फेस्टिवल सीजन में सस्ते ऑफर्स के चक्कर में न पड़े, हो सकते हैं साइबर ठगी के शिकार
फेस्टिवल सीजन में साइबर फ्रॉड की घटनाएं बढ़ जाती है. इसलिए सस्ते ऑफर्स और कम समय में पैसा दोगुना करने से लोभ में न पड़ें.
Published : October 11, 2025 at 4:34 PM IST
गुरुग्राम: हर साल त्योहारी सीजन में ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑफर्स की बहार होती है. वहीं दूसरी ओर इसका फायदा उठा कर साइबर ठग आम लोगों को ठगने के लिए तरह-तरह का जाल बुनते हैं. फ्लैश सेल, क्लियरेंस डिस्काउंट, कीमती ब्रांडेड प्रोडक्ट्स 70 प्रतिशत कम कीमत पर जैसे ऑफरों का सहारा लेते हैं. इसके लिए त्योहारी सीजन में डुप्लीकेट शॉपिंग वेबसाइट्स बनाते हैं. इन वेबसाइट्स का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करते हैं. वे फेक लिंक्स और वेबसाइट्स से ठगी करते हैं. जैसे ही वेबसाइट्स पर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट्स बुक करता है और वह ठगी का शिकार बन जाता है. यही नहीं इस दौरान कई बार संवेदनशील बैंकिंग जानकारी भी वे चुरा लेते हैं.
Every click counts! 💻— Ministry of Electronics & IT (@GoI_MeitY) October 8, 2025
Think before you click, post, or share!
Your online safety is in your hands. Stay alert, stay secure. 🔒#CyberJagritBharat #IndianCERT #Cybersecurity #NCSAM #MeitY #ISEA #MyGoV #DigitalIndia #CSK pic.twitter.com/neWIEMUFyQ
अनजान व्यक्ति के भेजे APK फाइल को खोलने से बचेंः गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप ने बताया कि "साइबर अपराधी नये तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं. साइबर ठग APK (Android Package Kit) की आड़ में मोबाइल हैक कर लेते हैं. इसके लिए वे शादी का कार्ड, फोटो, ट्रैफिक चालान, बिजली बिल,त्योहारी बधाई वाले ग्रीटिंग कार्ड सहित अन्य रूप में एपीके फाइल फॉर्मेट में भेजते हैं. जैसे ही कोई मोबाइल यूजर उस फाइल को डाउनलोड करना है तो फाइल एक्सेस (allow) मांगता है. जैसे ही एक्सेस मिलता है मोबाइल में बैकग्राउंड में एक फाइल रन हो जाता है और मोबाइल हैक हो जाता है. जिसके माध्यम से साइबर ठग मोबाइल से बैंकिंग डेटा चुराते हैं. इसके अलावा ओटीपी और पासवर्ड चुरा कर ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम देते हैं. इससे बचने के लिए किसी भी अनजान मैसेज या वाट्सएप से आये मैसेज, फोटो, फाइल को न खोलें या क्लिक न करें."
असली जैसा होता है फेक वेबसाइट्स का इंटरफेस: पीआरओ संदीप ने बताया कि 'साइबर ठग ऑफर्स के नाम पर नकली वेबसाइट और ऐप बनाकर ग्राहकों को फंसाते हैं. इन वेबसाइट्स का इंटरफेस असली ई-कॉमर्स साइट्स Amazon, Flipkart आदि जैसा ही होता है, ताकि लोग आसानी से भरोसा कर लें. जैसे ही कोई व्यक्ति वहां अपने कार्ड डिटेल या यूपीआई जानकारी डालता है, ठग तुरंत उसका डेटा चुरा लेते हैं और खाते से रकम गायब हो जाती है'.
.@RBI Kehta Hai..— RBI Says (@RBIsays) September 15, 2021
Stay Alert!
Do not share your login details, personal information, copies of KYC documents, card information, PIN, password, OTP etc. with unknown people or through unverified websites or Apps. #BeAware #BeSecure#rbikehtahai #StaySafe@SrBachchan pic.twitter.com/AWoKk9ySJV
फेक मैसेज और सोशल मीडिया लिंक से रहे सतर्क: साइबर एक्सपर्ट मनीष सांडिल्य ने बताया कि साइबर ठग त्योहारों के समय ठग “गिफ्ट वाउचर”, “लकी ड्रॉ जीतने” के नाम पर भी फेक लिंक भेजते हैं. इन लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल या लैपटॉप में मालवेयर डाउनलोड हो जाता है, जिससे निजी डेटा, फोटो और बैंकिंग डिटेल तक पहुंच बनाई जा सकती है. इसी के माध्यम से आपके खाते में सेंधमारी हो सकती है."
