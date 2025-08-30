शिमला: हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है. ये सिर्फ ऊंचे पहाड़, झरनों और बर्फ से ढकी चोटियों का प्रदेश नहीं है. यह आस्था, परंपरा, और अदृश्य शक्तियों की भी भूमि है. लोग इन अदृश्य शक्तियों को देव और दानव दोनों के रूप में मानते हैं. अपने अस्तित्व के लिए दोनों ही शक्तियों के बीच संघर्ष भी चलता है. हिमाचल के लोग इन शक्तियों के अस्तित्व में आज भी विश्वास करते हैं. इनके बीच होने वाला संघर्ष इनके वर्चस्व को स्थापित करता है.

लोगों का मानना है कि उनके स्थान, ग्राम, कुल देवता दानव और बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा करते हैं और आज भी भादो के महीने में देवता और दानव युद्ध लड़ते हैं. भादों के महीने को काला महीना भी कहा जाता है. इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद हो जाते है. लोग मंदिर के बाहर से ही नतमस्तक होते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस दौरान देवी-देवताओं का मंदिर में वास नहीं होता.

भादो में बंद होते हैं मंदिरों के कपाट (ETV Bharat)

नहीं होते हैं शुभ कार्य

भादों के दौरान शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, जैसे विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश आदि. बहुत से घरों में बेखल के पत्ते, या तिरमिर के डंडे, लाल कपड़ों में बंधी सरसों, और नारियल दरवाजों पर टांगे जाते हैं. कई जगह चिरा या च्रैवाल पर्व मनाया जाता है, जहां खेतों की मिट्टी, फूलों और अनाज से देवी की प्रतीकात्मक मूर्ति बनाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है, ताकि फसलें सुरक्षित रहें.

भादों को क्यों कहा जाता है काला महीना

वरिष्ठ पत्रकार और हिमाचल की लोककथाओं के प्रसिद्ध लेखक मुरारी शर्मा का कहना है कि 'भादो को काला महीना इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में नदी-नाले उफान पर होते हैं. प्राचीन समय में इन नदी नालों पर पुल और सड़कों की व्यवस्था नहीं थी. इस कारण लोगों का रिश्तेदारी या कहीं आना जाना नहीं हो पाता था. ये समय प्राकृतिक आपदाओं का होता है, भूस्खलन, अधिक वर्षा, संक्रामक रोगों का फैलाव. इसीलिए इसे अशुभ माना गया है. फसलों आदि का नुकसान भी इस महीने में अधिक होता है, इसलिए इसे बुरा महीना भी कहा जााता है. इस पूरे महीने में लोग अपने आंगन में तेल का दीपक जलाते हैं, ताकि बुरी शक्तियों को दूर रखा जा सके.'

मंदिरों के कपाट हो जाते हैं बंद

इस पूरे महीने में कुल्लू, मंडी समेत अन्य जिलों में रथ वाले देवी-देवताओं के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं. कुल्लू, सिराज, चौहारघाटी, मंडी में रथ वाले देवी-देवताओं के दर्शन भी बंद हो जाते हैं. लोग सिर्फ मंदिर के बाहर से पूजा करते हैं. ऐसा माना जाता है कि इस दौरान देवता किसी भी पूजा या आह्वान को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो खुद अपने लोक से अनुपस्थित होते हैं. साहित्यकार धर्मपाल कपूर ने बताया कि 'भादो को बुरा महीना माना जाता है. बुरी शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है. ऐसे में कुल्लू, मंडी, शिमला ऋषि देवता, नाग देवता और रक्षक देवता स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करते हैं. इस दौरान लगभग एक महीने तक मंदिरों में देवी-देवता उपस्थित नहीं रहते. इसलिए मंदिर बंद रहते हैं और उनकी पूजा नहीं की जाती.'

