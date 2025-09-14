ETV Bharat / state

भागलपुर की पवन देवी बनीं ममता की मिसाल, 25 अनाथ बच्चों के लिए रखतीं हैं निर्जला जितिया व्रत

भागलपुर : आमतौर पर मां अपने बेटे की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितिया पर्व पर निर्जला व्रत रखती है. लेकिन भागलपुर की पवन देवी ऐसी अद्भुत मां हैं जो न सिर्फ अपने पांच बच्चों के लिए बल्कि 25 अनाथ बच्चों के लिए भी यह व्रत करती हैं. वे इन बच्चों को भी उतना ही स्नेह देती हैं जितना एक सगी मां अपने बच्चों को देती है. 30 बच्चों की अद्भुत मां : भागलपुर के नाथनगर रामपुर खुर्द पंचायत की रहने वाली पवन देवी न सिर्फ अपने पांच बच्चों के लिए बल्कि 25 अनाथ बच्चों के लिए भी व्रत रखती हैं. वे सभी बच्चों के खान-पान, पढ़ाई-लिखाई और देखभाल की पूरी जिम्मेदारी निभाती हैं. बच्चों की जरा-सी परेशानी पर वे चिंतित हो उठती हैं और जब तक सभी खाना न खा लें, सोने नहीं जातीं. अनाथालय की अद्भुत मां (ETV Bharat) अनाथ से मां बनने तक की यात्रा : पवन देवी खुद भी अनाथ रही हैं. उन्हें नवजात अवस्था में अनाथालय के गेट पर पाया गया था. उनका लालन-पालन नाथनगर स्थित आनंदी देवी हिंदू अनाथालय में हुआ. इसी अनाथालय से उनकी शादी रामपुर खुर्द निवासी विश्वनाथ सिंह से हुई. पति रिक्शा चलाते थे, लेकिन गठिया रोग के कारण अब घर में ही रहते हैं. इसके बाद पवन देवी को उसी अनाथालय में केयरटेकर की नौकरी मिल गई, जिससे वे घर और बच्चों की देखभाल करती हैं. हर बच्चे को मानती हैं बेटा : पवन देवी कहती हैं कि जैसे उनके माता-पिता नहीं थे वैसे ही इन बच्चों के भी माता-पिता नहीं हैं. इसलिए वे खुद को इन बच्चों की मां और बहन दोनों मानती हैं. उनके लिए हर बच्चा बेटा समान है. इसी कारण वे अनाथालय में रह रहे सभी बच्चों के लिए भी जितिया व्रत रखती हैं.