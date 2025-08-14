भागलपुर: जेडीयू के सांसद और विधायक में तलवार खिंच गई है. भागलपुर सांसद अजय मंडल ने गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल पर प्राथमिकी दर्ज कराई है. विधायक ने सांसद के चरित्र पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनका एक महिला के साथ अवैध संबंध है. वहीं, जेडीयू की जिला इकाई भी अपने सांसद के पक्ष में उतर आई है और विधायक के बयान को अमर्यादित बताते हुए कार्रवाई की मांग की है.
गोपाल मंडल पर प्राथमिकी दर्ज: अजय कुमार मंडल ने अपने ही पार्टी के गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के खिलाफ घोघा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. सांसद ने अपने आवेदन में कहा कि 10 और 12 अगस्त 2025 को विधायक गोपाल मंडल ने सार्वजनिक रूप से मीडिया और सैकड़ों लोगों के सामने उनके चरित्र पर सवाल उठाया. विधायक ने कहा था, 'सांसद अजय मंडल र@# है.'
'महिला मेरी रिश्तेदार': जेडीयू सांसद ने कहा कि जिस महिला के बारे में सार्वजनिक रूप से मेरे ऊपर आरोप लगाया गया, वह महिला मेरे परिवार की सदस्य और रिश्ते में भांजी है. साथ ही वर्तमान में प्रदेश महासचिव महिला प्रकोष्ठ जेडीयू की नेता हैं.
'विधायक ने मेरी छवि खराब की': विधायक के आरोपों पर अजय मंडल ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर बिना किसी प्रमाण के मेरे ऊपर लगाया गया आरोप पूर्णतः असत्य, निराधार और अपमानजनक है. इसका उद्देश्य मेरी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना और मुझे मानसिक, सामाजिक एवं पारिवारिक रूप से हानि पहुंचाना है. इस बयान के कारण मेरी छवि समाज, रिश्तेदारों और परिचितों में खराब हो रही है.
"इस आरोप से मुझे अत्यंत मानसिक पीड़ा हुई है. विगत वर्षों में भी कई बार गोपाल मंडल ने मेरे ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. मीडिया में दिए बयान को वायरल कराकर मेरे और मेरी भांजी की छवि को भी खराब करने का प्रयास किया है. ऐसे में मैंने विधायक के खिलाफ घोघा थाने में आवेदन दिया है."- अजय कुमार मंडल, जेडीयू सांसद, भागलपुर
जिला जेडीयू ने की कार्रवाई की मांग: वहीं जेडीयू नेताओं ने भी विधायक के बयान को अमर्यादित और अपमानजनक बताया है. जिला प्रवक्ता शैलेंद्र तोमर ने कहा कि विधायक हमेशा इस तरह के बयान देते रहते हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है. उन्होंने कहा कि गोपाल मंडल के खिलाफ सांसद का केस दर्ज कराने का फैसला सही है.
"माननीय सांसद अजय मंडल जी ने धैर्य पूर्वक इस बात का इंतजार किया कि विधायक गोपाल मंडल अपने बयान के लिए माफी मांगें लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. ऐसे में सांसद जी के कदम का मैं नैतिक समर्थन करता हूं."- शैलेंद्र तोमर, जिला प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड
विधायक ने क्या कहा था?: असल में पिछले दिनों गोपाल मंडल जब बाढ़ प्रभावित ज्ञानी दास टोला में गए थे. जहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने एक महिला का नाम लेकर कहा कि उसके साथ सांसद अजय मंडल का अवैध संबंध है और हमेशा उसी के साथ सोए रहते हैं, इसलिए आम लोगों के दुख-दर्द से कोई मतलब नहीं रहता है.
विवादों में रहते हैं गोपाल मंडल: गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल हमेशा विवादों में रहते हैं. कभी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में अंडरवियर पहनकर घूमने लगते हैं तो कभी पत्रकारों से भिड़ जाते हैं. कभी जन प्रतिनिधि को मारने दौड़ जाते हैं तो कभी विवादित बयान देते हैं. पिछले दिनों एक कार्यक्रम में माइक से गंदे गाने के लिए भी सुर्खियों में आ गए थे. कई थानों में उनके खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं.