घोघड़धार पर युद्ध लड़ने जाते हैं देवी देवता

इस दौरान देवी देवता असुरी शक्तियों और बुरी ताकतों से युद्ध लड़ने के लिए घोघड़धार चले जाते हैं. घोघड़धार मंडी के पद्धर में स्थित है. ये पद्धर बाजार से सामने नजर आती है. देवी देवता और डायने, असुरी शक्तियां, नाकारात्मक ऊर्जा, तंत्र सिद्धि में माहिर लोग आपस में युद्ध लड़ते हैं. मंडी जिले के पधर उपमंडल में स्थित घोघड़धार इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. भादों की अमावस्या की रात, जिसे डगवांस और डगयाली कहा जाता है, उस दिन लोक मान्यता के अनुसार देवताओं और नकारात्मक शक्तियों के बीच निर्णायक युद्ध होता है. इस रात को लोग विशेष सतर्कता बरतते हैं. बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, दरवाजों को बंद रखा जाता है, और बुरी शक्तियों से बचाव के लिए सरसों के अभिमंत्रित दाने और ‘बेखल’ के पत्ते घरों में लगाए जाते हैं, ताकि बुरी शक्तियों से अपनी रक्षा की जा सके.

चारदीवारी में लड़ा जाता है युद्ध

पद्धर में वरिष्ठ पत्रकार नवीन शर्मा का कहना है कि 'घोघड़धार में आज भी डायनबाड़ी है. यहां आज भी पत्थरों की चारदीवारी है. ये चारदीवारी कई सौ साल पुरानी है. इस चारदीवारी के बीच ये युद्ध लड़ जाता है. देवताओं के साथ डाकनियों (डायन), असुरी शक्तियों के बीच जब ये युद्ध होता है तो इसे आम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि युद्ध के दिन घोघड़धार पर भारी धुंध या बारिश रहती है. डुगांस के दिन जो लोग इस दिन नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आ जाते हैं, उन्हें ‘डुंगास लगना’ कहा जाता है. यानी उन पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ गया है और ये बीमार पड़ सकते हैं, मानसिक रूप से असंतुलित हो सकते हैं, या फिर किसी अनदेखे संकट में आ सकते हैं. ऐसे लोगों का इलाज जाग के दिन देवता के गुर की ओर से किया जाता है.'

कितने दिन चलता है युद्ध

देवता और डाकनियों के बीच युद्ध कितने दिन चलता है इस पर लोगों की राय अलग अलग है. कुछ लोगों का मानना है कि ये युद्ध सिर्फ डुगांस के दिन यानी भादो महीने का पहले दिन ही लड़ा जाता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये युद्ध सायर त्योहार तक चलता है जिसे सैर भी कहा जाता है. वरिष्ठ पत्रकार मुरारी शर्मा कहते हैं कि ये युद्ध सायर के त्यौहार तक अलग अलग चरणों में चलता है. ये युद्ध डुगांस जिसे डग्याली भी कहा जाता है उस दिन से शुरु होता है. सायर के त्योहार तक सभी देवता युद्ध लड़कर अपने अपने मंदिरों में वापस आ जाते हैं, जबकि मंडी के पद्धर निवासी और वरिष्ठ पत्रकार नवीन शर्मा का कहना है कि ये युद्ध डुगांस के दिन ही होता है. इसके बाद होम में युद्ध का निर्णय देवता के गुर बताते हैं.

मुरारी लाल शर्मा, लोक कथाओं के प्रसिद्ध लेखक (ETV Bharat)

कौन कौन देवता होते हैं युद्ध का हिस्सा

साहित्यकार धर्मपाल कपूर कहते हैं 'सभी देवता युद्ध का हिस्सा नहीं होते ऋषि देवता, नाग देवता और रक्षक देवता ही इस परंपरा का हिस्सा होते हैं. इसे देव शक्ति की परंपरा और धार्मिक न्याय की परीक्षा माना जाता है. हर साल देवता युद्ध के लिए जाते हैं ताकि अपना वर्चस्व, शक्ति और क्षेत्र का रक्षक साबित कर सकें. मान्यता है कि इससे क्षेत्र में समृद्धि और संतुलन बना रहता है.

