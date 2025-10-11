ETV Bharat / state

फेस्टिवल सीजन में सस्ते ऑफर्स के चक्कर में न पड़े, हो सकते हैं साइबर ठगी के शिकार

फेस्टिवल सीजन साइबर फ्रॉड ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : October 11, 2025 at 4:34 PM IST 4 Min Read

गुरुग्राम: हर साल त्योहारी सीजन में ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑफर्स की बहार होती है. वहीं दूसरी ओर इसका फायदा उठा कर साइबर ठग आम लोगों को ठगने के लिए तरह-तरह का जाल बुनते हैं. फ्लैश सेल, क्लियरेंस डिस्काउंट, कीमती ब्रांडेड प्रोडक्ट्स 70 प्रतिशत कम कीमत पर जैसे ऑफरों का सहारा लेते हैं. इसके लिए त्योहारी सीजन में डुप्लीकेट शॉपिंग वेबसाइट्स बनाते हैं. इन वेबसाइट्स का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करते हैं. वे फेक लिंक्स और वेबसाइट्स से ठगी करते हैं. जैसे ही वेबसाइट्स पर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट्स बुक करता है और वह ठगी का शिकार बन जाता है. यही नहीं इस दौरान कई बार संवेदनशील बैंकिंग जानकारी भी वे चुरा लेते हैं. अनजान व्यक्ति के भेजे APK फाइल को खोलने से बचेंः गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप ने बताया कि "साइबर अपराधी नये तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं. साइबर ठग APK (Android Package Kit) की आड़ में मोबाइल हैक कर लेते हैं. इसके लिए वे शादी का कार्ड, फोटो, ट्रैफिक चालान, बिजली बिल,त्योहारी बधाई वाले ग्रीटिंग कार्ड सहित अन्य रूप में एपीके फाइल फॉर्मेट में भेजते हैं. जैसे ही कोई मोबाइल यूजर उस फाइल को डाउनलोड करना है तो फाइल एक्सेस (allow) मांगता है. जैसे ही एक्सेस मिलता है मोबाइल में बैकग्राउंड में एक फाइल रन हो जाता है और मोबाइल हैक हो जाता है. जिसके माध्यम से साइबर ठग मोबाइल से बैंकिंग डेटा चुराते हैं. इसके अलावा ओटीपी और पासवर्ड चुरा कर ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम देते हैं. इससे बचने के लिए किसी भी अनजान मैसेज या वाट्सएप से आये मैसेज, फोटो, फाइल को न खोलें या क्लिक न करें."