फेस्टिवल सीजन में सस्ते ऑफर्स के चक्कर में न पड़े, हो सकते हैं साइबर ठगी के शिकार

फेस्टिवल सीजन में साइबर फ्रॉड की घटनाएं बढ़ जाती है. इसलिए सस्ते ऑफर्स और कम समय में पैसा दोगुना करने से लोभ में न पड़ें.

FESTIVAL SEASON CYBER ​​FRAUD
फेस्टिवल सीजन साइबर फ्रॉड (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 11, 2025 at 4:34 PM IST

4 Min Read
गुरुग्राम: हर साल त्योहारी सीजन में ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑफर्स की बहार होती है. वहीं दूसरी ओर इसका फायदा उठा कर साइबर ठग आम लोगों को ठगने के लिए तरह-तरह का जाल बुनते हैं. फ्लैश सेल, क्लियरेंस डिस्काउंट, कीमती ब्रांडेड प्रोडक्ट्स 70 प्रतिशत कम कीमत पर जैसे ऑफरों का सहारा लेते हैं. इसके लिए त्योहारी सीजन में डुप्लीकेट शॉपिंग वेबसाइट्स बनाते हैं. इन वेबसाइट्स का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करते हैं. वे फेक लिंक्स और वेबसाइट्स से ठगी करते हैं. जैसे ही वेबसाइट्स पर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट्स बुक करता है और वह ठगी का शिकार बन जाता है. यही नहीं इस दौरान कई बार संवेदनशील बैंकिंग जानकारी भी वे चुरा लेते हैं.

अनजान व्यक्ति के भेजे APK फाइल को खोलने से बचेंः गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप ने बताया कि "साइबर अपराधी नये तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं. साइबर ठग APK (Android Package Kit) की आड़ में मोबाइल हैक कर लेते हैं. इसके लिए वे शादी का कार्ड, फोटो, ट्रैफिक चालान, बिजली बिल,त्योहारी बधाई वाले ग्रीटिंग कार्ड सहित अन्य रूप में एपीके फाइल फॉर्मेट में भेजते हैं. जैसे ही कोई मोबाइल यूजर उस फाइल को डाउनलोड करना है तो फाइल एक्सेस (allow) मांगता है. जैसे ही एक्सेस मिलता है मोबाइल में बैकग्राउंड में एक फाइल रन हो जाता है और मोबाइल हैक हो जाता है. जिसके माध्यम से साइबर ठग मोबाइल से बैंकिंग डेटा चुराते हैं. इसके अलावा ओटीपी और पासवर्ड चुरा कर ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम देते हैं. इससे बचने के लिए किसी भी अनजान मैसेज या वाट्सएप से आये मैसेज, फोटो, फाइल को न खोलें या क्लिक न करें."

फेस्टिवल सीजन साइबर फ्रॉड (Etv Bharat)

असली जैसा होता है फेक वेबसाइट्स का इंटरफेस: पीआरओ संदीप ने बताया कि 'साइबर ठग ऑफर्स के नाम पर नकली वेबसाइट और ऐप बनाकर ग्राहकों को फंसाते हैं. इन वेबसाइट्स का इंटरफेस असली ई-कॉमर्स साइट्स Amazon, Flipkart आदि जैसा ही होता है, ताकि लोग आसानी से भरोसा कर लें. जैसे ही कोई व्यक्ति वहां अपने कार्ड डिटेल या यूपीआई जानकारी डालता है, ठग तुरंत उसका डेटा चुरा लेते हैं और खाते से रकम गायब हो जाती है'.

फेक मैसेज और सोशल मीडिया लिंक से रहे सतर्क: साइबर एक्सपर्ट मनीष सांडिल्य ने बताया कि साइबर ठग त्योहारों के समय ठग “गिफ्ट वाउचर”, “लकी ड्रॉ जीतने” के नाम पर भी फेक लिंक भेजते हैं. इन लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल या लैपटॉप में मालवेयर डाउनलोड हो जाता है, जिससे निजी डेटा, फोटो और बैंकिंग डिटेल तक पहुंच बनाई जा सकती है. इसी के माध्यम से आपके खाते में सेंधमारी हो सकती है."

फ्रॉड का शिकार होने पर ये काम जरूर करें: ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले से बचने के लिए सतर्क रहें. इसके बाद भी अगर शिकार हो जाते हैं तो बिना डरे पुलिस को रिपोर्ट करें. इसके लिए सबसे पहले भारत सरकार राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें. तुरंत मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं. इसके साथ स्थानीय साइबर थाना और अपने बैंक और बैंकिंग पार्टनर चैनल से मामले को को साझा करें.

साइबर फ्रॉड से बचना है तो इन बातों का रखें ध्यान

  1. किसी के साथ अपना बैंकिंग डिटेल और ओटीपी साझा न करें.
  2. कम समय में ज्यादा मुनाफा के ऑफर से बचें.
  3. सोशल मीडिया पर अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें.
  4. अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजे गए APK फॉर्मेट में फोटो,फाइल को न खोलें.
  5. पुलिस-प्रशासन के नाम पर दवाब में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर न करें.
  6. पुलिस प्रशासन ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट नहीं करता है. ऐसे किसी कॉल से डरें नहीं.
  7. हर वक्त वेरीफाई वेबसाइट से ही खरीद करें.
  8. कस्टमर केयर सेंटर का नंबर आधिकारिक वेबसाइट से लें.
  9. अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल न करें.
  10. अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में एंटीवायरस अपडेट रखें.
  11. क्रेडिट कार्ड सहित अपने अन्य ऐप का पासवर्ड नियमित रूप से चेंज करें.
  12. किसी वेबसाइट पर खरीददारी से पहले यूआरएल का स्पेलिंग जरूर चेक करें.
  13. पैसे भुगतान से पहले सामने वाले का नाम, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर यूपीआई आईडी का मिलान जरूर करें.
  14. फोन पर किसी परिचित की आवाज में अन्य नंबर से कॉल आने पर सत्यापन के बाद ही पैसा भेजें, क्योंकि AI के माध्यम से आवाज का क्लोनिंग कर ठगी किया जा रहा है.