जाग में गुर बताते हैं निर्णय

युद्ध के बाद सबसे रोमांचक पल देवताओं के मंदिरों में होने वाली जाग है. “जाग” या “जाग होम”. यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो मंडी, कुल्लू जनपद के कई मंदिरों में भादों के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात (डैणवांस) यानी डुगांस के दिन आयोजित होता है. इस दौरान रात 12 बजे, मंदिरों में विशेष होम (हवन) आयोजित होता है, जिसे ‘जाग’ कहते हैं. इस जाग में देवताओं के गुर (माध्यम) अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं, अगर गुर बिना किसी नुकसान के आग के अंगारों को पार कर पाते हैं, तो माना जाता है कि देवता की शक्ति जागृत है और वों बुरी शक्तियों से युद्ध के लिए तैयार हैं. गुर ही इस जाग या होम में बताते हैं कि घोगड़धार में देवता और असुरों के बीच हुए युद्ध में कौन विजयी हुआ. घोघड़धार,देवधार नाउपनौऊ की जाग बहुत प्रसिद्ध है 2 से तीन हजार लोग हाथों में मसाल लेकर इस जाग में पहुंचते हैं और आधी रात होने पर गुर अंगारों में चलते हैं.

पद्धर निवासी और वरिष्ठ पत्रकार नवीन शर्मा बताते हैं कि 'जब ये देवी-देवता युद्ध से लौटते हैं, तब पहले उन्हें स्नान करवाया जाता है, मंदिरों की सफाई की जाती है, और फिर ‘खेल’ आती है. ये ‘खेल’ गुरों (देवता का प्रतिनिधि) यानी वो लोग जो देवी-देवताओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं के माध्यम से आती है. जाग के दिन देवताओं के लौटने पर गुर बताते हैं कि किस गांव में डैणवांस की रात कौन बीमार पड़ा, किस पर नकारात्मक ऊर्जा का असर हुआ, और किन स्थानों पर बुरी शक्तियों का असर हुआ. इसी जाग में ये बताया जाता है कि युद्ध में किसकी जीत हुई.'

नवीन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार (ETV Bharat)

कई स्थानों पर देवताओं और डायनों के बीच होने वाले युद्ध का परिणाम नवरात्रों में देवी देवताओं के गुर या पुजारी बताते हैं. बसाही धार में स्थित मां चतुर्भुजा के दरबार में नागपंचमी के दिन विशेष भीड़ रहती है. इस दिन पुजारी हार जीत का परिणाम सुनाते हैं.

धर्मपाल कपूर, साहित्यकार (ETV Bharat)

देवी-देवताओं के जीतने पर होता है ज्यादा नुकसान

साहित्यककार धर्मपाल कपूर जो वर्तमान में उपन्यास ‘वण्य’ लिख रहे हैं. उनका कहना है कि 'दैत्य केवल राक्षस नहीं थे, बल्कि शिव भक्त भी होते थे. वो शक्ति का वरदान मांगते थे, लेकिन उसका दुरुपयोग करते थे. यदि दैत्य युद्ध जीतते हैं, तो इसे शुभ माना जाता है, क्योंकि साल भर में फसलें अच्छी होती हैं, समृद्धि आती है, लेकिन समाज में अपराध और तनाव भी बढ़ता है. वहीं, अगर देवता युद्ध जीतते हैं, तो वर्ष भर शांति रहती है, लेकिन फसलों में गिरावट, कभी-कभी अकाल जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है. कहते है कि जब दैत्य जीतते है तो वो इसकी खुशी मना रहे होते हैं इस वजह से इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन जब देवी देवता जीतते हो तो राक्षय अपना विकराल रूप दिखा कर गुस्से में सब तहस नहस कर देते है.'

