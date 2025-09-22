ETV Bharat / state

सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित, दोनों पक्षों की बहस पूरी, बंधुआ मजदूरी-मानव तस्करी में दर्ज है केस

इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, साल 2024 में विधायक के घर में मिली थी नाबालिग लड़की की लाश.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 8:53 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग पर दर्ज मुकदमे में सोमवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई. न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. जाहिद बेग के घर में मिली दूसरी नाबालिग घरेलू नौकरानी के मामले में हाईकोर्ट ने विधायक की पत्नी सीमा बेग की मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई की.

19 सितंबर को सीमा बेग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी और अधिवक्ता जीशान मजहर ने बहस की थी. भदोही में श्रम प्रवर्तन अधिकारी की ओर से बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के आरोप में सीमा बेग पर केस दर्ज कराया गया है.

मामला 13 सितंबर 2024 का है. भदोही के श्रम प्रवर्तन अधिकारी जय प्रकाश सिंह ने विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ मुकदमा लिखाया था. मामले में विधायक ने 19 सितंबर को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था.

आरोप लगाया गया था कि 9 सितंबर 2024 को विधायक के घर में एक बंद कमरे में एक नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध हालत में मिला था. इस घटना की जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि एक और नाबालिग लड़की उनके घर में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही थी.

घर से बरामद लड़की ने बताया कि वह पिछले दो साल से विधायक के घर में काम कर रही थी. मृत पाई गई लड़की भी उसके साथ ही काम करती थी. मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के आरोप में दर्ज मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए सीमा बेग ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है.

वहीं मामले में सीमा बेग काफी समय तक फरार रहीं थीं. आदेश के बावजूद वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहीं थी. इसकी वजह से कोर्ट के आदेश पर विधायक के तीन मंजिला मकान को कुर्क कर लिया गया था.