NATIONAL CYBER SECURITY AWARENESS MONTH (NCSAM) - 2020 pic.twitter.com/gySXlQ6vMB— CERT-In (@IndianCERT) October 22, 2020
फ्रॉड का शिकार होने पर ये काम जरूर करें: ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले से बचने के लिए सतर्क रहें. इसके बाद भी अगर शिकार हो जाते हैं तो बिना डरे पुलिस को रिपोर्ट करें. इसके लिए सबसे पहले भारत सरकार राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें. तुरंत मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं. इसके साथ स्थानीय साइबर थाना और अपने बैंक और बैंकिंग पार्टनर चैनल से मामले को को साझा करें.
.@RBI Kehta Hai...— RBI Says (@RBIsays) October 18, 2024
Beware of audio/video calls from CYBERCRIMINALS posing as officials from RBI/Banks/Govt Agencies/Courier Companies THREATENING WITH Legal Action or Asking for Immediate Transfer of Money /Freezing or Blocking your bank accounts or debit/credit cards.#RBI pic.twitter.com/8izCchehUT
साइबर धोखेबाजों और हैकर्स से सावधान रहें! अगर आपको लगता है कि आप धोखाधड़ी या ठगी का शिकार हुए हैं, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। #CyberScams #ConsumersAwareness pic.twitter.com/IHcLgZULr0— Consumer Affairs (@jagograhakjago) October 27, 2024
साइबर फ्रॉड से बचना है तो इन बातों का रखें ध्यान
- किसी के साथ अपना बैंकिंग डिटेल और ओटीपी साझा न करें.
- कम समय में ज्यादा मुनाफा के ऑफर से बचें.
- सोशल मीडिया पर अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें.
- अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजे गए APK फॉर्मेट में फोटो,फाइल को न खोलें.
- पुलिस-प्रशासन के नाम पर दवाब में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर न करें.
- पुलिस प्रशासन ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट नहीं करता है. ऐसे किसी कॉल से डरें नहीं.
- हर वक्त वेरीफाई वेबसाइट से ही खरीद करें.
- कस्टमर केयर सेंटर का नंबर आधिकारिक वेबसाइट से लें.
- अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल न करें.
- अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में एंटीवायरस अपडेट रखें.
- क्रेडिट कार्ड सहित अपने अन्य ऐप का पासवर्ड नियमित रूप से चेंज करें.
- किसी वेबसाइट पर खरीददारी से पहले यूआरएल का स्पेलिंग जरूर चेक करें.
- पैसे भुगतान से पहले सामने वाले का नाम, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर यूपीआई आईडी का मिलान जरूर करें.
- फोन पर किसी परिचित की आवाज में अन्य नंबर से कॉल आने पर सत्यापन के बाद ही पैसा भेजें, क्योंकि AI के माध्यम से आवाज का क्लोनिंग कर ठगी किया जा रहा है.
📱 #गुरुग्राम_पुलिस की सराहनीय पहल— Gurugram Police (@gurgaonpolice) October 8, 2025
साइबर शाखा पश्चिम ने CEIR पोर्टल की मदद से जुलाई–सितंबर 2025 के दौरान आमजन के गुम हुए 📲 246 मोबाइल फोन बरामद कर असल मालिकों को लौटाए।
बरामद फोनों की कुल कीमत लगभग ₹70 लाख है।
👉 गुम मोबाइल की शिकायत करें: https://t.co/l7pRQFI9Ri… pic.twitter.com/ovscJg8zKp
.@RBI Kehta Hai...— RBI Says (@RBIsays) October 18, 2024
Beware of audio/video calls from CYBERCRIMINALS posing as officials from RBI/Banks/Govt Agencies/Courier Companies THREATENING WITH Legal Action or Asking for Immediate Transfer of Money /Freezing or Blocking your bank accounts or debit/credit cards.#RBI pic.twitter.com/8izCchehUT