ETV Bharat / state

भैरों बाबा के लक्खी मेले का समापन, कुश्ती दंगल में पहलवानों ने दिखाया दमखम, मंत्री किरोड़ी मीणा भी पहुंचे - LAKHI MELA IN KARAULI

करौली में भैरों बाबा के लक्खी मेले का समापन हुआ. इस दौरान कुश्ती दंगल का भी आयोजन हुआ.

करौली में कुश्ती दंगल में पहुंचे मंत्री किरोड़ी लाल
करौली में कुश्ती दंगल में पहुंचे मंत्री किरोड़ी लाल (ETV Bharat Karauli)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 31, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read

करौली : जिले के टोडाभीम उपखंड क्षेत्र के ग्राम करीरी गाजीपुर में स्थित प्रसिद्ध लोक देवता भैरों बाबा के लक्खी मेले का रविवार को समापन हो गया. जिले सहित कई प्रांतों से आए श्रद्धालुओं ने पहाड़ की चोटी पर स्थित भैरों बाबा के दर्शन कर खीर पुए का भोग लगाया और मनौती मांगी. इस दौरान मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की ओर से भैरों बाबा के गगनभेदी जयकारे लगाए गए. जिससे समूचा माहौल भक्तिमय हो गया. मंदिर के पुजारी मनीष अवस्थी की ओर से भैरों बाबा की विशेष पूजा अर्चना की गई. भैरों बाबा का चोला चढ़ा श्रृंगार भी किया गया है.

मेले के दौरान विशाल ऐतिहासिक कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग कुश्ती मैदान सहित चारों तरफ अटी पहाड़ी पर जाकर बैठ गए. कुश्ती दंगल में आखरी कुश्ती 2 लाख 21 हजार रुपए की हरकेश हाथरस व विशाल भुट्टू हरियाणा के बीच हुई. इसमें दोनों पहलवानों के बीच बराबरी का मुकाबला रहा. इनाम की राशी भी दोनों में बराबर बराबर बांट गई. लक्खी मेले में आयोजित विशाल कुश्ती दंगल में मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की.

भैरों बाबा के लक्खी मेले का समापन (ETV Bharat Karauli)

इसे भी पढ़ें. अलवर का भर्तृहरि लक्खी मेला: श्रद्धा, परंपरा और संस्कृति का अद्भुत उत्सव

जैसे ही मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा दंगल मैदान में पहुंचे तो युवाओं में जोश दुगुना हो गया. कुश्ती दंगल में देश के कई प्रांतों से आए पहलवानों ने अपना दम खम दिखाया. इस दौरान टोडाभीम, नादौती, बालघाट, गढ़मोरा इन चारों थानों के जाप्ते के साथ भारी संख्या में पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहे. लगातार जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल मेले पर की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए.

कुश्ती दंगल देखने पहुंचे लोग
कुश्ती दंगल देखने पहुंचे लोग (ETV Bharat Karauli)

करौली : जिले के टोडाभीम उपखंड क्षेत्र के ग्राम करीरी गाजीपुर में स्थित प्रसिद्ध लोक देवता भैरों बाबा के लक्खी मेले का रविवार को समापन हो गया. जिले सहित कई प्रांतों से आए श्रद्धालुओं ने पहाड़ की चोटी पर स्थित भैरों बाबा के दर्शन कर खीर पुए का भोग लगाया और मनौती मांगी. इस दौरान मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की ओर से भैरों बाबा के गगनभेदी जयकारे लगाए गए. जिससे समूचा माहौल भक्तिमय हो गया. मंदिर के पुजारी मनीष अवस्थी की ओर से भैरों बाबा की विशेष पूजा अर्चना की गई. भैरों बाबा का चोला चढ़ा श्रृंगार भी किया गया है.

मेले के दौरान विशाल ऐतिहासिक कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग कुश्ती मैदान सहित चारों तरफ अटी पहाड़ी पर जाकर बैठ गए. कुश्ती दंगल में आखरी कुश्ती 2 लाख 21 हजार रुपए की हरकेश हाथरस व विशाल भुट्टू हरियाणा के बीच हुई. इसमें दोनों पहलवानों के बीच बराबरी का मुकाबला रहा. इनाम की राशी भी दोनों में बराबर बराबर बांट गई. लक्खी मेले में आयोजित विशाल कुश्ती दंगल में मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की.

भैरों बाबा के लक्खी मेले का समापन (ETV Bharat Karauli)

इसे भी पढ़ें. अलवर का भर्तृहरि लक्खी मेला: श्रद्धा, परंपरा और संस्कृति का अद्भुत उत्सव

जैसे ही मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा दंगल मैदान में पहुंचे तो युवाओं में जोश दुगुना हो गया. कुश्ती दंगल में देश के कई प्रांतों से आए पहलवानों ने अपना दम खम दिखाया. इस दौरान टोडाभीम, नादौती, बालघाट, गढ़मोरा इन चारों थानों के जाप्ते के साथ भारी संख्या में पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहे. लगातार जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल मेले पर की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए.

कुश्ती दंगल देखने पहुंचे लोग
कुश्ती दंगल देखने पहुंचे लोग (ETV Bharat Karauli)

For All Latest Updates

TAGGED:

BHAIRO BABA LAKHI MELAKUSHTI DANGAL IN KARAULIभैरों बाबा का लक्खी मेलाकरौली में कुश्ती दंगलLAKHI MELA IN KARAULI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सिरोही में 50 फीट ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर सुनी प्रधानमंत्री मोदी की 'मन की बात'

इन राज्यों में भारी बारिश को लेकर IMD का ऑरेंज अलर्ट, जानें आज के मौसम का हाल

Mehandipur Balaji Temple : मेहंदीपुर बालाजी में पिता-पुत्र पर लाठियों से हमला और फायरिंग, कच्छा-बनियान पहने थे बदमाश

भारत से क्यों चिढ़े ट्रंप? टैरिफ के बाद दिल्ली दौरा रद्द, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा क्वाड समिट में भी नहीं होंगे शामिल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.