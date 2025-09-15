ETV Bharat / state

राजपूताना बिजनेस समिट में बोले कोश्यारी- उद्योगों का हुआ विकास, कई राज्यों से आगे निकला उत्तराखंड

राजपूताना बिजनेस समिट में पहुंचे भगत सिंह कोश्यारी: कोश्यारी ने कहा कि राजपूताना समाज अब व्यापार के क्षेत्र में अच्छा योगदान दे रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि वे कई ऐसे उद्योगपतियों को जानते हैं, जो बिजनेस के माध्यम से देश सेवा में लगे हुए हैं. उन्होंने विशेष रूप से यह बात कही कि उत्तराखंड भी उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है.

रामनगर: महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी रविवार को रामनगर पहुंचे. वे यहां आयोजित राजपूताना बिजनेस समिट में भाग लेने आए थे. कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उत्तराखंड के व्यवसायिक विकास पर अपने विचार साझा किए.

कोश्यारी बोले- उत्तराखंड ने विकास किया: उन्होंने कहा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी उत्तराखंड में उद्योग क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिला था. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में सड़कों का विकास भी बहुत बेहतर हुआ है. यही कारण है कि उत्तराखंड अब देश के कई अन्य राज्यों से आगे निकल चुका है.

व्यापारियों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया: हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि महाराष्ट्र और मुंबई जैसे बड़े औद्योगिक केंद्रों से उत्तराखंड की तुलना करना सही नहीं होगा, लेकिन राज्य की प्रगति निश्चित ही सराहनीय है. उन्होंने कहा कि राज्य का भौगोलिक स्वरूप और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड ने संतुलित तरीके से आर्थिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाए हैं. उनकी बातों से यह स्पष्ट हुआ कि वे उत्तराखंड के विकास में सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं और राज्य की प्रगति को देश के अन्य राज्यों के साथ जोड़कर देखना चाह रहे हैं. साथ ही उन्होंने व्यापारिक जगत को भी उत्तराखंड में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया.

शिवसेना के सवाल को टाल गए कोश्यारी: जब उनसे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर दिए गए बयान पर सवाल किया गया, तो कोश्यारी ने उसे टालते हुए कहा यह शिवसेना है, कुछ भी कह सकती है. हम स्वयंसेवक वाले हैं, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता. उन्होंने इस मामले पर आगे टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया.

राजपूताना बिजनेस समिट में उत्तराखंड के कई प्रमुख उद्योगपति, व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. इस कार्यक्रम में राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास पर भी चर्चा की गई. पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हुए कैसे राज्य में नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, इस पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया.

ये भी पढ़ें: पुष्कर धामी समझदारी से चला रहे सरकार, 100 में से 95 फीसदी सही हो रहा काम: भगत सिंह कोश्यारी