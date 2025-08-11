ETV Bharat / state

बाढ़ से बेहाल भागलपुर में घड़ियालों की दहशत, लालूचक में 5 लोगों पर किया हमला - BHAGALPUR GHARIAL ATTACK

भागलपुर में बाढ़ के बीच घड़ियाल ने हमला कर कई लोगों को घायल किया. ऐसे में राहत-बचाव कार्य में भी बाधा आ रही है-

प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2025 at 10:54 PM IST

भागलपुर : बिहार के भागलपुर में बाढ़ के चलते लोग दोहरी मार झेल रहे हैं. एक तो बाढ़ से तबाही दूसरे बाढ़ के पानी में घड़ियाल का आंतक. राहत और बचाव कार्य के बीच घड़ियाल की दहशत है. मिली जानकारी के मुताबिक अब तक घड़ियाल के हमले में 5 लोग जख्मी हो चुके हैं. ये हमले तब हुए जब लोग बाढ़ के पानी से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे. तभी पानी के नीचे छिपे घड़ियाल ने जबड़ों से पैर पकड़ लिए.

भागलपुर में घड़ियाल का हमला : घड़ियाल के हमले में प्रमोद कुमार, श्रुति कुमारी, चंदा देवी, आकाश कुमार और किशोर मंडल घायल हैं. सभी को जेएलएनएमसीएच में भर्ती कराया गया है. रिंकू कुमारी ने बताया कि स्नान करते समय घड़ियाल ने पहले दो बार उसकी ओर दौड़ लगाई और तीसरी बार काट लिया.

बच्ची पर घड़ियाल का हमला
बच्ची पर घड़ियाल का हमला (ETV Bharat)

नाव से लौटते समय हमला : अक्षय के पिता कौलू मंडल ने बताया कि वे नाथनगर के अजमेरीपुर से नाव से बाढ़ राहत शिविर जा रहे थे. उतरते समय घड़ियाल ने बेटे का पैर पकड़ लिया और पानी में खींचने लगा. शोर मचाने पर छोड़ा, लेकिन चोट गंभीर थी.

सामान लाने के दौरान हुए हमले : जख्मी लोगों ने बताया कि घर में बाढ़ का पानी है और सामान अंदर ही पड़ा है. जरूरत के कारण आते-जाते समय घड़ियाल हमला कर रहा है. प्रमोद मंडल ने कहा कि उनका हाथ पकड़कर घड़ियाल पानी में खींचने लगा. श्रुति और चंदा ने भी बाल-बाल बचने की बात कही.

बच्चे को घड़ियाल ने काटा (ETV Bharat)

लोगों में दहशत : घायल और ग्रामीण अब पानी में उतरने से डरने लगे हैं. उनका कहना है कि नाव की कमी के कारण मजबूरी में पानी में उतरना पड़ रहा है. प्रशासन उनकी समस्या नहीं समझ रहा है.

प्रशासन की अपील : नाथनगर के सीओ रजनीश कुमार ने कहा कि घटना की जानकारी एसडीओ और वन विभाग को दे दी गई है. घड़ियाल को पकड़ने की कोशिश की जाएगी. लोगों से अपील है कि पानी में न उतरें और नाव का इस्तेमाल करें.

घड़ियाल के हमले में घायल बच्चा (ETV Bharat)

''जल्द घड़ियाल को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा. वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई है. फिलहाल लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील करते हैं. पानी में जाने से अभी बचना चाहिए, जरूरी हो तभी पानी में जाना चाहिए, ज्यादातर नाव का सहारा लेना चाहिए, प्रशासन की ओर से पर्याप्त मात्रा में नव उपलब्ध कराया गया है.''- रजनीश कुमार, सीओ, नाथनगर

