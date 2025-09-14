ETV Bharat / state

भागलपुर की पवन देवी बनीं ममता की मिसाल, 25 अनाथ बच्चों के लिए रखतीं हैं निर्जला जितिया व्रत

भागलपुर की पवन देवी न केवल अपने पांच बच्चों बल्कि 25 अनाथ बच्चों के लिए भी जितिया पर्व का निर्जला व्रत रखती हैं-

भागलपुर की पवन देवी
भागलपुर की पवन देवी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 14, 2025 at 4:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भागलपुर : आमतौर पर मां अपने बेटे की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितिया पर्व पर निर्जला व्रत रखती है. लेकिन भागलपुर की पवन देवी ऐसी अद्भुत मां हैं जो न सिर्फ अपने पांच बच्चों के लिए बल्कि 25 अनाथ बच्चों के लिए भी यह व्रत करती हैं. वे इन बच्चों को भी उतना ही स्नेह देती हैं जितना एक सगी मां अपने बच्चों को देती है.

30 बच्चों की अद्भुत मां : भागलपुर के नाथनगर रामपुर खुर्द पंचायत की रहने वाली पवन देवी न सिर्फ अपने पांच बच्चों के लिए बल्कि 25 अनाथ बच्चों के लिए भी व्रत रखती हैं. वे सभी बच्चों के खान-पान, पढ़ाई-लिखाई और देखभाल की पूरी जिम्मेदारी निभाती हैं. बच्चों की जरा-सी परेशानी पर वे चिंतित हो उठती हैं और जब तक सभी खाना न खा लें, सोने नहीं जातीं.

ETV Bharat
अनाथालय की अद्भुत मां (ETV Bharat)

अनाथ से मां बनने तक की यात्रा : पवन देवी खुद भी अनाथ रही हैं. उन्हें नवजात अवस्था में अनाथालय के गेट पर पाया गया था. उनका लालन-पालन नाथनगर स्थित आनंदी देवी हिंदू अनाथालय में हुआ. इसी अनाथालय से उनकी शादी रामपुर खुर्द निवासी विश्वनाथ सिंह से हुई. पति रिक्शा चलाते थे, लेकिन गठिया रोग के कारण अब घर में ही रहते हैं. इसके बाद पवन देवी को उसी अनाथालय में केयरटेकर की नौकरी मिल गई, जिससे वे घर और बच्चों की देखभाल करती हैं.

हर बच्चे को मानती हैं बेटा : पवन देवी कहती हैं कि जैसे उनके माता-पिता नहीं थे वैसे ही इन बच्चों के भी माता-पिता नहीं हैं. इसलिए वे खुद को इन बच्चों की मां और बहन दोनों मानती हैं. उनके लिए हर बच्चा बेटा समान है. इसी कारण वे अनाथालय में रह रहे सभी बच्चों के लिए भी जितिया व्रत रखती हैं.

ETV Bharat
30 बच्चों की अद्भुत मां (ETV Bharat)

जीवन समर्पण का उदाहरण : पवन देवी हर साल दो डलिया सजाती हैं. एक अपने बच्चों के लिए और दूसरी अनाथालय में रह रहे बच्चों के लिए. वे खुद भोजन बनाती हैं और अगले दिन सभी बच्चों के बीच प्रसाद बांटती हैं. 12 वर्षों में उन्होंने 100 से अधिक बच्चों को नवजात से लेकर छह वर्ष तक पाल-पोस कर बड़ा किया और जब बच्चे गोद जाते हैं तो भरी आंखों से बेटी की तरह विदा करती हैं.

समाज के लिए प्रेरणा : अनाथालय की समन्वयक अनुश्री बताती हैं कि 2014 से अब तक 50 दंपति को यहां से संतान गोद दी गई है. पवन देवी इन बच्चों के लिए हर साल व्रत रखती हैं और उन्हें कभी मां की कमी नहीं महसूस होने देतीं. उनके इस त्याग और ममता की चर्चा आसपास के लोग करते हैं.

''2014 से अब तक 50 दंपति को अनाथालय से संतान गोद दी गई है. हम लोग यहां 0 से 6 वर्ष तक बच्चों को मां की तरह देख-रेख करते हैं. पवन देवी इन बच्चों के लिए व्रत हर वर्ष रखती हैं. इस वर्ष भी वह कर रही हैं, मैं भी पहले करती थी अभी किसी कारणवश नहीं कर पाती हूं.''- अनुश्री, समन्वयक, अनाथालय

ममता की एक ही जात ‘मां’ : पवन देवी की सिर्फ एक पहचान है और वह है 'मां'. वे सभी बच्चों को अच्छे इंसान बनते देखना चाहती हैं.जितिया के दिन वे पूजा-अर्चना कर अनाथालय के बच्चों की दीर्घायु और मंगल कामना व्रत कर रही हैं. पवन देवी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि मां की ममता जात-पात, खून और रिश्तों से ऊपर होती है.

ये भी पढ़ें- संतान की दीर्घायु के लिए माताओं का निर्जला उपवास, जानें जितिया व्रत में क्या करें और क्या नहीं

For All Latest Updates

TAGGED:

BHAGALPUR PAWAN DEVIJITIYA VRAT 2025JIVITPUTRIKA VRATभागलपुर की पवन देवीJIVITPUTRIKA VRAT 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनमाफिक 70 सीटें और NO सीएम फेस.. कांग्रेस का बिहार प्लान, क्या मानेंगे लालू-तेजस्वी?

बिहार चुनाव की लड़ाई और उस सियासत के नए चेहरे, सवाल- कौन बनेगा किंग मेकर?

'बिहार में जनता की पसंद हैं चिराग पासवान', बोले राजू तिवारी- ताकत तो दिखानी पड़ती है

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.