतिमा उसके भाईयों की बहादुरी की गवाही देती है. कैसे उसके भाईयों ने दुश्मनों का नाश किया और छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी.

लोग कहते हैं मेरा बेटा देश और प्रदेश के लिए शहीद हो गया. मुझे अपने बेटे पर नाज है. राखी पर बहन उसे बहुत याद करती है: शहीद जवान की मां

क्या हुआ था 19 जुलाई 2007 को: 19 जुलाई 2007 को सुकमा के उड़पलमेटा में माओवादियों के हमले में 24 जवान शहीद हो गए थे. इनमें जिला बल के 3 एसपीओ भी शहीद हुए थे जो आपस में सगे भाई थे. ये तीनों एर्राबोर के रहने वाले थे. परिवारजनों के द्वारा शहीदों के सम्मान में एर्राबोर में शहीदों की प्रतिमाएं लगाईं गईं जिनमें तीनों भाई की प्रतिमा भी शामिल है. इन शहीद भाइयों की बहन संकुरी ने आगे बताया कि सलवा जुडूम अंदोलन से लेकर अब तक उन्होंने अलग अलग घटनाओं में 7 भाईयों को खोया है. जिनमें चार चचेरे भाई भी शामिल हैं. अब हर साल रक्षाबंधन के दिन संकुरी शहीद 7 भाइयों की प्रतिमाओं पर नम आंखों से राखी बांधती हैं. संकुरी कहती है कि शहीद भाई आज भी दिलों में जिंदा हैं.

दंतेवाड़ा में डिप्टी सीएम ने मनाया रक्षाबंधन, सरेंडर नक्सली महिलाओं और दंतेश्वरी फाइटर्स ने बांधी राखी
रक्षाबंधन 2025: गृह मंत्री सरेंडर नक्सली महिलाओं और दंतेश्वरी फाइटर्स बहनों से बंधवाएंगे राखी
रक्षाबंधन 2025 : एक राखी सैनिक के नाम अभियान, सैनिक भाईयों के लिए छात्रों ने भेजी 1900 राखियां

सुकमा: देशभर में राखी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. सुकमा में भी राखी के त्योहार पर बहनें अपने भाईयों को राखी बांध रही हैं. नक्सल प्रभावित ऐर्राबोर में नक्सली मुठभेड़ में हुए जवानों की याद में बनाई गई मूर्तियों को बहनें राखी बांध रही हैं. नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद भाईयों को याद कर आज भी बहनों की आंखों में आंसू भर आते हैं. हर राखी के त्योहार पर ये बहनें इन वीर जवानों की मूर्तियों को राखी बांधती हैं.

शहीद जवानों को बहनों ने बांधी राखी: राखी बांधने आई बहन का कहना है कि उनके भाई छत्तीसगढ़ और देश की सेवा में शहीद हुए हैं. उनके भाई ने हमारी रक्षा के लिए शहादत दी है वो अमर हैं और हमारी यादों में जिंदा हैं. हम हर साल उनको इसी तरह से राखी बांधते हैंं.

भईया तो आज भी जिंदा हैं (ETV Bharat)

रक्षाबंधन पर विशेष आयोजन: रक्षाबंधन के दिन शहीद हुए भाईयों की बहन यहां प्रतिमा स्थल पर पहुंचती है और जिस चबूतरे पर मूर्ति स्थापित की गई है उसे अच्छी तरह से साफ करती हैं. मूर्ति को साफ करने के बाद मूर्ति के माथे पर तिलक लगाती है. तिलक लगाने के बाद बहन मूर्ति की आरती उतारती है. आरती उतारने के बाद मूर्ति की कलाईयों में पवित्र राखी का धागा बांधती है. पुलिस स्मारक पर राखी बांधने आई बहन की आंखे इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नम हो जाती है.

सलवा जुडूम आंदोलन: साल 2007 में सलवा जुडूम आंदोलन जब चरम पर था तब सुकमा के ऐर्राबोर में गोलियों की आवाज गूंजती रहती थी. नक्सलियों को जवाब देने के लिए जवान दिन रात जंगलों की खाक छानते थे. माओवादी मुठभेड़ों में शहीद हुए जवानों को सम्मान देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से इन जवानों की प्रतिमा पुलिस स्मारक में स्थापित की गई. शहीद जवानों की बहन आज भी भाई को याद कर भावुक हो जाती है.

पत्थर की प्रतिमा को बांधते हैं राखी: वीर भाईयों को मूर्तियों को राखी बांधने आई बहन कहती हैं कि उनके भाई आज भी उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं. अपने शहीद भाई की प्रतिमा को राखी बांधने आई बहन कहती हैं कि उसके भाई ने वादा किया था कि वो राखी पर जरुर आएगा. लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था. राखी से पहले देश की सेवा में उसका भाई शहीद हो गया. शहीद जवान की बहन कहती है कि वो हर साल यहां आती है और भाई की बनी प्रतिमा की कलाई पर राखी बांधकर लौट जाती है. बहन कहती है कि ये प्रतिमा जरुर पत्थर की है लेकिन ये प्रतिमा उसके भाईयों की बहादुरी की गवाही देती है. कैसे उसके भाईयों ने दुश्मनों का नाश किया और छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी.

लोग कहते हैं मेरा बेटा देश और प्रदेश के लिए शहीद हो गया. मुझे अपने बेटे पर नाज है. राखी पर बहन उसे बहुत याद करती है: शहीद जवान की मां

क्या हुआ था 19 जुलाई 2007 को: 19 जुलाई 2007 को सुकमा के उड़पलमेटा में माओवादियों के हमले में 24 जवान शहीद हो गए थे. इनमें जिला बल के 3 एसपीओ भी शहीद हुए थे जो आपस में सगे भाई थे. ये तीनों एर्राबोर के रहने वाले थे. परिवारजनों के द्वारा शहीदों के सम्मान में एर्राबोर में शहीदों की प्रतिमाएं लगाईं गईं जिनमें तीनों भाई की प्रतिमा भी शामिल है. इन शहीद भाइयों की बहन संकुरी ने आगे बताया कि सलवा जुडूम अंदोलन से लेकर अब तक उन्होंने अलग अलग घटनाओं में 7 भाईयों को खोया है. जिनमें चार चचेरे भाई भी शामिल हैं. अब हर साल रक्षाबंधन के दिन संकुरी शहीद 7 भाइयों की प्रतिमाओं पर नम आंखों से राखी बांधती हैं. संकुरी कहती है कि शहीद भाई आज भी दिलों में जिंदा हैं.

दंतेवाड़ा में डिप्टी सीएम ने मनाया रक्षाबंधन, सरेंडर नक्सली महिलाओं और दंतेश्वरी फाइटर्स ने बांधी राखी
रक्षाबंधन 2025: गृह मंत्री सरेंडर नक्सली महिलाओं और दंतेश्वरी फाइटर्स बहनों से बंधवाएंगे राखी
रक्षाबंधन 2025 : एक राखी सैनिक के नाम अभियान, सैनिक भाईयों के लिए छात्रों ने भेजी 1900 राखियां
Last Updated : August 9, 2025 at 3:08 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKSHA BANDHAN 2025RAKSHA BANDHAN 2025 MUHURATRAKSHA BANDHAN RITUALS 2025RAKSHA BANDHAN SIGNIFICANCESISTER TIES RAKHI TO A STONE STATUE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.