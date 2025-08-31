करौली : जिले के टोडाभीम उपखंड क्षेत्र के ग्राम करीरी गाजीपुर में स्थित प्रसिद्ध लोक देवता भैरों बाबा के लक्खी मेले का रविवार को समापन हो गया. जिले सहित कई प्रांतों से आए श्रद्धालुओं ने पहाड़ की चोटी पर स्थित भैरों बाबा के दर्शन कर खीर पुए का भोग लगाया और मनौती मांगी. इस दौरान मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की ओर से भैरों बाबा के गगनभेदी जयकारे लगाए गए. जिससे समूचा माहौल भक्तिमय हो गया. मंदिर के पुजारी मनीष अवस्थी की ओर से भैरों बाबा की विशेष पूजा अर्चना की गई. भैरों बाबा का चोला चढ़ा श्रृंगार भी किया गया है.

मेले के दौरान विशाल ऐतिहासिक कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग कुश्ती मैदान सहित चारों तरफ अटी पहाड़ी पर जाकर बैठ गए. कुश्ती दंगल में आखरी कुश्ती 2 लाख 21 हजार रुपए की हरकेश हाथरस व विशाल भुट्टू हरियाणा के बीच हुई. इसमें दोनों पहलवानों के बीच बराबरी का मुकाबला रहा. इनाम की राशी भी दोनों में बराबर बराबर बांट गई. लक्खी मेले में आयोजित विशाल कुश्ती दंगल में मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की.

भैरों बाबा के लक्खी मेले का समापन (ETV Bharat Karauli)

जैसे ही मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा दंगल मैदान में पहुंचे तो युवाओं में जोश दुगुना हो गया. कुश्ती दंगल में देश के कई प्रांतों से आए पहलवानों ने अपना दम खम दिखाया. इस दौरान टोडाभीम, नादौती, बालघाट, गढ़मोरा इन चारों थानों के जाप्ते के साथ भारी संख्या में पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहे. लगातार जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल मेले पर की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए.